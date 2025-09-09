Logo strona główna
Polska

Poseł w symbolicznym szaliku na mównicy. "Bezczynność i milczenie są porażające"

Maciej Konieczny w szaliku z napisem "Palestine" na sali plenarnej Sejmu
Konieczny: polski rząd bezczynnie przygląda się ludobójstwu Izraela na Palestyńczykach
Źródło: TVN24
Poseł partii Razem Maciej Konieczny wyszedł we wtorek na sejmową mównicę w szaliku w barwach palestyńskiej flagi. Powiedział, że polski rząd "bezczynnie przygląda się ludobójstwu" na tym narodzie i zaapelował o nałożenie sankcji na Izrael.

Przed posłem Koniecznym z mównicy sejmowej przemawiała posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek. Przypomniała, że zgodnie z Konwencją Genewską zabronione jest stosowanie przeciwko cywilom głodu jako metody prowadzenia wojny i stwierdziła, że jest to łamane w Strefie Gazy.

Powiedziała też, że do Gazy "płynie największa cywilna misja humanitarna w historii", w ramach której "setki osób z ponad 40 krajów płyną, chcąc przełamać nielegalną blokadę Gazy i dostarczyć żywność głodującym Palestyńczykom". W akcję zaangażowany jest m.in. poseł KO Franciszek Sterczewski. Gosek-Popiołek zaapelowała do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o gwarancję ochrony dla polskiej załogi flotylli zmierzającej do Gazy i "reakcję na zbrodnię Izraela".

Flotylla do Gazy: zostaliśmy ostrzelani
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Flotylla do Gazy: zostaliśmy ostrzelani

Świat

Maciej Konieczny w Sejmie: rząd bezczynnie przygląda się ludobójstwu

- To wasz rząd bezczynnie przygląda się ludobójstwu. To wasz wicepremier (i minister) spraw zagranicznych Radosław Sikorski grozi uczestnikom flotylli zamiast zaoferować im wsparcie - zwrócił się do przedmówczyni poseł Maciej Konieczny na sejmowej mównicy.

Dodał, że "izraelscy zbrodniarze wydali właśnie rozkaz ostatecznej czystki etnicznej miasta Gaza". - W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy kilkadziesiąt tysięcy cywilów zostało celowo zamordowanych przez Izrael - mówił.

Źródło: Tomasz Gzell/PAP

- Tu nie ma żadnych wątpliwości. Bezczynność i milczenie świata wobec ludobójstwa Palestyńczyków są porażające - wskazał i dodał, że "wobec bezczynności rządów, wobec bezczynności polskiego rządu, setki osób z całego świata uformowało pokojową flotyllę, która ma przełamać nielegalną blokadę głodującej Gazy".

Konieczny: rząd powinien wprowadzić sankcje na Izrael

- Odważnym i zdeterminowanym uczestnikom tej flotylli należy się szacunek, a nie groźby ze strony polskiego ministra spraw zagranicznych. To polski rząd, wzorem Hiszpanii i Belgii, powinien wprowadzić sankcje na Izrael, powinien zerwać wszelką współpracę zbrojeniową z Tel Awiwem, powinien wprowadzić sankcje personalne na rządzących Izraelem zbrodniarzy - mówił.

Źródło: Tomasz Gzell/PAP

Podkreślił też, że "już jest za późno". - Brak natychmiastowego działania to współudział - zakończył swoje wystąpienie Konieczny.

Sikorski pod koniec sierpnia udostępnił w mediach społecznościowych wpis, który sugerował wprowadzenie przepisów obciążających kosztami ewakuacji osoby, które udały się do niebezpiecznego rejonu świata pomimo negatywnej rekomendacji MSZ. Wicepremier napisał przy tym: "Co Państwo sądzicie?"

Nakaz ewakuacji Gazy

Izraelski minister obrony Israel Kac zagroził we wtorek zrównaniem miasta Gaza z ziemią, jeśli Hamas się nie podda i nie uwolni zakładników. Armia Izraela zarządziła całkowitą ewakuację Palestyńczyków z miasta. Z początkiem sierpnia izraelskie siły wszczęły nową kampanię militarną, której celem jest całkowite zajęcie Strefy Gazy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ewakuacja Gazy. Izrael grozi zrównaniem miasta z ziemią

Ewakuacja Gazy. Izrael grozi zrównaniem miasta z ziemią

Świat
Netanjahu: Zostaliście ostrzeżeni. Uciekajcie

Netanjahu: Zostaliście ostrzeżeni. Uciekajcie

Świat

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Jak informuje izraelska armia, z 48 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas co najmniej 20 wciąż żyje. Według kontrolowanych przez Hamas władz lokalnych w izraelskim odwecie zginęło ponad 64,5 tysiąca Palestyńczyków.

Autorka/Autor: sz/tr

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell/PAP

