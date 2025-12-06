Logo strona główna
Polska poderwała myśliwce. "Systemy obrony powietrznej w gotowości"
Polska poderwała myśliwce. "Systemy obrony powietrznej w gotowości"
Utrzymane weto, losowanie mistrzostw świata, zdalne oświadczenie Ziobry

Głosowanie w Sejmie
Tusk o podtrzymaniu weta Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach: ta sprawa się nie zakończyła
Źródło: Zdjęcia organizatora
Sejm nie odrzucił weta prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o kryptowalutach. W Waszyngtonie odbyło się losowanie grup piłkarskich mistrzostw świata 2026. Poseł PiS Zbigniew Ziobro postanowił pozostać za granicą i wydał zdalne oświadczenie. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 6 grudnia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ >>>

1. Sejm zdecydował w sprawie weta Nawrockiego

Sejm głosował w sprawie ponownego uchwalenia zawetowanej ustawy o kryptoaktywach. Aby przyjąć ją ponownie i zarazem odrzucić weto prezydenta, potrzebna była większość 3/5, która wynosiła 261 głosów.

Za wnioskiem zagłosowało 243 posłów, przeciw 192, żaden nie wstrzymał się od głosu. Oznacza to, że ustawa nie wchodzi w życie.

Wcześniej Donald Tusk w mocnym przemówieniu apelował o odrzucenie weta >>>

Głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o kryptowaktywach
Głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o kryptowaktywach
Źródło: PAP/Piotr Nowak

2. Polacy poznali potencjalnych rywali

W Waszyngtonie odbyło się losowanie grup piłkarskich mistrzostw świata 2026. Możliwych przeciwników poznała między innymi reprezentacja Polski, którą najpierw czeka jednak walka w marcowych barażach.

Jeśli notowani obecnie na 31. lokacie w rankingu FIFA Biało-Czerwoni przejdą baraże, w grupie F mundialu zmierzą się z Holandią, Japonią oraz Tunezją.

3. Zdalne oświadczenie Ziobry

Zdecydowałem się stawić czoła i oprzeć bezprawiu, dlatego zostałem za granicą - mówił poseł PiS Zbigniew Ziobro, który zdalnie zabrał głos w siedzibie partii w Warszawie.

Wymienił między innymi trzy warunki, po których miałby "stawić się w kraju w ciągu kilku godzin". Ziobro przebywa poza granicami Polski od kilku tygodni. Prokuratura chce postawić politykowi 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro jednak się nie pojawił. Oświadczenie w formie zdalnej
Ziobro jednak się nie pojawił. Oświadczenie w formie zdalnej

4. Tajne posiedzenie w Sejmie

Podczas niejawnej części obrad Sejmu premier Donald Tusk przedstawił parlamentarzystom informację dotyczącą bezpieczeństwa. Posłowie PiS sugerują, że utajnienie nie było potrzebne, a poseł Janusz Kowalski zapowiedział wniosek o odtajnienie niejawnego punktu.

Innego zdania są politycy koalicji rządzącej. Poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak opisał, jak na przedstawione informacje reagowali w trakcie obrad posłowie prawicy. Według niego "byli przerażeni, szczególnie Jarosław Kaczyński".

Prawa strona "zamilkła". "Byli przerażeni"

Prawa strona "zamilkła". "Byli przerażeni"

"Będą bardzo żałowali tej decyzji". Tusk przestrzega

"Będą bardzo żałowali tej decyzji". Tusk przestrzega

5. Ciepło wdziera się do Polski

W połowie grudnia w Polsce nadal może być bardzo ciepło jak na końcówkę jesieni. Nasz rejon pozostanie między rosyjskim wyżem a niżami znad Atlantyku i zachodniej Europy. Na ogół łagodnym strumieniem ma płynąć umiarkowanie ciepłe powietrze, przeplatane tylko krótkimi falami chłodu. Około 9, 10 czy 11 grudnia temperatura chwilami, szczególnie na zachodzie Polski, może osiągnąć 12-14 st. C. Meteorolodzy wciąż nie są pewni, kiedy - i jak głęboko - w grudniu wtłoczy się do nas zima.

Ciepło wdziera się do Polski. Czy święta mogą być białe?

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP/EPA

