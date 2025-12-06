Utrzymane weto, losowanie mistrzostw świata, zdalne oświadczenie Ziobry

Tusk o podtrzymaniu weta Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach: ta sprawa się nie zakończyła Źródło: Zdjęcia organizatora

1. Sejm zdecydował w sprawie weta Nawrockiego

Sejm głosował w sprawie ponownego uchwalenia zawetowanej ustawy o kryptoaktywach. Aby przyjąć ją ponownie i zarazem odrzucić weto prezydenta, potrzebna była większość 3/5, która wynosiła 261 głosów.

Za wnioskiem zagłosowało 243 posłów, przeciw 192, żaden nie wstrzymał się od głosu. Oznacza to, że ustawa nie wchodzi w życie.

Głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o kryptowaktywach Źródło: PAP/Piotr Nowak

2. Polacy poznali potencjalnych rywali

W Waszyngtonie odbyło się losowanie grup piłkarskich mistrzostw świata 2026. Możliwych przeciwników poznała między innymi reprezentacja Polski, którą najpierw czeka jednak walka w marcowych barażach.

Jeśli notowani obecnie na 31. lokacie w rankingu FIFA Biało-Czerwoni przejdą baraże, w grupie F mundialu zmierzą się z Holandią, Japonią oraz Tunezją.

3. Zdalne oświadczenie Ziobry

Zdecydowałem się stawić czoła i oprzeć bezprawiu, dlatego zostałem za granicą - mówił poseł PiS Zbigniew Ziobro, który zdalnie zabrał głos w siedzibie partii w Warszawie.

Wymienił między innymi trzy warunki, po których miałby "stawić się w kraju w ciągu kilku godzin". Ziobro przebywa poza granicami Polski od kilku tygodni. Prokuratura chce postawić politykowi 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

4. Tajne posiedzenie w Sejmie

Podczas niejawnej części obrad Sejmu premier Donald Tusk przedstawił parlamentarzystom informację dotyczącą bezpieczeństwa. Posłowie PiS sugerują, że utajnienie nie było potrzebne, a poseł Janusz Kowalski zapowiedział wniosek o odtajnienie niejawnego punktu.

Innego zdania są politycy koalicji rządzącej. Poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak opisał, jak na przedstawione informacje reagowali w trakcie obrad posłowie prawicy. Według niego "byli przerażeni, szczególnie Jarosław Kaczyński".

5. Ciepło wdziera się do Polski

W połowie grudnia w Polsce nadal może być bardzo ciepło jak na końcówkę jesieni. Nasz rejon pozostanie między rosyjskim wyżem a niżami znad Atlantyku i zachodniej Europy. Na ogół łagodnym strumieniem ma płynąć umiarkowanie ciepłe powietrze, przeplatane tylko krótkimi falami chłodu. Około 9, 10 czy 11 grudnia temperatura chwilami, szczególnie na zachodzie Polski, może osiągnąć 12-14 st. C. Meteorolodzy wciąż nie są pewni, kiedy - i jak głęboko - w grudniu wtłoczy się do nas zima.

Ciepło wdziera się do Polski. Czy święta mogą być białe?

