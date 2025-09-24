Przemowa Nawrockiego, "duża zmiana" Trumpa, śmierć gwiazdy kina

1. Prezydent Nawrocki wystąpił przed ONZ
Prezydent Karol Nawrocki przemawiał w czasie 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
Świat zmienił się całkowicie od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę - wskazywał w swoim przemówieniu. Dziś, podkreślił, "stoimy w punkcie zwrotnym historii", bo dla Rosji, która próbuje niszczyć międzynarodowy ład, całe narody to "własność kolonialna".
2. Trump widzi szanse Ukrainy na wygranie wojny
"Uważam, że Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej, jest w stanie walczyć i odzyskać całą Ukrainę w jej pierwotnym kształcie" - napisał w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump.
Przekazał, że to opinia "po poznaniu i pełnym zrozumieniu ukraińsko-rosyjskiej sytuacji militarnej oraz ekonomicznej". Wołodymyr Zełenski ocenił, że stanowisko prezydenta USA to "duża zmiana".
3. Trump za zestrzeliwaniem rosyjskich samolotów
Na pytanie dziennikarki o to, czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty, jeżeli te naruszą przestrzeń powietrzną Sojuszu, Donald Trump odpowiedział twierdząco.
Słowa, które padły w trakcie spotkania z Wołodymyrem Zełenskim szybko skomentował szef MSZ Radosław Sikorski. "Przyjąłem" - napisał.
4. Polska przywraca ruch na granicy z Białorusią
Premier Donald Tusk przekazał na początku posiedzenia rządu, że minister spraw wewnętrznych i administracji "wyda stosowne rozporządzenie o ponownym otwarciu przejść granicznych - kolejowych i drogowych" z Białorusią.
Sprecyzował później, że przejścia graniczne z Białorusią zostaną otwarte o północy ze środy na czwartek.
5. Zmarła Claudia Cardinale
W wieku 87 lat zmarła koło Paryża gwiazda światowego kina Claudia Cardinale - podała agencja AFP. Zagrała w najsłynniejszych filmach wybitnych włoskich reżyserów: Luchino Viscontiego, Federico Felliniego i Sergio Leone. Włoska aktorka od lat mieszkała we Francji.
