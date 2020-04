Gersdorf o prezydencie: zapomniał, co to jest konstytucja

Andrzej Duda zapomniał, co to jest konstytucja, jakie kompetencje ma prezydent, że powinien czuwać nad niezależnością i niezawisłością sądów - mówiła w "Kropce nad i" w TVN24 ustępująca pierwsza prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzata Gersdorf. Zapytana, czy jej zdaniem Polska jest państwem autorytarnym, odpowiedziała: - Mam nadzieję że jeszcze nie, ale zmierzamy do tego szybkim tempem.

Została zapytana, co by powiedziała dzisiaj prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

- Że zapomniał, co to jest konstytucja, jakie kompetencje ma pan prezydent, że powinien czuwać nad niezależnością i niezawisłością sądów właśnie, wspierać to sądownictwo, a nie tłamsić i mówić, że to jest kasta, która broni własnych interesów, bo to jest nieprawda. Broni porządku prawnego i państwa prawa. Taka jest prawda - mówiła. - Trzeba się poduczyć - dodała.