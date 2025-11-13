Odmowa Nawrockiego, pakt migracyjny, Obajtek z zarzutami

Nawrocki: odmawiam nominacje 46 sędziów Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Nawrocki odmawia powołania sędziów

Prezydent ma prawo odmówić nominacji sędziów. Dzisiaj z tego prawa korzystam, odmawiam nominacji 46 sędziów - przekazał w środę prezydent Karol Nawrocki i zapowiedział, że nie będzie awansował sędziów, którzy "kwestionują porządek konstytucyjny i słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka".

"W dokumencie brakuje uzasadnienia tej decyzji. Ministerstwo zajmie stanowisko po przeanalizowaniu listy osób, które nie otrzymały nominacji" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości wydanym po tym, jak otrzymało od prezydenta listę niepowołanych sędziów.

2. Polska wnioskuje o zwolnienie z paktu migracyjnego

Polska złożyła wniosek o pełne zwolnienie naszego kraju z mechanizmów unijnego paktu migracyjnego - podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Aadministracji.

To odpowiedź na wtorkową decyzję Komisji Europejskiej, że kraje zmagające się z silną presją migracyjną, będą mogły wystąpić o pełne lub częściowe zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok. Wymienione zostały Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Austria i właśnie Polska.

3. Obajtek z zarzutami

Europoseł PiS i były prezes Orlenu Daniel Obajtek usłyszał w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzut wyrządzenia Orlenowi szkody majątkowej w wysokości niemal 400 tysięcy złotych.

Sprawa dotyczy zawarcia przez koncern dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez Obajtka. Były szef Orlenu powiedział, że nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań.

OGLĄDAJ: Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek? Zobacz cały materiał

4. Dymisja z aferą korupcyjną w tle

Ministra energii Ukrainy Switłana Hrynczuk podała się do dymisji w związku z aferą korupcyjną w państwowym operatorze elektrowni jądrowych. Wcześniej jej rezygnacji, a także zamieszanego w aferę ministra sprawiedliwości Hermana Hałuszczenki, domagał się prezydent Wołodymyr Zełenski.

5. Katastrofa tureckiego samolotu w Gruzji

W katastrofie lotniczej tureckiego wojskowego samolotu transportowego, który rozbił się w Gruzji, zginęło 20 żołnierzy - poinformowało Ministerstwo Obrony Turcji.

Szef resortu wydał w tej sprawie komunikat. Wciąż nieznane są też przyczyny tragicznego zdarzenia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD