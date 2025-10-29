Logo strona główna
WARTO WIEDZIEĆ

Melissa nad Jamajką, wniosek w sprawie Ziobry, Izrael wznawia ataki

Huragan Melissa uderzył w Jamajkę
Huragan Melissa niesie ze sobą bardzo silny, niszczycielski wiatr
Źródło: Reuters
Huragan Melissa uderzył w Jamajkę. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Premier Izraela Benjamin Netanjahu nakazał wojsku przeprowadzenie ataków na Strefę Gazy. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 29 października.

1. Huragan Melissa nad Jamajką

Melissa uderzyła w New Hope na Jamajce jako huragan piątej, najwyższej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Towarzyszący żywiołowi wiatr osiągał prędkość 295 kilometrów na godzinę, o czym poinformowało Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC).

Po dotarciu do lądu żywioł osłabł i jest obecnie huraganem czwartej kategorii. Nadal pozostaje bardzo niebezpieczny. Generuje wiatr o prędkości 240 km/h.

Huragan Melissa uderzył w Jamajkę
Huragan Melissa uderzył w Jamajkę
Źródło: Rudolph Brown/PAP/EPA

2. Wniosek o uchylenie immunitetu Ziobry

Rzeczniczka prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak poinformowała, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, a obecnie posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

"To będzie ostateczny dowód na to, że ma nieczyste sumienie"
"To będzie ostateczny dowód na to, że ma nieczyste sumienie"

Wniosek o uchylenie immunitetu ma związek z Funduszem Sprawiedliwości. Prokurator Adamiak przekazała, że dowody zgromadzone w czasie śledztwa "pozwoliły na przyjęcie uzasadnionego podejrzenia, że pan poseł Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw".

3. Izrael wznawia ataki na Strefę Gazy

Premier Izraela Benjamin Netanjahu nakazał wojsku przeprowadzenie natychmiastowych "potężnych ataków" na Strefę Gazy - przekazało biuro szefa izraelskiego rządu.

Wieczorem izraelskie samoloty uderzyły w cele w mieście Gaza, w tym także w obszar znajdujący się w pobliżu największego działającego szpitala w północnej części Strefy Gazy. Reuters, powołując się na obronę cywilną Strefy Gazy, przekazał, że zabite w atakach zostały co najmniej dwie osoby, a cztery zostały ranne.

Rozkaz Netanjahu. "Natychmiastowe" ataki na Strefę Gazy
Rozkaz Netanjahu. "Natychmiastowe" ataki na Strefę Gazy

Świat

4. Nowe informacje w sprawie działki pod CPK

Jak ustaliła reporterka TVN24 Agata Adamek, prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego skierował w listopadzie 2023 roku alarmujące pismo do ówczesnego pełnomocnika rządu do spraw CPK Marcina Horały.

Mikołaj Wild apelował o podjęcie "pilnych działań" w sprawie działki pod CPK, którą KOWR przeznaczył do sprzedaży. Horała miał interweniować dopiero 8 grudnia 2023 roku.

5. Biden wystąpił po przebyciu leczenia

Były prezydent USA Joe Biden ocenił, że Stany Zjednoczone przechodzą przez okres "ciemnych dni" w związku z działaniami administracji Donalda Trumpa. Ocenił jednak, że USA "wyjdą z tego jak zawsze silniejsze".

Było to pierwsze publiczne wystąpienie Bidena po przejściu cyklu radioterapii w związku z rakiem prostaty.

Biden: Przyjaciele, nie mogę owijać w bawełnę. To są ciemne dni 
Biden: Przyjaciele, nie mogę owijać w bawełnę. To są ciemne dni 

Świat
pc

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Rudolph Brown/PAP/EPA

JamajkahuraganZbigniew ZiobroStrefa GazyIzraelCPKJoe BidenNajważniejsze informacje
