Listę rzek o najwyższym zagrożeniu powodziowym stworzyli naukowcy z Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. Do jej stworzenia wykorzystali dane sięgające 1950 roku, które gromadzi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. By policzyć wskaźnik potencjału powodziowego, wykorzystali dwa parametry: powierzchnię zlewni i maksymalny przepływ (tzw. WWQ – najwyższy przepływ z wieloleci).

Potencjał powodziowy rzek - jak liczono

Jak zaznaczył, to, że wymienione w zestawieniu rzeki są groźne i powodują powodzie, było wiadome, ale lista została rozszerzona i oparta na nowych danych z długiego okresu. - Na tym zbiorze danych do tej pory nikt nie pracował. My to wszystko uporządkowaliśmy dla długiego okresu i policzyliśmy wskaźnik. W przypadku tych danych najważniejsze jest natężenie przepływu wody w metrach sześciennych na sekundę. Ważne jest, żeby mieć komplet takich danych i my je teraz mamy - podkreślił prof. Magnuszewski.