Obowiązkowe badania myśliwych. Jest projekt ustawy

Mówimy jasno: co pięć lat każdy użytkownik broni do 70. roku życia powinien przedkładać aktualne wyniki badań. Natomiast osoby, które ukończyły 70. rok życia, takie badania powinny przechodzić częściej, co dwa lata - powiedziała Barbara Oliwiecka z klubu Polski 2050-Trzeciej Drogi. Posłanka przedstawiała założenia projektu noweli o broni i amunicji, jaki jej klub złożył w Sejmie. Przewiduje on zmiany w częstotliwości badań przez posiadaczy broni, w tym dla myśliwych.

Klub Polska 2050-Trzecia Droga złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o broni i amunicji, dotyczący obowiązkowych okresowych badań lekarskich dla posiadaczy broni palnej, w tym myśliwych. O jego założeniach mówiły w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie posłanki klubu Ewa Szymanowska, Barbara Oliwiecka oraz Elżbieta Burkiewicz.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, myśliwi do 70. roku życia będą musieli przejść badania raz na pięć lat, a po ukończeniu 70. roku życia raz na dwa lata.

Burkiewicz zapewniła, że ustawa nie jest skierowana przeciwko myśliwym, ani przeciwko żadnej grupie społecznej. - Ta ustawa jest po to, żebyśmy wszyscy się czuli bezpiecznie - zapewniła.

Projekt ma też "zwiększyć zaufania do państwa"

Oliwiecka wskazywała zaś, że celem projektu ustawy "jest po prostu zwiększenie bezpieczeństwa nas wszystkich, nie tylko użytkowników broni". - A także, co jest bardzo istotne, zwiększenie zaufania do państwa, do policji, do organu, który wydaje zezwolenia na broń - dodała.

Zwróciła przy tym uwagę, że policja, a więc organ, który wydaje takie zezwolenia, de facto nie ma żadnych narzędzi do skontrolowania, czy dana osoba wciąż powinna użytkować broń - czy nadal jest wystarczająco sprawna ruchowo i czy wciąż jest odpowiednio przygotowana psychicznie.

Oliwiecka przypomniała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o broni i amunicji, posiadacze broni, którzy mają broń do celów ochrony osobistej albo ochrony osób i mienia, mają przechodzić badania co pięć lat.

Podkreśliła, że z tej grupy wyłączeni są myśliwi, którzy stanowią blisko 70 procent osób posiadających broń. - Nasz projekt ustawy zrównuje te obowiązki. Mówimy jasno: co pięć lat każdy użytkownik broni do 70. roku życia powinien przedkładać aktualne wyniki badań. Natomiast osoby, które ukończyły 70. rok życia, takie badania powinny przechodzić częściej, co dwa lata - przekazał.

Dodała, że projekt zakłada też przepisy przejściowe. - Myśliwi, którzy mają nieaktualne badania, to znaczy wykonali je tylko raz w momencie uzyskania pozwolenia na broń i od tego czasu upłynęło pięć lat albo dwa lata, muszą dostarczyć takie orzeczenia lekarskie w ciągu 12 miesięcy - wyjaśniła.

"Także dla bezpieczeństwa myśliwych"

Posłanka Szymanowska zwracała uwagę, że zgodnie ze statystykami z końca 2023 roku, w Polsce ponad 174 tysięcy osób posiada pozwolenie na posiadanie broni w celu ochrony osobistej, ochrony osób i mienia oraz w celach łowieckich. Dodała, że zarejestrowanych myśliwych jest około 130 tysięcy.

- Uważamy, że badania są konieczne dla naszego bezpieczeństwa, ale także dla bezpieczeństwa myśliwych - argumentowała. Przypominała również, że w ostatnich latach dochodziło do wypadków związanych z użyciem broni przez myśliwych.

W uzasadnieniu o "zrównaniu wymogów i obowiązków"

Jak czytamy w dokumencie, został on złożony do laski marszałkowskiej w środę. Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona posłanka Ewa Szymanowska.

Projekt dotyczy nałożenia na osoby mające pozwolenia na posiadanie broni w celach łowieckich obowiązku okresowych badań lekarskich i psychologicznych, potwierdzających spełnianie kryteriów zdrowotnych związanych z posiadaniem broni oraz zwiększenia częstotliwości badań, to jest raz na dwa lata dla osób w wieku powyżej 70 lat i raz na pięć lat dla osób do 70. roku życia.

W uzasadnieniu projektodawcy napisali, że potrzeba ustawy wynika "z konieczności zrównania wymogów i obowiązków, jakie mają osoby, które uzyskały pozwolenie na broń w celu ochrony osobistej i ochrony osób i mienia, i łowieckich".

"Obecnie myśliwi przechodzą badania lekarskie i psychologiczne wyłącznie przy uzyskiwaniu pozwolenia na posiadanie broni, a obywatele uzyskujący pozwolenie ze względu na potrzeby ochrony osobiste i osoby zawodowo trudniące się ochroną osób i mienia muszą ponawiać takie badania co pięć lat. Nie ma żadnego uzasadnienia dla takiej różnicy, choćby z tego powodu, że to myśliwi strzelają częściej niż przedstawiciele pozostałych grup i to w sytuacjach, gdy ryzyko postrzelenia osoby postronnej jest bardzo wysokie" - napisano.

Posłowie napisali też, że w minionych latach wyróżnić można liczne przypadki incydentów z bronią palną podczas polowań, a w ciągu ostatnich pięciu lat doszło do co najmniej 13 wypadków śmiertelnych związanych z polowaniami. Dodali, że ofiarami myśliwych padają również zwierzęta z gatunków objętych ochroną.

Autorka/Autor:akr/akw

Źródło: PAP, tvn24.pl