Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Nawrocki w Waszyngtonie, Sikorski w Miami, Trump o Putinie

Sikorski wręczył Rubio prezent
Przydacz o wizycie Nawrockiego w USA
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki przyleciał do Waszyngtonu, gdzie spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Wcześniej wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się w Miami z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Trump wyraził niezadowolenie wobec postawy Władimira Putina. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 3 września.

1. Nawrocki spotka się z Trumpem

Dzisiaj prezydent Karol Nawrocki spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. To pierwsza wizyta zagraniczna Nawrockiego jako prezydenta Polski.

Prezydenci mają rozmawiać o bezpieczeństwie militarnym i energetycznym Polski, a także o sytuacji w Ukrainie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że podczas wizyty może być poruszona kwestia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Zaczęło się niedobrze". Andrzej Olechowski o "głupocie i grzechu" kancelarii prezydenta

2. Sikorski spotkał się z Rubio

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się we wtorek w Miami z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, wręczył mu też prezent. Później w rozmowie z dziennikarzami mówił o tym, jakie tematy poruszali.

- W związku z tym, że Polska weszła do klubu gospodarek bilionowych, zabiegałem o to, aby Stany Zjednoczone, będąc prezydencją grupy G20 w przyszłym roku, zaprosiły nas do tego grona - powiedział.

Sikorski wręczył Rubio prezent
Sikorski wręczył Rubio prezent
Źródło: x.com/MSZ_RP

3. Trump "bardzo rozczarowany" Putinem

Prezydent USA Donald Trump wyraził niezadowolenie Władimirem Putinem. - Jestem bardzo nim rozczarowany - oświadczył w programie The Scott Jennings Radio Show. Dodał, że zawsze miał z Putinem dobre relacje.

- Zobaczymy, co się wydarzy, ale jestem bardzo rozczarowany Władimirem Putinem - powtórzył. - Będziemy robić coś, by pomóc ludziom żyć - zapowiedział, nie precyzując, jaki rodzaj działań miał na myśli.

4. Przywódcy Chin, Rosji i Korei Północnej na wielkiej paradzie

W Pekinie odbyła się parada wojskowa, która upamiętniła zakończenie II wojny światowej po formalnej kapitulacji Japonii. Parada odbyła się kilka dni po szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) w Tianjin.

Zdaniem CNN celem szczytu było zaprezentowanie wizji Xi Jinpinga "nowego porządku świata", tymczasem środowa parada ma pokazać zupełnie inny obraz, poprzez "ostentacyjną demonstrację potęgi militarnej".

5. Pierwsza porażka Polaków na EuroBaskecie

Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w katowickim Spodku z Francją 76:83 (24:27, 20:14, 11:19, 21:23) w swoim czwartym meczu mistrzostw Europy To była pierwsza porażka biało-czerwonych w turnieju.

Na zakończenie zmagań grupowych, w czwartek, biało-czerwoni zmierzą się z Belgami. Jeśli wygrają zajmą drugą lokatę w tabeli. Wcześniej biało-czerwoni wygrali ze Słoweńcami 105:95, Izraelczykami 66:64 i Islandczykami 84:75.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: x.com/MSZ_RP

Udostępnij:
TAGI:
Radosław SikorskiMarco RubioKarol NawrockiDonald TrumpWładimir PutinChinykoszykówkaNajważniejsze informacje
Czytaj także:
"Dzień Dobry TVN"
"Dzień Dobry TVN" obchodzi 20. urodziny. Huczny jubileusz
Polska
Grzegorz Braun
Dzisiaj wniosek o uchylenie immunitetu Brauna. Zapowiedź ministra
Polska
Siergiej Ławrow i Jurij Uszakow
Ławrow: oczekujemy dalszych rozmów z Ukrainą, ale też uznania "nowych realiów"
Świat
Kongres USA w Waszyngtonie
Kongres upublicznił część dokumentów w sprawie Epsteina. "To nie wystarczy"
Świat
Prezydent Nawrocki w USA
Nawrocki wylądował w Waszyngtonie. Na lotnisku nie było szefa ambasady
Polska
Polskie myśliwce mają pomóc walczyć z ISIS
Rosja atakuje Ukrainę. Polskie wojsko "uruchomiło wszystkie niezbędne procedury"
Polska
Pogodnie, chmury, po deszczu, lato, wczesna jesień
Opady w części kraju, możliwe burze
METEO
imageTitle
Sabalenka w półfinale US Open bez wychodzenia na kort
EUROSPORT
Donald Trump
Trump "bardzo rozczarowany" Putinem
Świat
imageTitle
Waleczni Polacy nie dali rady. Wicemistrzowie olimpijscy minimalnie lepsi
EUROSPORT
28 min
Antoni Macierewicz
PremieraProceder trwał 15 lat. "To koniec Antoniego Macierewicza"
Czarno na białym
Aleksandra Gajewska
Pytanie o owulację i okres. Gajewska ma przesłanie do Kaczyńskiego
Polska
Kierowcy grozi do pięciu lat więzienia
"Stwarzał zagrożenie na drodze"
WARSZAWA
imageTitle
Alcaraz czaruje w Nowym Jorku. Jest już w półfinale
Najnowsze
Dr Marcin Romańczyk wykonuje kolonoskopię
Używali AI. Potem ich zdolności pogorszyły się
Marek Nowicki
eurojackpot shutterstock_1603798027
Potężna kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
imageTitle
Debiut Urbana na trudnym terenie. Kiedy i o której godzinie mecz Holandia - Polska?
EUROSPORT
noc burza piorun pioruny chmury pogoda
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
METEO
Intensywny deszcz, noc, ulewa, silne opady
Niespokojna noc, są ostrzeżenia IMGW
METEO
imageTitle
Wszystkie ręce na pokład. Lewandowski i Fornal kibicują polskim koszykarzom
EUROSPORT
Metroteka - biblioteka na stacji metra
Jedyna taka biblioteka w Polsce
Piotr Bakalarski
Asteroida
Odkryto ją całkiem niedawno, w środę przeleci blisko nas
METEO
Zbigniew Bogucki
Zdziwienie po zdziwieniu. Szef Kancelarii Prezydenta: nie było ani tradycji, ani zwyczaju
Polska
Karol Nawrocki
"To spacer na linie. Zaczęło się niedobrze"
Polska
WF
MEN reformuje WF. Chce zachęcić uczniów do ruchu
Adrianna Otręba
imageTitle
Arcytrudne zadanie Polek. Kiedy ćwierćfinał z Włochami?
EUROSPORT
Aleksandra Gajewska
Wiceministra: chcemy przeciwdziałać turystyce socjalnej
BIZNES
imageTitle
Kompletu Polaków nie będzie. Kowalski odpadł w kwalifikacjach
EUROSPORT
dym
Duży pożar bazy transportowej. W ogniu opony, paliwo, las
Lublin
Noc, deszcz
Opady pojawią się w nocy, a także w dzień
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica