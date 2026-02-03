Logo strona główna
Polska

Akcja FBI w Polsce, zaproszenie od Zełenskiego, ułaskawienia Nawrockiego

Zatrzymany Ralf G.
Korupcja przy kontraktach z NATO. CBŚP i FBI zatrzymały obywatela Polski
Źródło: CBŚP
Policjanci CBŚP w asyście FBI zatrzymali w województwie świętokrzyskim Ralfa G. Donald Tusk poinformował, że dostał zaproszenie od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 3 lutego.

1. Akcja FBI w Polsce

Policjanci CBŚP w asyście funkcjonariuszy z USA zatrzymali w województwie świętokrzyskim 70-letniego Ralfa G., podejrzewanego o międzynarodową przestępczość. Chodzi o oszustwa i łapówki przy realizacji kontraktów na rzecz NATO oraz rządu Stanów Zjednoczonych.

Ralf G. miał pomagać przedsiębiorcy z Turcji w otrzymywaniu kontraktów od amerykańskiej armii. Biznesmen miał mu w zamian zorganizować intymne spotkanie z kobietą w Dubaju i pomóc w budowie domu.

Zatrzymany Ralf G.
Zatrzymany Ralf G.
Źródło: CBŚP

2. Tusk dostał zaproszenie od Zełenskiego

Donald Tusk poinformował, że dostał zaproszenie od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Polski premier wybiera się wkrótce do Kijowa.

"Na zaproszenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenkiego w najbliższych dniach będę w Kijowie" - poinformował premier Donald Tusk. "W tym dramatycznym czasie Ukraina nie może pozostać sama" - dodał.

3. Prezydent ułaskawił trzy osoby

"Prezydent RP postanowieniami z dnia 2 lutego 2026 roku zastosował prawo łaski wobec 3 osób" - poinformowała Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego.

Nie podano, kto znalazł się w tym gronie, ale wiadomo, za co zostali skazani i na jakiej podstawie prezydent podjął decyzję o prawie łaski. Powołał się między innymi na "względy humanitarne":

Prezydent ułaskawił trzy osoby. Znamy uzasadnienia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent ułaskawił trzy osoby. Znamy uzasadnienia

4. Awaria w Gdańsku i Sopocie. Problemy dla mieszkańców

W związku z awarią w gdańskiej elektrociepłowni w Gdańsku i Sopocie są problemy z dostawą ciepła do domów. Jak ostrzegała prezydentka Gdańska, "temperatury w domach mogą spaść do około 15 stopni". Awaria ma zostać usunięta do środy.

Tymczasem szkoły w Sopocie zostały zamknięte.

Gdańsk też wprowadził zmiany w działaniu placówek edukacyjnych.

Awaria w Gdańsku i Sopocie. W tysiącach mieszkań kaloryfery mogą być zimne
Dowiedz się więcej:

Awaria w Gdańsku i Sopocie. W tysiącach mieszkań kaloryfery mogą być zimne

Trójmiasto

5. Porozumienie handlowe Trumpa

Donald Trump przekazał, że USA zawarły porozumienie handlowe, które obniża cła na towary z Indii. Prezydent podkreślił też, że premier Indii Narendra Modi zobowiązał się wstrzymać zakupy ropy naftowej z Rosji.

Do ogłoszenia dochodzi po zakończeniu wieloletnich negocjacji na temat umowy handlowej Indii z UE.

Opracował Adam Styczek /lulu

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: CBŚP

