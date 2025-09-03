Nawrocki w Waszyngtonie, Sikorski w Miami, Trump o Putinie

Przydacz o wizycie Nawrockiego w USA Źródło: TVN24

1. Nawrocki spotka się z Trumpem

Dzisiaj prezydent Karol Nawrocki spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. To pierwsza wizyta zagraniczna Nawrockiego jako prezydenta Polski.

Prezydenci mają rozmawiać o bezpieczeństwie militarnym i energetycznym Polski, a także o sytuacji w Ukrainie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że podczas wizyty może być poruszona kwestia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

2. Sikorski spotkał się z Rubio

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się we wtorek w Miami z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, wręczył mu też prezent. Później w rozmowie z dziennikarzami mówił o tym, jakie tematy poruszali.

- W związku z tym, że Polska weszła do klubu gospodarek bilionowych, zabiegałem o to, aby Stany Zjednoczone, będąc prezydencją grupy G20 w przyszłym roku, zaprosiły nas do tego grona - powiedział.

3. Trump "bardzo rozczarowany" Putinem

Prezydent USA Donald Trump wyraził niezadowolenie Władimirem Putinem. - Jestem bardzo nim rozczarowany - oświadczył w programie The Scott Jennings Radio Show. Dodał, że zawsze miał z Putinem dobre relacje.

- Zobaczymy, co się wydarzy, ale jestem bardzo rozczarowany Władimirem Putinem - powtórzył. - Będziemy robić coś, by pomóc ludziom żyć - zapowiedział, nie precyzując, jaki rodzaj działań miał na myśli.

4. Przywódcy Chin, Rosji i Korei Północnej na wielkiej paradzie

W Pekinie odbyła się parada wojskowa, która upamiętniła zakończenie II wojny światowej po formalnej kapitulacji Japonii. Parada odbyła się kilka dni po szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) w Tianjin.

Zdaniem CNN celem szczytu było zaprezentowanie wizji Xi Jinpinga "nowego porządku świata", tymczasem środowa parada ma pokazać zupełnie inny obraz, poprzez "ostentacyjną demonstrację potęgi militarnej".

5. Pierwsza porażka Polaków na EuroBaskecie

Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w katowickim Spodku z Francją 76:83 (24:27, 20:14, 11:19, 21:23) w swoim czwartym meczu mistrzostw Europy To była pierwsza porażka biało-czerwonych w turnieju.

Na zakończenie zmagań grupowych, w czwartek, biało-czerwoni zmierzą się z Belgami. Jeśli wygrają zajmą drugą lokatę w tabeli. Wcześniej biało-czerwoni wygrali ze Słoweńcami 105:95, Izraelczykami 66:64 i Islandczykami 84:75.

