Areszty za fałszywe alarmy, odesłany wniosek prezydenta, awans Świątek

Rzecznik Prasowy Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Marcin Zagórski (C), podinsp. Robert Opas (P) i prokurator Karolina Staros (L)
Zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów dotyczących zagrożenia zdrowia i życia
Źródło wideo: x/@PolskaPolicja
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
Kolejne areszty w związku ze sprawą wywoływania fałszywych alarmów. Marszałek Sejmu zwrócił do prezydenta Karola Nawrockiego wniosek o ujawnienie aneksu do raportu z likwidacji WSI. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy French Open. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 28 maja.

PROGNOZA POGODY NA BOŻE CIAŁO I WAKACJE - CO MOŻE ZROBIĆ ANOMALIA GRENLANDZKA

1. Areszty za fałszywe alarmy

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prokurator Karolina Staros poinformowała w środę, że trwa śledztwo w sprawie wywołania fałszywych alarmów w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego, siedziby TV Republika i domu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jak dodała, dwie osoby usłyszały zarzuty w sprawach związanych z miejscem zamieszkania prezesa PiS i TV Republika. Sprawa prezydenta jest badana, ale nikt nie usłyszał zarzutów.

Prokuratura w środę przekazała, że w związku z wywoływaniem fałszywych alarmów zostały zatrzymane trzy osoby. W toku śledztwa ustaliła, że "z wykorzystaniem komunikatorów i platform internetowych utworzyła się grupa, której działalność ukierunkowała się na działalność przestępczą". Zatrzymani są osobami młodymi.

2. Odesłany wniosek prezydenta

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty polecił zwrócenie przesłanego przez prezydenta Karola Nawrockiego wniosku o ujawnienie aneksu do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych.

W ubiegłym tygodniu marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska nie zaopiniowała dokumentów w tej sprawie i odesłała je bez otwierania.

3. Świątek w trzeciej rundzie French Open

Iga Świątek zameldowała się w 1/16 finału Rolanda Garrosa 2026. Trzecia rakieta świata, choć z pewnością nie rozegrała najlepszego meczu w karierze, pokonała niżej notowaną Czeszkę Sarę Bejlek 6:2, 6:3. Pojedynek trwał godzinę i 33 minuty.

W kolejnej rundzie najlepsza polska tenisistka wszech czasów zmierzy się z lepszą z pary Magda Linette (73. WTA) - Jelena Ostapenko (31. WTA).

4. Pożar hali w pobliżu Warty

W hali w Obornikach doszło do pożaru hali. Jak przekazał rzecznik prasowy wielkopolskiej PSP, aspirant Martin Halasz, pożar wybuchł na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku, ponieważ znajduje się tam między innymi ocynkownia. Pożar mógł zagrażać również sąsiednim halom zakładu, a część terenu przy obiekcie jest zalesiona.

Na wniosek wicewojewody wielkopolskiej Karoliny Fabiś-Szulc, do osób przebywających na terenie powiatu obornickiego, powiatu poznańskiego i miasta Poznania zostały wysłane dwa alerty RCB, ostrzegające przed dużym zadymieniem i możliwym skażeniem i zanieczyszczenie rzeki Warta.

5. Uganda zamyka granicę

Uganda ogłosiła, że na cztery tygodnie zamyka granicę z Demokratyczną Republiką Konga, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii eboli. W kraju tym wykryto ponad 900 podejrzanych przypadków, a najprawdopodobniej 220 osób zmarło w wyniku zakażenia.

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport
