Polska

Odmowa Nawrockiego, pakt migracyjny, Obajtek z zarzutami

Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki: odmawiam nominacje 46 sędziów
Prezydent Karol Nawrocki odmówił powołania 46 sędziów. Polska złożyła wniosek o pełne zwolnienie naszego kraju z mechanizmów unijnego paktu migracyjnego. Europoseł PiS i były prezes Orlenu Daniel Obajtek usłyszał zarzut. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 13 listopada.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Nawrocki odmawia powołania sędziów

Prezydent ma prawo odmówić nominacji sędziów. Dzisiaj z tego prawa korzystam, odmawiam nominacji 46 sędziów - przekazał w środę prezydent Karol Nawrocki i zapowiedział, że nie będzie awansował sędziów, którzy "kwestionują porządek konstytucyjny i słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka".

Lista Nawrockiego. Ministerstwo: dostaliśmy pismo
Lista Nawrockiego. Ministerstwo: dostaliśmy pismo

"W dokumencie brakuje uzasadnienia tej decyzji. Ministerstwo zajmie stanowisko po przeanalizowaniu listy osób, które nie otrzymały nominacji" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości wydanym po tym, jak otrzymało od prezydenta listę niepowołanych sędziów.

2. Polska wnioskuje o zwolnienie z paktu migracyjnego

Polska złożyła wniosek o pełne zwolnienie naszego kraju z mechanizmów unijnego paktu migracyjnego - podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Aadministracji.

To odpowiedź na wtorkową decyzję Komisji Europejskiej, że kraje zmagające się z silną presją migracyjną, będą mogły wystąpić o pełne lub częściowe zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok. Wymienione zostały Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Austria i właśnie Polska.

3. Obajtek z zarzutami

Europoseł PiS i były prezes Orlenu Daniel Obajtek usłyszał w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzut wyrządzenia Orlenowi szkody majątkowej w wysokości niemal 400 tysięcy złotych.

Sprawa dotyczy zawarcia przez koncern dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez Obajtka. Były szef Orlenu powiedział, że nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań.

Daniel Obajtek

Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?

4. Dymisja z aferą korupcyjną w tle

Ministra energii Ukrainy Switłana Hrynczuk podała się do dymisji w związku z aferą korupcyjną w państwowym operatorze elektrowni jądrowych. Wcześniej jej rezygnacji, a także zamieszanego w aferę ministra sprawiedliwości Hermana Hałuszczenki, domagał się prezydent Wołodymyr Zełenski.

Zełenski żądał jej rezygnacji. Jest dymisja
Zełenski żądał jej rezygnacji. Jest dymisja

Świat

5. Katastrofa tureckiego samolotu w Gruzji

W katastrofie lotniczej tureckiego wojskowego samolotu transportowego, który rozbił się w Gruzji, zginęło 20 żołnierzy - poinformowało Ministerstwo Obrony Turcji.

Szef resortu wydał w tej sprawie komunikat. Wciąż nieznane są też przyczyny tragicznego zdarzenia.

pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP/EPA

Karol Nawrocki Migranci i uchodźcy w Europie Daniel Obajtek Ukraina Turcja Najważniejsze informacje
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica