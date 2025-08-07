Zaprzysiężenie Nawrockiego, mordercze pożary, śmierć ministrów w katastrofie

Karol Nawrocki w czasie zaprzysiężenia. Fragment wystąpienia Źródło: TVN24

1. Karol Nawrocki objął urząd prezydenta RP

Karol Nawrocki jest prezydentem. W środę przed południem złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i wygłosił orędzie, w którym wytykał błędy koalicji rządzącej i zapowiedział prace nad nową konstytucją. Następnie udał się na Stare Miasto, gdzie uczestniczył w mszy, a potem został formalnie Wielkim Mistrzem Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski. Przed 17 odbyła się uroczystość, w czasie której przejął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi.

2. Donald Trump o spotkaniu z Władimirem Putinem

Jest szansa, że wkrótce dojdzie do spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem - oświadczył w środę Donald Trump. Wcześniej tego dnia rzeczniczka Białego Domu przekazała, że prezydent USA jest otwarty na spotkania zarówno z Putinem, jak i przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że Trump spotka się z przywódcami Rosji i Ukrainy, jeśli uda się zbliżyć stanowiska obu państw.

3. Sędzia Piebiak zachował immunitet

Sąd Najwyższy nie wyraził zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłego wiceministra sprawiedliwości sędziego Łukasza Piebiaka. Nazwał on byłego przewodniczącego KOD Mateusza Kijowskiego "przestępcą" w mediach społecznościowych.

4. Ogień trawi Hiszpanię

W ostatnich dniach w Hiszpanii wybuchło wiele pożarów lasów. W środę strażacy wciąż walczyli z ogniem na północy, w Galicji oraz na południu kraju - w Andaluzji. Eksperci alarmują, że zmiany klimatu powodują, że lata na Półwyspie Iberyjskim są gorętsze i suchsze niż dotychczas, co zwiększa ryzyko pojawienia się ognia.

5. Śmigłowiec runął na ziemię, nie żyje dwóch ministrów

W środę rzecznik rządu Ghany potwierdził, że w okolicach Adansi w regionie Ashanti na południu kraju doszło do katastrofy śmigłowca wojskowego. Zginęło w niej dwóch członków rządu: minister obrony Edward Omane Boamah oraz minister środowiska, nauki i technologii Ibrahim Murtala Muhammed.

