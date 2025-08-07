Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zaprzysiężenie Nawrockiego, mordercze pożary, śmierć ministrów w katastrofie

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki w czasie zaprzysiężenia. Fragment wystąpienia
Źródło: TVN24
Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i objął urząd prezydenta. Wkrótce może dojść do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem. Hiszpania zmaga się z pożarami. W katastrofie śmigłowca w Ghanie zginęło dwóch ministrów. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 7 sierpnia.

1. Karol Nawrocki objął urząd prezydenta RP

Karol Nawrocki jest prezydentem. W środę przed południem złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i wygłosił orędzie, w którym wytykał błędy koalicji rządzącej i zapowiedział prace nad nową konstytucją. Następnie udał się na Stare Miasto, gdzie uczestniczył w mszy, a potem został formalnie Wielkim Mistrzem Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski. Przed 17 odbyła się uroczystość, w czasie której przejął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi.

Najważniejsze punkty orędzia Nawrockiego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Najważniejsze punkty orędzia Nawrockiego

2. Donald Trump o spotkaniu z Władimirem Putinem

Jest szansa, że wkrótce dojdzie do spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem - oświadczył w środę Donald Trump. Wcześniej tego dnia rzeczniczka Białego Domu przekazała, że prezydent USA jest otwarty na spotkania zarówno z Putinem, jak i przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że Trump spotka się z przywódcami Rosji i Ukrainy, jeśli uda się zbliżyć stanowiska obu państw.

Rosjanie "wyrazili chęć spotkania" z Trumpem. "Prezydent jest otwarty"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosjanie "wyrazili chęć spotkania" z Trumpem. "Prezydent jest otwarty"

Świat

3. Sędzia Piebiak zachował immunitet

Sąd Najwyższy nie wyraził zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłego wiceministra sprawiedliwości sędziego Łukasza Piebiaka. Nazwał on byłego przewodniczącego KOD Mateusza Kijowskiego "przestępcą" w mediach społecznościowych.

Piebiak zachował immunitet. "Fatalny precedens"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Piebiak zachował immunitet. "Fatalny precedens"

4. Ogień trawi Hiszpanię

W ostatnich dniach w Hiszpanii wybuchło wiele pożarów lasów. W środę strażacy wciąż walczyli z ogniem na północy, w Galicji oraz na południu kraju - w Andaluzji. Eksperci alarmują, że zmiany klimatu powodują, że lata na Półwyspie Iberyjskim są gorętsze i suchsze niż dotychczas, co zwiększa ryzyko pojawienia się ognia.

Ogień trawi Hiszpanię. "Wszystkie moje rzeczy spłonęły"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ogień trawi Hiszpanię. "Wszystkie moje rzeczy spłonęły"

METEO

5. Śmigłowiec runął na ziemię, nie żyje dwóch ministrów

W środę rzecznik rządu Ghany potwierdził, że w okolicach Adansi w regionie Ashanti na południu kraju doszło do katastrofy śmigłowca wojskowego. Zginęło w niej dwóch członków rządu: minister obrony Edward Omane Boamah oraz minister środowiska, nauki i technologii Ibrahim Murtala Muhammed.

Śmigłowiec runął na ziemię, nie żyje dwóch ministrów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Śmigłowiec runął na ziemię, nie żyje dwóch ministrów

Świat

ZOBACZ TEŻ, JAKA BĘDZIE DZIŚ POGODA W POLSCE

Autorka/Autor: momo/kab

Źródło: tvn24.pl PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Najważniejsze informacjeKarol NawrockiDonald TrumpWładimir PutinUSARosjaWojna w UkrainieSąd NajwyższypogodaHiszpaniaPożaryGhana
Czytaj także:
O Darii pisały białoruskie media
Weterynarz, modelka porno, szpieg. Gdzie jest Daria Astapienka?
Klaudia Ziółkowska
Ukraina. 10. Brygada Górska
Finlandia nie kupi broni od USA dla Ukrainy. Ma inny plan
Świat
Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką pozdrawiają tłum zgromadzony przez Zamkiem Królewskim w Warszawie
Nawrocki zaprzysiężony. Takie były najważniejsze i najciekawsze momenty tego dnia
Polska
Chmury, późne lato
Ciepło, choć nie bez chmur. Pogoda na dziś
METEO
Policja namierzyła pojazd 39-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Koniec poszukiwań 13-latka
Katowice
Donald Trump
Rosjanie "wyrazili chęć spotkania" z Trumpem. "Prezydent jest otwarty"
Świat
Łukasz Piebiak. Zdjęcie archiwalne
Piebiak zachował immunitet. "Fatalny precedens"
Polska
imageTitle
Medaliści olimpijscy za mocni. Cenna lekcja koszykarzy przed Eurobasketem
EUROSPORT
Uroczystość zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta
Izraelski dziennik o Nawrockim
Świat
imageTitle
Za wysokie progi. Faworyt wypunktował Lecha
EUROSPORT
Lech Poznań - Crvena
Lech Poznań - Crvena Zvezda (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
imageTitle
Kierunek Kanada. Thomas Mueller oficjalnie w nowym klubie
EUROSPORT
W wypadku na hulajnodze zginął 15-latek
Czekał na kask, "nie mógł się doczekać tej paczki". 15-letni Kuba nie żyje
Kujawsko-Pomorskie
Pożar na budowie basenu w Otwocku
Płonął dach na budowie basenu
WARSZAWA
Strażacy gaszą pożary w Hiszpanii
Ogień trawi Hiszpanię. "Wszystkie moje rzeczy spłonęły"
METEO
imageTitle
Fortuna na US Open. Najwyższa pula nagród w historii tenisa
EUROSPORT
Karol Nawrocki
"Paradoks" prezydentury Nawrockiego
Polska
Krzysztof Kwiatkowski i Radosław Fogiel
Bitwa o kartki w studiu TVN24. "Panie pośle, zaraz, zaraz!"
Polska
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
"Ta ustawa ratowałaby życie"
BIZNES
imageTitle
Czesław Lang zdradził powody neutralizacji etapu Tour de Pologne
EUROSPORT
Zamienił się miejscem z pasażerem, bo miał 4 zakazy sądowe
Miał cztery zakazy prowadzenia pojazdów, ukarali go kolejnym
Opole
Pijany kierowca przyjechał autem na zakupy (zdj. ilustracyjne)
Usiadł na tylnym fotelu w aucie i twierdził, że nie jest kierowcą
WARSZAWA
Krzysztof Kwiatkowski i Radosław Fogiel
"Czy prezydent dołącza do tych, którzy uważają, że Polacy nie mogli sobie wybrać rządu?"
Polska
Pieniądze
Zaufała "lekarzowi" i "tajnemu agentowi". Straciła kilkadziesiąt tysięcy złotych
Olsztyn
imageTitle
Problemy z montażem dachu. Barcelona może wrócić na Stadion Olimpijski
EUROSPORT
Francja
Trwa walka z pożarem. "Setki osób straciły to, co dla nich najważniejsze"
METEO
Katedra na Wawelu
"Zygmunt" miał bić dla prezydenta, nie zabił
Kraków
Salon zajmuje się sprzedażą naturalnych włosów
Ukradł 50 kilogramów włosów, są warte 800 tysięcy złotych
Klaudia Kamieniarz
Karol Nawrocki z rodziną
Plany Nawrockiego na najbliższe dni
Polska
Lotnisko w Radomiu
Spadek o 15 procent. "Stabilny popyt na usługi lotniska"
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica