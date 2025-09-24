Przemowa Nawrockiego, "duża zmiana" Trumpa, śmierć gwiazdy kina

Nawrocki: Rosja musi zakończyć wojnę i przyjąć za nią pełną odpowiedzialność Źródło: Reuters

1. Prezydent Nawrocki wystąpił przed ONZ

Prezydent Karol Nawrocki przemawiał w czasie 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Świat zmienił się całkowicie od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę - wskazywał w swoim przemówieniu. Dziś, podkreślił, "stoimy w punkcie zwrotnym historii", bo dla Rosji, która próbuje niszczyć międzynarodowy ład, całe narody to "własność kolonialna".

Karol Nawrocki podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Źródło: Leszek Szymański/PAP/EPA

2. Trump widzi szanse Ukrainy na wygranie wojny

"Uważam, że Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej, jest w stanie walczyć i odzyskać całą Ukrainę w jej pierwotnym kształcie" - napisał w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump.

Przekazał, że to opinia "po poznaniu i pełnym zrozumieniu ukraińsko-rosyjskiej sytuacji militarnej oraz ekonomicznej". Wołodymyr Zełenski ocenił, że stanowisko prezydenta USA to "duża zmiana".

3. Trump za zestrzeliwaniem rosyjskich samolotów

Na pytanie dziennikarki o to, czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty, jeżeli te naruszą przestrzeń powietrzną Sojuszu, Donald Trump odpowiedział twierdząco.

Słowa, które padły w trakcie spotkania z Wołodymyrem Zełenskim szybko skomentował szef MSZ Radosław Sikorski. "Przyjąłem" - napisał.

4. Polska przywraca ruch na granicy z Białorusią

Premier Donald Tusk przekazał na początku posiedzenia rządu, że minister spraw wewnętrznych i administracji "wyda stosowne rozporządzenie o ponownym otwarciu przejść granicznych - kolejowych i drogowych" z Białorusią.

Sprecyzował później, że przejścia graniczne z Białorusią zostaną otwarte o północy ze środy na czwartek.

5. Zmarła Claudia Cardinale

W wieku 87 lat zmarła koło Paryża gwiazda światowego kina Claudia Cardinale - podała agencja AFP. Zagrała w najsłynniejszych filmach wybitnych włoskich reżyserów: Luchino Viscontiego, Federico Felliniego i Sergio Leone. Włoska aktorka od lat mieszkała we Francji.

