Rocznica wybuchu wojny w Ukrainie, groźby Trumpa, były brytyjski minister aresztowany

1. Cztery lata temu Rosja zaatakowała Ukrainę

24 lutego 2022 roku wojska Putina wkroczyły na Ukrainę.

W związku z czwartą rocznicą rosyjskiej agresji, wizytę w Kijowie składa marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Marszałek wystąpi w Radzie Najwyższej Ukrainy, gdzie ma mówić o wsparciu ukraińskiej suwerenności, europejskiej przyszłości oraz wywieraniu presji na Rosję. W planie rozpoczętej w poniedziałek wizyty Czarzasty ma też między innymi spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierką Julią Swyrydenko.

2. Trump grozi kolejnymi cłami

Amerykański przywódca Donald Trump odgraża się, że państwa, które będą pogrywać z USA w związku z decyzją Sądu Najwyższego o zniesieniu ceł, zostaną nałożone znacznie wyższe taryfy. Ostrzeżenie prezydenta USA dotyczy krajów, które zawarły ze Stanami Zjednoczonymi porozumienia handlowe.

Wiadomość Trumpa została zamieszczona niedługo po tym, jak Bloomberg doniósł, że Parlament Europejski wstrzyma ratyfikację umowy handlowej z USA do czasu uzyskania jasności sytuacji.

3. Aresztowany były brytyjski minister

Były brytyjski minister, unijny komisarz i ambasador Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych Peter Mandelson został aresztowany przez londyńską policję pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego - poinformował dziennik "The Times", cytowany przez Reutersa.

Z akt sprawy przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina wynika, że Mandelson przekazywał poufne dokumenty na temat polityki rządu. Brytyjska policja poinformowała, że polityk został zwolniony za kaucją do czasu zakończenia śledztwa.

4. Tysiące interwencji strażaków

Nad Polską wędrowała strefa opadów deszczu. W połączeniu z coraz wyższą temperaturą, sprzyjającą topnieniu pokrywy śnieżnej, miejscami prowadziła do lokalnych podtopień i powodzi.

W związku ze skutkami roztopów w niedzielę i poniedziałek strażacy mieli ręce pełne pracy. W tych dniach interweniowali odpowiednio 921 i 899 razy, zajmując się głównie pompowaniem wody z piwnic, a w części przypadków - z dróg.

5. Odwet kartelu

Śmierć El Mencho, szefa kartelu Jalisco New Generation, wywołała falę przemocy w Meksyku i ataków odwetowych w co najmniej 13 stanach - przede wszystkim w Jalisco, ale także Nayarit, Colima, Michoacan, Guanajuato, Zacatecas, Baja California, Oaxaca, Aguascalientes i Guerrero na zachodzie, południowym zachodzie i w centrum kraju, oraz w Tamaulipas nad Zatoką Meksykańską.

Minister bezpieczeństwa Meksyku Omar Garcia Harfuch podał, że doszło do "27 tchórzliwych ataków na władze w Jalisco". Według niego w aktach przemocy po śmierci El Mencho zginęło co najmniej 25 członków Gwardii Narodowej. Śmierć poniosło też 34 przypuszczalnych członków kartelu, urzędnik prokuratury i przypadkowa kobieta.

Opracował Adam Styczek/ads