Haki, Trump, czy debata? Co jeszcze zagra przed ciszą wyborczą

Które tematy zdominują ostatnie dni kampanii? Piasecki: mój pierwszy typ to jednak są echa debaty Źródło: TVN24+

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Wszystko, co od teraz zostanie powiedziane albo ujawnione, może mieć wpływ na niedzielny wynik wyborów. To czas, gdy zainteresowanie kampanią z godziny na godzinę rośnie. Gdy Polacy decydują: czy i na kogo oddadzą swój głos. A kandydaci ruszają w ostatnią przed pierwszą turą podróż po Polsce. Dlatego Arleta Zalewska i Konrad Piasecki w najnowszym odcinku "Podcastu politycznego" dyskutują o trzech potencjalnych historiach, które mogą jeszcze zaistnieć i wpłynąć na dynamikę kampanii.

Kluczowe fakty: Konrad Piasecki wraz z Arletą Zalewską rozmawiali w "Podcaście politycznym" o tym, które tematy zdominują ostatnie dni kampanii kandydatów na prezydenta.

Wskazują trzy tematy, które mogą pojawić się przed głosowaniem, a także ujawniają, co nieoficjalnie powiedzieli im sztabowcy i politycy.

"Podcast polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego można oglądać na żywo w TVN24+ codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 9.

Karol Nawrocki od rana chwali się, że to on załatwił u prezydenta USA Donalda Trumpa zniesienie ograniczeń na eksport chipów do Polski. Czy to prawda? Nie. Taka decyzja dotyczy 100 krajów i negocjacje w tej sprawie trwały od miesięcy. Co ciekawe, o tym, że taka decyzja zapadnie, nieoficjalnie politycy PiS-u mówili nam tuż po wizycie Karola Nawrockiego w Białym Domu, ale nie jako o jego sukcesie - tylko jako elemencie, który poprawi wizerunek Trumpa w Polsce.

Niezależnie od tego, zdjęcie Karola Nawrockiego i wizyta w Waszyngtonie będzie tą kartą, którą jego sztab będzie grał w ostatnich godzinach przed ciszą wyborczą.

- Czy oglądaliście debatę? - tak niemal każdy wiec rozpoczyna Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej wraca do sprawy kawalerki, koperty i okrzykiem apeluje: "Panie Karolu, niech pan zapłaci swoje rachunki". To sprawa, której sztab Trzaskowskiego nie chce odpuścić.

Trzy tematy na koniec kampanii

Autorzy "Podcastu politycznego" rozmawiali w środę o tym, które tematy zdominują ostatnie dni kampanii prezydenckiej kandydatów. - Mój pierwszy typ to jednak są echa debaty. Jak rozmawiam z politykami i sztabowcami to mam przekonanie, że cały czas debata żyje w ich głowach, cały czas do tej debaty się odnoszą, cały czas myślą, jak wypadli ich ludzie i cały czas myślą na ile to, co wydarzyło się w debacie, może jeszcze zmienić sondażowe trendy - ocenił Konrad Piasecki.

Według Arlety Zalewskiej, "tematem tych ostatnich dni będzie bezpieczeństwo na dwóch poziomach". - Pierwszy, relacje z Donaldem Trumpem. Uważam, że to nazwisko będzie teraz, w tych ostatnich dniach, wybrzmiewać szczególnie po prawej stronie - oceniła.

Jak wyjaśniła dziennikarka, drugim poziomem pod hasłem bezpieczeństwa będzie pytanie, "czy przyszły prezydent wyśle Polaków i polskie wojska do Ukrainy". - To będzie taka dyskusja o tym, kto będzie gwarantem tego, że polskie wojsko do Ukrainy nie zostanie wysłane - dodała.

- Trzecim tematem moim zdaniem są różne wiszące nad głowami kandydatów i wiszące nad tą kampanią plotki o tym, że - albo jeszcze przed pierwszą turą albo już po pierwszej turze, a przed drugą turą - zaczną być używane w tej kampanii mocne haki. Oczywiście pewnego rodzaju hakiem, jeśli tak możemy powiedzieć, była kwestia mieszkania (Karola Nawrockiego - red.) - powiedział Piasecki.

Kandydat PiS Karol Nawrocki w trakcie jednej z debat prezydenckich powiedział, że ma jedno mieszkanie. Onet ujawnił, że polityk ma też drugie. Nabył je od starszego mężczyzny, pana Jerzego, w niejasnych okolicznościach i w zamian za opiekę nad nim. Jednak 80-latek od ponad roku przebywa w domu pomocy społecznej.

Karol Nawrocki Źródło: PAP/Marcin Obara

"Główni kandydaci raczej na tej debacie nie zarobili"

Piasecki omawiał w "Podcaście politycznym" analizę komentarzy internautów po poniedziałkowej debacie przygotowaną przez Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura. Jak przekazał, Nawrocki miał najwięcej negatywnych ocen, w których dominował temat mieszkania.

- Sentyment sieci wskazywałby, że to raczej mniejsi kandydaci na tej debacie "zarobili" (...), natomiast ci główni kandydaci raczej na tej debacie nie "zarobili", co z kolei mogłoby świadczyć o tym, że to ci mniejsi mogą dostać 18 maja trochę więcej głosów - dodał.

Zalewska zwróciła uwagę, że "na pewno to, co wyszło z debaty, to koperta", którą na koniec poniedziałkowej debaty Trzaskowski wręczył Nawrockiemu. - W kopercie była nazwa domu pomocy społecznej, jego numer konta i takie wezwanie, żeby Karol Nawrocki zapłacił za pobyt pana Jerzego w DPS-ie - wyjaśniła.

Spotkanie Nawrockiego z Trumpem

Zalewska nawiązała także do spraw międzynarodowych, które jej zdaniem mogą pojawić się w tych ostatnich dniach kampanii. Przypomniała o nowej decyzji Donalda Trumpa. - Ministerstwo handlu USA ogłosiło, że wycofuje restrykcje na eksport zaawansowanych chipów stosowanych w systemie AI do większości państw świata. Natychmiast Karol Nawrocki rzucił się na tę wiadomość, publikując ten dokument - przekazała.

Jak oceniła dziennikarka, Nawrocki "przypiął sam sobie order i powiedział, że to jest jego sukces, bo on o tym w Białym Domu rozmawiał". Kandydat PiS 1 maja był jednym z gości obchodów Narodowego Dnia Modlitwy w Ogrodzie Różanym Białego Domu, a po uroczystościach spotkał się z Trumpem.

- Jak rozmawiałam z politykami, którzy wtedy znali kulisy tej wizyty, opowiadali mi o tej sprawie, ale opowiadali nie w taki sposób, że Karol Nawrocki to załatwił, tylko o potencjalnie pozytywnym wizerunku Trumpa w Polsce, który może się zrealizować za kilka dni czy kilka tygodni - ujawniła Zalewska.

Jak dodała, o zmianie decyzji amerykańskiej administracji w kwestii eksportu zaawansowanych chipów już wtedy w Białym Domu się mówiło. - Natychmiast pojawiły się też komentarze polskich korespondentów w Stanach Zjednoczonych, którzy opowiadali, że od wielu miesięcy tak naprawdę trwały takie rządowe i koalicyjne zabiegi wielu państw, żeby to zmienić, a Trump zmienia to i będzie to wykorzystywał w relacjach z poszczególnymi państwami - przekazała.

Zalewska o decyzji Ministerstwa handlu USA i Nawrockim. "Powiedział, że to jest jego sukces: Źródło: TVN24+

Haki w kampanii i wyborach

Piasecki ocenił, że pomysły na różnego rodzaju haki, które mogą pojawić się w kampanii i wyborach, "rzadko oglądają światło dzienne". Wymienił jednak dwa wpisy na platformie X, które - jego zdaniem - "pozwalają pokazać, jaką ścieżką to idzie".

- Piątkowe popołudnie, (europoseł KO - red.) Bartosz Arłukowicz pisze o zamknięciu pewnej strzelnicy. Wcześniej pisze, że on teraz prześwietla Karola Nawrockiego i jego związki ze służbami, po czym parę godzin później pisze o strzelnicy, która została zamknięta - wyjaśnił.

Następnie Piasecki wymienił wtorkowy wpis Sławomira Cenckiewicza - profesora, który przez lata był związany z Instytutem Pamięci Narodowej i zna się z Karolem Nawrockim. Opisywał on, jakie sprawy dotyczące kandydata PiS mogą jeszcze się pojawić w celu zaszkodzenia mu w nadchodzących wyborach. Jako drugi punkt wymienił wspomnianą "strzelnicę i strzał w kurtkę 2 lata temu".

Moje typy - o niektórych wiem:



1. Stormy Daniels która opowie że kojarzy Karola sprzed lat 13,5 jak autem ją zawiózł

2. Strzelnica i strzał w kurtkę 2 lata temu

3. Kawalerka mimo wszystko

4. Nagrali p. Jerzego, ale się to nagranie nie nadaję do emisji więc głos podłożą

5.… https://t.co/h9UjIDSJyv — Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) May 13, 2025 Rozwiń

- Jeżeli Arłukowicz wie coś, co było nieetyczne, było złamaniem prawa czy jakąś sytuacją, która zagrażała innym ludziom, albo wie cokolwiek, co zrobił Karol Nawrocki (...), to powinien to ujawnić, zorganizować konferencję - powiedziała Zalewska. Dodała, że "jest absolutnie przeciwna takiemu sączeniu jakichś plotek i informacji".

Jak ujawnił Piasecki, "on słyszy plotki, że to jest kwestia jakiejś strzelaniny, do której doszło na jednej ze strzelnic parę lat temu czy paręnaście miesięcy temu, czy jakiegoś jednego strzału - przypadkowego mniej czy bardziej - i że jakoś Karol Nawrocki jest w tę historię zamieszany".

"Podcast polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego można oglądać na żywo w TVN24+ codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 9.00.