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Warto wiedzieć

Makabryczne odkrycie pod Rzeszowem, kolejne weto, Trump odwołuje ataki

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Wstrząsające odkrycie w miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem. Płody zakopane na posesji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W Lutoryżu pod Rzeszowem pracownik budowy miał natknąć się na zakopane w ziemi płody. Informację potwierdziliśmy nieoficjalnie w służbach. W TVN24+ odsłoniliśmy kulisy pracy w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Prezydent Karol Nawrocki po raz kolejny zawetował rządową ustawę o rynku kryptoaktywów. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 12 czerwca.

1. Makabryczne odkrycie pod Rzeszowem

W Lutoryżu pod Rzeszowem dokonano makabrycznego znaleziska. Pracownik budowy miał natknąć się na zakopane w ziemi płody.

Jak dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński, poprzednim właścicielem posesji, na której dokonano odkrycia, była patomorfolożka. Jedna z rozważanych hipotez policji zakłada, że kobieta zakopywała w ziemi materiał pochodzący z badań.

2. Ujawniamy kulisy pracy w Biurze Rzecznika Praw Dziecka

Dziennikarka tvn24.pl Justyna Suchecka oraz reporterka "Czarno na białym" TVN24 Agata Listoś-Kostrzewa opowiedziały w TVN24+ historie pracowników Biura Rzecznika Praw Dziecka, kierowanego przez Monikę Hornę-Cieślak. Blisko 20 osób w rozmowie z dziennikarkami mówiło o psychicznym i fizycznym przeciążeniu, nocnych wiadomościach z pracy, paraliżującym stresie, wypaleniu zawodowych czy nawet myślach samobójczych. 

Po publikacji tekstu posłanka KO Monika Rosa zapowiedziała posiedzenie połączonych Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji do spraw Dzieci i Młodzieży. "Oczekujemy wyjaśnień w związku z informacjami medialnymi o sytuacji w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka" - oświadczyła we wpisie na X. 

3. Prezydent Nawrocki po raz kolejny wetuje ustawę o kryptowalutach

Prezydent Karol Nawrocki po raz kolejny zawetował rządową ustawę o rynku kryptoaktywów. - Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem zamiast realnie rozwiązywać problem - powiedział w uzasadnieniu swojej decyzji w nagraniu opublikowanym na platformie X. - To niestety pokazuje, że intencje nie są czyste. Tu chodzi o to, by mówić o problemie, a nie o to, by go realnie rozwiązać - dodał.

Decyzję prezydenta skomentował premier Donald Tusk. "Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany, niż wszyscy myśleli" - napisał szef rządu.

4. Sejm przyjął projekt ustawy o zakazie patostreamingu

W Sejmie odbyło się głosowanie nad projektem ustawy o zakazie patostreamingu, za który w przyszłości ma grozić nawet pięć lat pozbawienia wolności.

Poselskie projekty w sprawie zakazu takiej działalności złożyli najpierw posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a potem Koalicji Obywatelskiej, jednak po pracach w komisjach i podkomisjach oraz przyjęciu poprawek udało się uzyskać w tej sprawie konsensus.

5. Trump odwołał atak na Iran

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odwołał zaplanowany atak na Iran. Wcześniej groził "bardzo mocnym" uderzeniem i przejęciem kontroli nad wyspą Chark.

Amerykański przywódca w Białym Domu mówił, że podpisanie porozumienia z Teheranem może nastąpić w najbliższy weekend.

OGLĄDAJ: Wydanie z 11.06.2026
pc
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Źródło: PAP, TVN24
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Tagi:
RzeszówPolicjaRzecznik Praw DzieckaKarol NawrockiKryptowalutyInternetDonald TrumpIranNajważniejsze informacje
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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