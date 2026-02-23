Polskie wątki w sprawie Epsteina. Powołano zespół śledczy numer pięć

Żurek o komisji w sprawie Epsteina: będziemy współpracować międzynarodowo Źródło: TVN24

Zarządzenie w tej sprawie wydał w poniedziałek prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Według ustaleń dziennikarza TVN24+ Patryka Michalskiego formalnie zespół został określony jako: "Zespół do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawie działalności w Stanach Zjednoczonych, Polsce i innych krajach zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym, z udziałem obywateli Polski, zajmującej się handlem ludźmi polegającym na werbowaniu osób małoletnich, przy użyciu podstępu oraz wprowadzenia w błąd co do możliwości zrobienia kariery w agencjach mody, w celu ich seksualnego wykorzystania oraz dopuszczania się przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności".

Dodano, że zbadane zostaną także inne czyny związane z działalnością grupy, które zostaną ujawnione w toku prac zespołu.

Według ustaleń w skład zespołu weszło trzech prokuratorów pracujących w Prokuraturze Krajowej. Powołanie zespołu śledczego do sprawy afery Epsteina zapowiedział minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Wcześniej działania "zespołu analitycznego" zapowiedział 3 lutego premier Donald Tusk.

- Wszystko na to wskazuje, że będziemy mieli ten zespół jako zespół analityczny, który będzie analizował dostępne dokumenty, ale prawdopodobnie będzie absolutna konieczność powołania zespołu śledczego, w skład którego będą wchodzić prokuratorzy, ale także przedstawiciele służb, którzy będą działać we współpracy z prokuraturą - mówił 12 lutego Żurek.

- Plany są takie, żebyśmy zwrócili się do Stanów Zjednoczonych o wydanie nam wszystkich dokumentów, które są utajnione, żebyśmy mogli zbadać, czy w Polsce trwał proceder handlu ludźmi, czy był werbunek, czy dochodziło do przestępstw związanych z pedofilią, kto za to ponosił odpowiedzialność i czy są w Polsce ofiary tego procederu - stwierdził.

- Wiemy z mediów, że blisko Epsteina były dwie osoby o polsko brzmiących nazwiskach i imionach. Wiemy już z tych dokumentów, które widzieliśmy, że jakiś rodzaj werbunku trwał w Polsce - dodał minister sprawiedliwości.

