Nowe informacje o akcie dywersji, Czarzasty marszałkiem, Ziobro bez paszportu

1. Dywersja na polskiej kolei - nowe informacje

Jak przekazał w Sejmie premier Donald Tusk, z ustaleń służb wynika, że za aktami dywersji na kolei stało "dwóch obywateli Ukrainy działających i współpracujących od dłuższego czasu z rosyjskimi służbami".

Dodał, że "ustalone są ich tożsamości", ale nie poda ich w tym momencie, ponieważ "prowadzone są kolejne operacje".

2. Czarzasty nowym marszałkiem Sejmu

Włodzimierz Czarzasty został marszałkiem Sejmu. W głosowaniu uzyskał 236 głosów poparcia, przy 209 przeciw i dwóch wstrzymujących się. Jeden z liderów lewicy zastąpił po dwóch latach w tej funkcji Szymona Hołownię.

Czarzasty zadeklarował "bardzo lojalną współpracę z rządem". - Będę marszałkiem, który będzie marszałkiem spokoju, będę marszałkiem rozsądku, będę marszałkiem dystansu, będę marszałkiem, który jak podejmie decyzję, najpierw 56 razy pomyśli, bo wolę podejmować rozsądne decyzje, niż szybkie – mówił.

3. Unieważniony paszport dyplomatyczny Ziobry

Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ, przekazał, że na wniosek Prokuratury Krajowej unieważnił paszport dyplomatyczny "Zbigniewa Z.".

Śledczy chcą postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów. Polityk przebywa w Budapeszcie.

4. Kongres przyjął ustawę nakazującą ujawnienie akt sprawy Epsteina

Kongres USA przyjął ustawę nakazującą resortowi sprawiedliwości ujawnienie pełnych akt sprawy Jeffreya Epsteina. Senat przyjął ustawę jednogłośnie, zaś w Izbie Reprezentantów niemal jednogłośnie. Projekt trafi teraz na biuro prezydenta Donalda Trumpa, który zapowiedział podpisanie ustawy.

Los ustawy został przesądzony po tym, jak Senat jednogłośnie zgodził się na wniosek lidera demokratów Chucka Schumera, by przyjąć ustawę, gdy tylko trafi ona do Senatu. Stało się to niecałe dwie godziny po tym, jak ustawę niemal jednogłośnie poparła Izba Reprezentantów. Tam przeciwko zagłosował tylko jeden kongresmen, Republikanin z Luizjany Clay Higgins.

5. Polska w drugim koszyku

Reprezentacja Polski w piłce nożnej będzie losowana z drugiego koszyka w barażach o awans na mistrzostwa świata 2026. Wszystko dlatego, że niekorzystnie ułożył się dla Biało-Czerwonych wtorkowy mecz Szkocja - Dania. O wszystkim zadecydowały doliczone minuty gry na Hampden Park.

W 1. koszyku znalazły się Włochy, Turcja, Dania i Ukraina. W 2. koszyku umieszczono Polskę, Walię, Czechy i Słowację. Do 3. koszyka trafiły Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina i Kosowo. Z kolei w 4. koszyku znalazły się Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna i Irlandia Północna. Losowanie baraży odbędzie się w czwartek.

