PiS proponuje zmiany w Kodeksie wyborczym. "Pytanie, czemu służą te zmiany"

Śmiszek: już teraz jest bardzo wiele zabezpieczeń, które chronią nas przed fałszerstwami

- Dzisiaj wydłużanie czasu liczenia głosów, oczywiście można się na to zgodzić, ale pytanie po co, po co wprowadzać kolejne opóźnienia w liczeniu głosów. To wszystko będzie paraliżowało prace komisji wyborczych, które i tak przecież pracują niejednokrotnie całą noc, a nawet i do rana - dodał