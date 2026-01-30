Nowy sondaż partyjny

Magdalena Biejat: w Pałacu Prezydenckim zauważono, że prezydentowi zaczynają spadać sondaże Źródło: Fakty po Faktach TVN24

Nowy sondaż CBOS ukazał się w piątek. Zgodnie z jego wynikami, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, chęć wzięcia udziału w głosowaniu zadeklarowało 74,5 proc. dorosłych Polaków. Spośród nich 29,3 proc. zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską (spadek o 1 pkt proc. względem grudniowego badania). Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 20,4 proc. pytanych (spadek o 0,3 pkt proc.).

Preferencje wyborcze

Poparcie dla partii politycznych w styczniu

Zgodnie z sondażem na trzecim miejscu znalazłaby się Konfederacja z poparciem 11,2 proc. (spadek o 1,3 pkt proc.), a na czwartym Konfederacja Korony Polskiej (9,8 proc., wzrost o 2,8 pkt proc.). Dalej znajduje się Lewica (5,8 proc., wzrost o 0,6 pkt proc.).

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego. To partia Razem (4,9 proc. poparcia, wzrost o 1,1 pkt proc.), PSL (1,4 proc. poparcia, wynik taki sam jak w grudniu) oraz Polska 2050 (1,3 proc. poparcia, spadek o 0,7 pkt proc.). Z kolei 0,6 proc. respondentów zadeklarowało, że zagłosowałoby na inną partię. 12,8 proc. udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć", a 2,5 proc. odmówiło udzielenia odpowiedzi.

CBOS przekazał, że w badaniu sprawdzono również, "do których ugrupowań mogłyby trafić głosy osób wahających się, a także odmawiających udzielenia odpowiedzi".

Wyniki wyborczych preferencji bez uwzględnienia odpowiedzi "trudno powiedzieć" i odmów odpowiedzi przedstawiłyby się następująco: KO - 33,1 proc.; PiS - 24,1 proc.; Konfederacja Wolność i Niepodległość - 12,6 proc.; Konfederacja Korony Polskiej - 11 proc.; Nowa Lewica - 6,5 proc.; Razem - 6,2 proc.; PSL - 3,5 proc.; Polska 2050 - 2,3 proc.; inna partia - 0,7 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 20 proc.) w okresie 26-28 stycznia 2026 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.