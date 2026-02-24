Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
to warto wiedzieć

Rocznica wybuchu wojny w Ukrainie, groźby Trumpa, były brytyjski minister aresztowany

Wyszogród pod Kijowem (30.11.2025)
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z wizytą w Ukrainie. "Nie ma wolnej Polski, bez wolnej Ukrainy"
Źródło: TVN24
Cztery lata temu rosyjskie wojska rozpoczęły pełnoskalową agresję na Ukrainę. Donald Trump grozi krajom nałożeniem znacznie wyższych ceł. Były brytyjski minister Peter Mandelson, po ujawnieniu dokumentów na temat przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina, został aresztowany pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 24 lutego.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Cztery lata temu Rosja zaatakowała Ukrainę

24 lutego 2022 roku wojska Putina wkroczyły na Ukrainę.

W związku z czwartą rocznicą rosyjskiej agresji, wizytę w Kijowie składa marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Marszałek wystąpi w Radzie Najwyższej Ukrainy, gdzie ma mówić o wsparciu ukraińskiej suwerenności, europejskiej przyszłości oraz wywieraniu presji na Rosję. W planie rozpoczętej w poniedziałek wizyty Czarzasty ma też między innymi spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierką Julią Swyrydenko.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Zełenski ostrzega Zachód. "Oni i tak będą kłamać"

2. Trump grozi kolejnymi cłami

Amerykański przywódca Donald Trump odgraża się, że państwa, które będą pogrywać z USA w związku z decyzją Sądu Najwyższego o zniesieniu ceł, zostaną nałożone znacznie wyższe taryfy. Ostrzeżenie prezydenta USA dotyczy krajów, które zawarły ze Stanami Zjednoczonymi porozumienia handlowe.

Wiadomość Trumpa została zamieszczona niedługo po tym, jak Bloomberg doniósł, że Parlament Europejski wstrzyma ratyfikację umowy handlowej z USA do czasu uzyskania jasności sytuacji.

Nie tylko wyższe cła. Trump grozi "nawet czymś gorszym"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie tylko wyższe cła. Trump grozi "nawet czymś gorszym"

BIZNES

3. Aresztowany były brytyjski minister

Były brytyjski minister, unijny komisarz i ambasador Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych Peter Mandelson został aresztowany przez londyńską policję pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego - poinformował dziennik "The Times", cytowany przez Reutersa.

Z akt sprawy przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina wynika, że Mandelson przekazywał poufne dokumenty na temat polityki rządu. Brytyjska policja poinformowała, że polityk został zwolniony za kaucją do czasu zakończenia śledztwa.

Lord Peter Mandelson aresztowany
Dowiedz się więcej:

Lord Peter Mandelson aresztowany

Świat

4. Tysiące interwencji strażaków

Nad Polską wędrowała strefa opadów deszczu. W połączeniu z coraz wyższą temperaturą, sprzyjającą topnieniu pokrywy śnieżnej, miejscami prowadziła do lokalnych podtopień i powodzi.

W związku ze skutkami roztopów w niedzielę i poniedziałek strażacy mieli ręce pełne pracy. W tych dniach interweniowali odpowiednio 921 i 899 razy, zajmując się głównie pompowaniem wody z piwnic, a w części przypadków - z dróg.

Skutki roztopów. Nieprzejezdne drogi, prawie dwa tysiące interwencji strażaków
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Skutki roztopów. Nieprzejezdne drogi, prawie dwa tysiące interwencji strażaków

METEO

5. Odwet kartelu

Śmierć El Mencho, szefa kartelu Jalisco New Generation, wywołała falę przemocy w Meksyku i ataków odwetowych w co najmniej 13 stanach - przede wszystkim w Jalisco, ale także Nayarit, Colima, Michoacan, Guanajuato, Zacatecas, Baja California, Oaxaca, Aguascalientes i Guerrero na zachodzie, południowym zachodzie i w centrum kraju, oraz w Tamaulipas nad Zatoką Meksykańską.

Minister bezpieczeństwa Meksyku Omar Garcia Harfuch podał, że doszło do "27 tchórzliwych ataków na władze w Jalisco". Według niego w aktach przemocy po śmierci El Mencho zginęło co najmniej 25 członków Gwardii Narodowej. Śmierć poniosło też 34 przypuszczalnych członków kartelu, urzędnik prokuratury i przypadkowa kobieta.

OGLĄDAJ: Marcin Przydacz w "Rozmowie Piaseckiego"
konrad piasecki

Marcin Przydacz w "Rozmowie Piaseckiego"
NA ŻYWO

konrad piasecki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek/ads

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: MAXYM MARUSENKO/EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Wojna w UkrainieWłodzimierz CzarzastyDonald TrumpCła Donalda TrumpaWielka BrytaniaStraż pożarnaMeksykNajważniejsze informacje
Czytaj także:
imageTitle
Trafiona piłką mewa reanimowana na boisku. "To było ważniejsze od mistrzostwa"
EUROSPORT
pap_20250114_25L
Wzburzenie na Słowacji. "Podejście strony ukraińskiej jest dla nas niezrozumiałe"
BIZNES
Czy Kościół we właściwy sposób wyjaśnia zaniedbania w sprawach pedofilii? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24
"Nie ma czasu już czekać na tych, którzy opóźniają, mataczą, kombinują"
49 min
pc
Strzelaniny w szkołach i więzienia jak z Trzeciego Świata. O czym opowiadają oscarowe dokumenty
Kultura polityczna
IMGW wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem
Uwaga, znów będzie ślisko. Są ostrzeżenia
METEO
Przekroczył prędkość o 65 kilometrów na godzinę
Miał na koncie mandat za przekroczenie prędkości. Kolejny był dwa razy wyższy
WARSZAWA
Śnieg, roztopy
Gwałtowne wzrosty stanów wody po roztopach. Są alarmy
METEO
Donald Trump
Sekcja 232. Nowy plan Trumpa
BIZNES
imageTitle
Kolizja fatalna w skutkach. Piłkarz Milanu po operacji
EUROSPORT
Parkingi przy przejściu granicznym Koidula
Zamykają na noc przejścia graniczne z Rosją
Świat
Bejrut
USA częściowo ewakuują ambasadę w Bejrucie
Świat
forum-0740943208
10 dni, które trwają cztery lata. Tak wygląda wojna
Anna Kwaśny
Wicepremier Radosław Sikorski uczestniczył w debacie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej
Sikorski: Putinowi udała się tylko jedna rzecz
Wiktor Łukianenko był ostatnim mieszkańcem osiedla Poliske, zmarł 18 lutego 2026 r.
Z roku na rok jest ich coraz mniej. Jak dziś żyje się samosiołom?
Filip Czekała
Charków, Ukraina (19.11.2025)
Ile osiągnęła Rosja? W jakim miejscu jest Ukraina?
Świat
Śnieg, deszcz ze śniegiem
To będzie dzień z szerokim wachlarzem opadów
METEO
Władze Meksyku rozmieściły na zachodzie kraju dodatkowo 2500 żołnierzy
Po śmierci El Mencho kartele sieją przemoc. Dziesiątki zabitych
Świat
Nick Reiner
Syn Reinerów nie przyznał się do zabicia rodziców
Świat
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana
BIZNES
Szczecińskie Jasne Błonia zalane po roztopach
Klimatolog: woda roztopowa pomoże, ale na dłuższą metę nie rozwiąże problemu
METEO
Mobilny ogrzewany namiot w Odessie
Wstrzymali dostawy energii do Ukrainy. Polska deklaruje pomoc
Świat
Amerykański pocisk Minuteman III w silosie
Kontrola zbrojeń nuklearnych. Będzie spotkanie mocarstw
BIZNES
imageTitle
Rosjanie i Białorusini coraz milej widziani
EUROSPORT
Kropka nad i
"Pan mówi bzdury". Spięcie o listę zakupów z programu SAFE
KROPKA NAD I
Prezydent RP Karol Nawrocki
"Prawniczy polexit". Profesor Łętowska o propozycji prezydenta
Donald Trump
Nie tylko wyższe cła. Trump grozi "nawet czymś gorszym"
BIZNES
imageTitle
Znakomite wyniki oglądalności Eurosportu i Warner Bros. Discovery podczas igrzysk olimpijskich
EUROSPORT
imageTitle
Piłkarz zawieszony za rasizm. Na tym może się nie skończyć
EUROSPORT
Zatrzymany mężczyzna poszukiwany na podstawie ENA
Miał pracować dla chińskiego wywiadu. Zatrzymali go na Okęciu
WARSZAWA
Kobieta potrącona na pasach
Kobieta potrącona na pasach, ratował ją policjant po służbie
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica