Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nowy sondaż partyjny

Obrady Sejmu
Magdalena Biejat: w Pałacu Prezydenckim zauważono, że prezydentowi zaczynają spadać sondaże
Źródło: Fakty po Faktach TVN24
Najwięcej Polaków deklaruje poparcie dla Koalicji Obywatelskiej - 29,3 procent, wynika z sondażu CBOS przeprowadzonego w ostatnich dniach stycznia. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 20,4 procent. Do Sejmu weszłyby jeszcze trzy ugrupowania.

Nowy sondaż CBOS ukazał się w piątek. Zgodnie z jego wynikami, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, chęć wzięcia udziału w głosowaniu zadeklarowało 74,5 proc. dorosłych Polaków. Spośród nich 29,3 proc. zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską (spadek o 1 pkt proc. względem grudniowego badania). Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 20,4 proc. pytanych (spadek o 0,3 pkt proc.).

Preferencje wyborcze
Preferencje wyborcze

Poparcie dla partii politycznych w styczniu

Zgodnie z sondażem na trzecim miejscu znalazłaby się Konfederacja z poparciem 11,2 proc. (spadek o 1,3 pkt proc.), a na czwartym Konfederacja Korony Polskiej (9,8 proc., wzrost o 2,8 pkt proc.). Dalej znajduje się Lewica (5,8 proc., wzrost o 0,6 pkt proc.).

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego. To partia Razem (4,9 proc. poparcia, wzrost o 1,1 pkt proc.), PSL (1,4 proc. poparcia, wynik taki sam jak w grudniu) oraz Polska 2050 (1,3 proc. poparcia, spadek o 0,7 pkt proc.). Z kolei 0,6 proc. respondentów zadeklarowało, że zagłosowałoby na inną partię. 12,8 proc. udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć", a 2,5 proc. odmówiło udzielenia odpowiedzi.

CBOS przekazał, że w badaniu sprawdzono również, "do których ugrupowań mogłyby trafić głosy osób wahających się, a także odmawiających udzielenia odpowiedzi".

Wyniki wyborczych preferencji bez uwzględnienia odpowiedzi "trudno powiedzieć" i odmów odpowiedzi przedstawiłyby się następująco: KO - 33,1 proc.; PiS - 24,1 proc.; Konfederacja Wolność i Niepodległość - 12,6 proc.; Konfederacja Korony Polskiej - 11 proc.; Nowa Lewica - 6,5 proc.; Razem - 6,2 proc.; PSL - 3,5 proc.; Polska 2050 - 2,3 proc.; inna partia - 0,7 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 20 proc.) w okresie 26-28 stycznia 2026 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Zauważono, że prezydentowi zaczynają spadać sondaże"

"Zauważono, że prezydentowi zaczynają spadać sondaże"

Czy Polacy chcą ewentualnego ułaskawienia Ziobry? Sondaż

Czy Polacy chcą ewentualnego ułaskawienia Ziobry? Sondaż

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
TAGI:
SondażeKoalicja ObywatelskaPrawo i SprawiedliwośćKonfederacjaPartia RazemPolskie Stronnictwo LudowePolska 2050
Czytaj także:
imageTitle
Portugalia świętuje historyczny sukces. Rozstrzygnął rzut w ostatniej sekundzie
EUROSPORT
Członkowie rodziny Ming w sądzie
Stracono 11 członków mafijnej rodziny. To nie koniec egzekucji
Świat
Mróz, noc, sople lodu
Zagrożenie dla zdrowia i życia. Możliwe pomarańczowe alarmy
METEO
W aucie leżały puszki po piwie
Pijany zasnął za kierownicą. Gdy się obudził, zobaczył radiowóz
WARSZAWA
shutterstock_2591278817
Lekarz radzi, jak prawidłowo rozgrzać się "od środka"
Piotr Wójcik
imageTitle
Dla Polaków trening, dla innych konkurs w Willingen
RELACJA
imageTitle
Polski talent rusza na podbój Włoch. Kwota robi wrażenie
EUROSPORT
Luigi Mangione został ekstradowany z Pensylwanii do Nowego Jorku
Przełom w sprawie głośnego zabójstwa. Sędzia oddalił kluczowe zarzuty
Świat
Mróz, siarczysty mróz, zima
Lodowate masy wtargną do Polski. Gdzie będzie najzimniej
METEO
Fejk z policjantem, który stawia czoła ICE
Krzyczą, biją, zrywają maski. Tak Amerykanie "konfrontują się z ICE" w sieci
KONKRET24
2market-sklep-owoce-wejscie-bramka-bramki-shutterstock_358961546
Kontrowersje wokół flag. Sklepy alarmują
BIZNES
Mężczyzna miał ukraść alkohol i zaatakować ochroniarza sklepu (zdj. ilustracyjne)
Koktajle Mołotowa, broń i groźby. Służby "powstrzymały realne zagrożenie"
Robert Zieliński
Policja (zdj. ilustracyjne)
Komunikat policji o awarii. "Wstępnie wykluczamy zewnętrzną ingerencję"
Polska
Indonezja. Kara chłosty w Banda Aceh
Kara chłosty za seks i alkohol. Po 140 uderzeniach kobieta zemdlała
Świat
46 min
Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Miała być wolność i "poczucie humoru". Co stało się z AI Elona Muska?
I co teraz?
Odpowie za pobicie babci
Odpowie za pobicie babci. Policja: krzesłem uderzył ją w głowę, zabrał 50 złotych
Katowice
gaz rury gazociąg rurociąg
Rekordowe zużycie gazu w Polsce. Podano datę
BIZNES
Policja w Mediolanie (zdjęcie ilustracyjne)
Bankier wypadł z okna, nie żyje. Wstępne ustalenia śledczych
Świat
Zderzenie na DK 25 w Rychwale. Poszkodowanymi dzieci
Wypadek na drodze krajowej. Troje dzieci trafiło do szpitala
Poznań
imageTitle
Nie lekceważ mistrza. Heroiczna bitwa dla Djokovicia
EUROSPORT
Kopał, bił i groził na ulicach Kamiennej Góry
Kopnął kobietę na chodniku, obrzucił jedzeniem i szarpał. Nagranie
Wrocław
pap_20241203_01F
Zdefraudowała miliardy dolarów, teraz jej torebki idą pod młotek
BIZNES
Spór o szczepionki na COVID-19. Minister zdrowia domaga się od Pfizera renegocjacji umów
Pfizer kontra Polska. Mamy informację z belgijskiego sądu
Piotr Wójcik
Kobieta urodziła synka (zdjęcie ilustracyjne)
Przyjechali pomóc kobiecie. Usłyszeli kwilenie, w szafce znaleźli noworodka. Zatrzymania
WARSZAWA
Para z Orlando pozywa klinikę leczenia niepłodności. Dziecko, które przyszło na świat nie jest z nimi spokrewnione genetycznie
Para pozywa klinikę. Dziecko, które przyszło na świat "nie jest z nimi spokrewnione"
Świat
Szymon Hołownia
Ojciec "ruszył się na katafalku". Hołownia: będę patrzył na ręce nowemu kierownictwu
Polska
Ujście Wisły zamarzło
Nad morzem przydaje się górski ekwipunek
METEO
imageTitle
Piłkarz na podwójnym gazie. Samochód skonfiskowany, odjechał na hulajnodze
Najnowsze
shutterstock_2172624105
Nowy standard żywienia pacjentów. Dopłata niższa niż w pilotażu, bo szpitale tyle nie wydawały
Anna Bielecka
Autobus dla bezdomnych i potrzebujących w Łodzi
Idą ekstremalne mrozy. Miasta ruszają na pomoc
Łódź
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica