Utrzymane weto, akt oskarżenia przeciwko Macierewiczowi, blokada tankowców

1. Utrzymane weto Nawrockiego

Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec tak zwanej ustawy łańcuchowej. Za ponownym uchwaleniem ustawy głosowało 246 posłów, a przeciwko było 192.

Nie osiągnięto wymaganej większości potrzebnej do odrzucenia weta. Zgodnie z przepisami, aby ponownie uchwalić ustawę i zarazem odrzucić weto prezydenta, potrzebna jest większość 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów - w tym przypadku 263 głosy.

W głosowaniu nie brało udziału 22 posłów, w tym Jarosław Kaczyński, który był nieobecny na sali plenarnej. Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk wyjaśniał, że prezes PiS był wczoraj "lekko przeziębiony", a dzisiaj "zdaje się, że mocniej".

Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec tak zwanej ustawy łańcuchowej Źródło: Piotr Nowak/PAP/EPA

2. Trump ogłosił blokadę tankowców

Donald Trump ogłosił blokadę objętych sankcjami tankowców, które wpływają do portów Wenezueli i wypływają z nich. Prezydent USA oświadczył, że reżim Nicolasa Maduro w Wenezueli to "zagraniczna organizacja terrorystyczna". "Dziś zarządzam PEŁNĄ I CAŁKOWITĄ BLOKADĘ WSZYSTKICH OBJĘTYCH SANKCJAMI TANKOWCÓW wpływających do i wypływających z Wenezueli" - napisał Trump.

"Prezydent Stanów Zjednoczonych próbuje narzucić w sposób absolutnie irracjonalny coś, co ma być blokadą morską Wenezueli w celu kradzieży bogactw, które należą do naszej ojczyzny" - głosi z kolei komunikat rządu wenezuelskiego. Oświadczenie Trumpa określa jako "groteskową groźbę".

Jak zaznaczył „New York Times”, nie wiadomo ilu tankowców dotyczyć ma blokada ogłoszona przez Trumpa, ani jak ten krok wpłynie na wenezuelski przemysł naftowy.

3. Akt oskarżenia przeciwko Macierewiczowi

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że 14 grudnia prokurator z Zespołu Śledczego numer 4 PK skierował do warszawskiego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi.

Poseł PiS i były minister obrony narodowej został oskarżony o to, że "ujawnił w okresie od 11 kwietnia 2018 r. do dnia 22 maja 2022 r. informacje niejawne o klauzulach 'Ściśle tajne', 'Tajne', 'Poufne' i 'Zastrzeżone' oraz informacje, z którymi zapoznał się w związku z pełnioną funkcją".

4. Kulisy dwóch wigilii w PiS

Temat wewnętrznych walk między frakcjami w Prawie i Sprawiedliwości na razie nie gaśnie. Podziały w ugrupowaniu dobrze obrazują zorganizowane dwie wigilie. Pierwsza z nich odbyła się w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, druga natomiast została zorganizowana przez Mateusza Morawieckiego i miała miejsce przy ulicy Lwowskiej, w biurze kilku europosłów PiS związanych z byłym premierem.

Pracownicy klubu PiS mieli obdzwaniać posłów, aby przypomnieć o zbliżającym się spotkaniu. Mieli również mówić politykom, że jedyna oficjalna wigilia to ta o godzinie 18 w siedzibie przy Nowogrodzkiej, którą organizują prezes Jarosław Kaczyński i szef klubu Mariusz Błaszczak. Z kolei ta druga "nie jest dobra dla partii i dla Polski" – dowiedzieli się prowadzący "Podcast polityczny", Arleta Zalewska i Konrad Piasecki.

5. Czerwone noty za podejrzanymi o akty dywersji

Policja poinformowała o publikacji czerwonych not dotyczących podejrzanych o dokonanie aktów dywersji w Polsce na zlecenie Rosji - Ołeksandra Kononowa i Jewhenija Iwanowa. Oznacza to, że teraz będą ścigani na terenie ponad 190 krajów.

Rzeczniczka Komendanta Głównego Policji inspektor Katarzyna Nowak przypomniała, że z działań policji, służb specjalnych i prokuratury bezpośrednio po zdarzeniu wynika, że "osoby te, zanim jeszcze zostały ustalone, opuściły nasz kraj". - Kierunek, który ujawniliśmy, to Białoruś - dodała.

