W poniedziałek ma ruszyć procedura, która - jak planuje koalicja rządząca - ma doprowadzić do aresztowania Zbigniewa Ziobry. Pod Olsztynem znaleziono balon, który miał oznaczenia pisane cyrylicą, to kolejny podobny przypadek w tym rejonie kraju w ostatnich miesiącach. Meksyk wprowadził cła odwetowe w reakcji na decyzję administracji Donalda Trumpa, która nałożyła 25-procentowe cła na import towarów z Meksyku. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 3 lutego.

1. Wniosek o odebranie Zbigniewowi Ziobrze immunitetu

W poniedziałek ma być gotowy wniosek sejmowej komisji o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i umieszczenie go w areszcie na 30 dni. Wszystko po to, żeby został dowieziony na zeznania przed sejmową komisją ds. Pegasusa skutecznie i na czas. Do roboczej wersji dokumentu dotarła nasza reporterka Arleta Zalewska.

Wniosek najpierw trafi do prokuratora generalnego, potem do marszałka Sejmu. Ten skieruje go do komisji regulaminowej. Na koniec to posłowie na sali plenarnej zdecydują czy odebrać Zbigniewowi Ziobrze immunitet. I dopiero jeśli taka decyzja zapadnie, sąd będzie mógł ocenić, czy zasadna jest kara porządkowa w postaci aresztu.