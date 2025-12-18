Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Utrzymane weto, akt oskarżenia przeciwko Macierewiczowi, blokada tankowców

Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec tak zwanej ustawy łańcuchowej
Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy łańcuchowej
Źródło: TVN24
Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec tak zwanej ustawy łańcuchowej. Prezydent USA Donald Trump ogłosił blokadę objętych sankcjami tankowców, które wpływają do portów w Wenezueli i wypływają z nich. Prokuratura Krajowa skierowała do warszawskiego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 18 grudnia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Utrzymane weto Nawrockiego

Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec tak zwanej ustawy łańcuchowej. Za ponownym uchwaleniem ustawy głosowało 246 posłów, a przeciwko było 192.

Nie osiągnięto wymaganej większości potrzebnej do odrzucenia weta. Zgodnie z przepisami, aby ponownie uchwalić ustawę i zarazem odrzucić weto prezydenta, potrzebna jest większość 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów - w tym przypadku 263 głosy.

W głosowaniu nie brało udziału 22 posłów, w tym Jarosław Kaczyński, który był nieobecny na sali plenarnej. Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk wyjaśniał, że prezes PiS był wczoraj "lekko przeziębiony", a dzisiaj "zdaje się, że mocniej".

Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec tak zwanej ustawy łańcuchowej
Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec tak zwanej ustawy łańcuchowej
Źródło: Piotr Nowak/PAP/EPA

2. Trump ogłosił blokadę tankowców

Donald Trump ogłosił blokadę objętych sankcjami tankowców, które wpływają do portów Wenezueli i wypływają z nich. Prezydent USA oświadczył, że reżim Nicolasa Maduro w Wenezueli to "zagraniczna organizacja terrorystyczna". "Dziś zarządzam PEŁNĄ I CAŁKOWITĄ BLOKADĘ WSZYSTKICH OBJĘTYCH SANKCJAMI TANKOWCÓW wpływających do i wypływających z Wenezueli" - napisał Trump.

"Prezydent Stanów Zjednoczonych próbuje narzucić w sposób absolutnie irracjonalny coś, co ma być blokadą morską Wenezueli w celu kradzieży bogactw, które należą do naszej ojczyzny" - głosi z kolei komunikat rządu wenezuelskiego. Oświadczenie Trumpa określa jako "groteskową groźbę".

Jak zaznaczył „New York Times”, nie wiadomo ilu tankowców dotyczyć ma blokada ogłoszona przez Trumpa, ani jak ten krok wpłynie na wenezuelski przemysł naftowy.

Trump ogłosił blokadę i grozi. "Szok będzie nieporównywalny"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump ogłosił blokadę i grozi. "Szok będzie nieporównywalny"

Świat

3. Akt oskarżenia przeciwko Macierewiczowi

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że 14 grudnia prokurator z Zespołu Śledczego numer 4 PK skierował do warszawskiego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi.

Poseł PiS i były minister obrony narodowej został oskarżony o to, że "ujawnił w okresie od 11 kwietnia 2018 r. do dnia 22 maja 2022 r. informacje niejawne o klauzulach 'Ściśle tajne', 'Tajne', 'Poufne' i 'Zastrzeżone' oraz informacje, z którymi zapoznał się w związku z pełnioną funkcją".

Jest akt oskarżenia przeciwko Macierewiczowi
Dowiedz się więcej:

Jest akt oskarżenia przeciwko Macierewiczowi

4. Kulisy dwóch wigilii w PiS

Temat wewnętrznych walk między frakcjami w Prawie i Sprawiedliwości na razie nie gaśnie. Podziały w ugrupowaniu dobrze obrazują zorganizowane dwie wigilie. Pierwsza z nich odbyła się w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, druga natomiast została zorganizowana przez Mateusza Morawieckiego i miała miejsce przy ulicy Lwowskiej, w biurze kilku europosłów PiS związanych z byłym premierem.

Pracownicy klubu PiS mieli obdzwaniać posłów, aby przypomnieć o zbliżającym się spotkaniu. Mieli również mówić politykom, że jedyna oficjalna wigilia to ta o godzinie 18 w siedzibie przy Nowogrodzkiej, którą organizują prezes Jarosław Kaczyński i szef klubu Mariusz Błaszczak. Z kolei ta druga "nie jest dobra dla partii i dla Polski" – dowiedzieli się prowadzący "Podcast polityczny", Arleta Zalewska i Konrad Piasecki.

Morawiecki policzył szable. Ujawniamy kulisy dwóch wigilii w PiS
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Morawiecki policzył szable. Ujawniamy kulisy dwóch wigilii w PiS

PODCAST POLITYCZNY

5. Czerwone noty za podejrzanymi o akty dywersji

Policja poinformowała o publikacji czerwonych not dotyczących podejrzanych o dokonanie aktów dywersji w Polsce na zlecenie Rosji - Ołeksandra Kononowa i Jewhenija Iwanowa. Oznacza to, że teraz będą ścigani na terenie ponad 190 krajów.

Rzeczniczka Komendanta Głównego Policji inspektor Katarzyna Nowak przypomniała, że z działań policji, służb specjalnych i prokuratury bezpośrednio po zdarzeniu wynika, że "osoby te, zanim jeszcze zostały ustalone, opuściły nasz kraj". - Kierunek, który ujawniliśmy, to Białoruś - dodała.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
SejmKarol NawrockiWenezuelaDonald TrumpAntoni MacierewiczPrawo i SprawiedliwośćNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Donald Trump
1776 dolarów dla każdego żołnierza. Trump zapowiedział "dywidendę wojownika"
Świat
Świąteczny pociąg metra
Zmienione rozkłady jazdy w okresie świąteczno-noworocznym
WARSZAWA
Policjanci kontrolowali kierowców ciężarówek
Dwa dni na A2, 123 kierowców złamało przepisy
WARSZAWA
Prom "Fantastic" firmy Grandi Navi Veloci (GNV)
Urządzenie szpiegowskie na pokładzie promu. Zatrzymali dwóch obcokrajowców
Świat
G8Yc2cTWsAEeVf_
Konsultacje, które zakończą się wetem? Wiemy, kto dostał zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego
Justyna Suchecka
Kongres USA w Waszyngtonie
"Nadzwyczajny bunt" w Kongresie
Świat
Michał Kuczmierowski
Ostatnia rozprawa w sprawie ekstradycji. Były szef RARS stanie przed sądem w Londynie
Polska
Deszcz, mżawka
Mgły, chmury, deszcz. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Real drżał w Pucharze Króla. Kluczowe gole Mbappe
EUROSPORT
Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski, Rafał Trzaskowski
Komu Polacy ufają najbardziej? Ranking
Polska
Roman Giertych
"Psy padły ofiarą wojny pomiędzy Nawrockim a Kaczyńskim"
Polska
Słońce
Zmapowali brzeg atmosfery Słońca  
METEO
Poszukiwani przez policję ws. dywersji
Podejrzani o dokonanie aktów dywersji na kolei, są czerwone noty
WARSZAWA
pap_20240905_2WR (1)
Prezydent naciska na Brukselę w sprawie Mercosur: albo teraz, albo w ogóle
BIZNES
Parlament Europejski w Strasburgu
"Mój głos, mój wybór". Parlament Europejski za funduszem wspierającym bezpieczną aborcję
Świat
Maria Kurowska
Giertych dostał odpowiedź w sprawie Kurowskiej. "Kłamanie zawsze jest niegodne"
Polska
Matwiej Safonow
Rosyjski bohater PSG. Jego wyczyn dał trofeum
EUROSPORT
Odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Odcinkowy pomiar prędkości na "gilotynie"
WARSZAWA
"Zakazać używania telefonów jest najłatwiej, nauczyć korzystać mądrze – to jest wyzwanie"
Chatboty AI a zdrowie psychiczne młodych. Co mówią dane
BIZNES
Trump i Maduro
ONZ "musi podjąć się swojej roli, aby zapobiec rozlewowi krwi"
Świat
Bogucki, Sejm, ustawa łańcuchowa
Emocje przed głosowaniem. "Niech każdy będzie gospodarzem w swoim pałacu"
Polska
17 1930 fpf gosc 3-0004
Pomagają rodzinom w Jeleniej Górze. "Niezwykle trudna sytuacja"
Polska
Oslo w nocy
Takiej nocy nie było tu od prawie 90 lat
METEO
santander-shutterstock_2283626043
Duży bank idzie pod młotek. Jest zielone światło KNF
BIZNES
Tusk, Sejm, ustawa łańcuchowa
"PiS podkulił ogon", "symboliczna kapitulacja Kaczyńskiego". Tusk po głosowaniu w sprawie weta
Polska
Rowerzysta został potrącony przez samochód
Leżał na jezdni w kałuży krwi
WARSZAWA
sejm
Nowa szansa dla ustawy o kryptoaktywach. Sejm wysyła projekt do komisji
BIZNES
imageTitle
Ostatnia zagadka wyjaśniona. Zaprezentowano trasę Vuelta a Espana 2026
EUROSPORT
Rawicz. Pożar magazynu firmy poligraficznej
Pożar w firmie poligraficznej. Apel do mieszkańców
Poznań
Mroźna noc
Nocą ściśnie lekki mróz, mogą snuć się też mgły
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica