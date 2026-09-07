Polska Posłanka PiS tłumaczy szczekanie w Sejmie. "Niech pani nie przestaje i kompromituje się dalej" Kuba Koprzywa |

Dominika Chorosińska "szczeka" w Sejmie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Rafał Guz/PAP

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Dominika Chorosińska skomentowała swoje zachowanie podczas piątkowych obrad Sejmu. Kamery uchwyciły szczekającą posłankę PiS w trakcie wystąpienia wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zostało to również uwzględnione w stenogramie z posiedzenia.

Fragment sprawozdania stenograficznego z 64. posiedzenia Sejmu, strona 375 Źródło zdjęcia: sejm.gov.pl

"Jedyny język jaki rozumieją Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz to szczekanie psów z Kłodzka" - napisała Chorosińska. Nawiązała w ten sposób do pary z Kłodzka skazanej w sprawie pedofilii i zoofilii. Kobieta skazana w tej sprawie to była działaczką PO.

Jedyny język jaki rozumieją @donaldtusk i @KosiniakKamysz to szczekanie psów z Kłodzka — Dominika Chorosińska (@chorosinska) September 6, 2026 Rozwiń

Wpis posłanki udostępniła między innymi jej koleżanka z sejmowych ław Joanna Lichocka. Chorosińską skrytykowali natomiast politycy innych ugrupowań.

Posłanka PiS szczekała w Sejmie. Komentarze polityków

Minister energii Miłosz Motyka w odpowiedzi na wpis Chorosińskiej napisał: "Niech pani nie przestaje i kompromituje się dalej".

Niech Pani nie przestaje i kompromituje się dalej! — Miłosz Motyka (@motykamilosz) September 6, 2026 Rozwiń

Wpis Chorosińskiej skomentowała też posłanka Centrum Aleksandra Leo. "Dno. Chyba już lepiej jak pani szczeka niż pisze" - oceniła.

Dno. Chyba już lepiej jak Pani szczeka niż pisze. — Aleksandra LEO (@AleksandraLeo) September 6, 2026 Rozwiń

"Serio? Ale serio? Poseł ma dbać o dobre imię i prestiż izby, zachowując się z godnością w każdej sytuacji" - zauważył poseł niezrzeszony Marcin Józefaciuk. "Wolę nawet nie wiedzieć, skąd poznała pani ten język obcy" - dodał.

Serio? Ale serio? Poseł ma dbać o dobre imię i prestiż izby, zachowując się z godnością w każdej sytuacji.



Wolę nawet nie wiedzieć skąd poznała Pani ten język obcy. — Marcin Józefaciuk (@M_Jozefaciuk) September 6, 2026 Rozwiń

"'Kulturalna'" pani z bandy Jarosława Kaczyńskiego. Prezes to ma rękę do ludzi, albo złodzieje, albo debile" - napisał z kolei poseł Lewicy Tomasz Trela.

„Kulturalna” pani z bandy Jarosława Kaczyńskiego. Prezes to ma rękę do ludzi, albo złodzieje, albo debile. — Tomasz Trela (@poselTTrela) September 6, 2026 Rozwiń