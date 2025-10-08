Kto myśli o skoku w bok? Jaka przyszłość czeka koalicję?

Kluczowe fakty:
- Premier Donald Tusk konsekwentnie milczy w sprawie ewentualnego powołania Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na funkcję wicepremiera.
- Sama Polska 2050 dzieli się na dwie frakcje - liberałów i zwolenników koalicji oraz "szymonistów".
- W kuluarach usłyszeliśmy, że partia marszałka Sejmu może nie dotrwać do wyborów parlamentarnych, które mają się odbyć w 2027 roku.
W przestrzeni publicznej pojawiają się pytania dotyczące politycznej przyszłości Polski 2050 i koalicji 15 października. Marszałek Sejmu Szymona Hołownia zgodnie z umową koalicyjną ma ustąpić ze stanowiska w połowie kadencji i przekazać stanowisko Włodzimierzowi Czarzastemu.