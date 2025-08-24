Logo strona główna
WARTO WIEDZIEĆ

Sekcja zwłok Soyki, wygrana polskich siatkarek, rekordowo mało wody w Wiśle

Stanisław Soyka
Piotr Metz wspominał Stanisława Soykę
Źródło: TVN24
Będzie sekcja zwłok Stanisława Soyki. Polskie siatkarki pokonały niżej notowaną reprezentację Wietnamu. Poziom wody w Wiśle spadł do najniższego stanu w historii pomiarów. Polskę nawiedziły burze, silny wiatr i grad. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 24 sierpnia.

1. Sekcja zwłok Stanisława Soyki

Prokurator Rejonowy w Sopocie Michał Łukasiewicz przekazał, że w poniedziałek odbędzie się sekcja zwłok muzyka, wokalisty i kompozytora Stanisława Soyki, który zmarł nagle w miniony czwartek. Łukasiewicz wyjaśniał, że jest to "rutynowe postępowanie".

Soyka odszedł tuż przed swoim planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. W czwartek wieczór artysta miał się pojawić na scenie podczas finałowego koncertu "Orkiestra mistrzów". Z powodu jego śmierci przerwano transmisję telewizyjną z festiwalu.

Stanisław Soyka
Stanisław Soyka
Źródło: Marcin Kaliński/PAP

2. Wygrana polskich siatkarek z Wietnamkami

Polskie siatkarki w sobotę pokonały niżej notowaną reprezentację Wietnamu 3:1 w swoim pierwszym występie na tegorocznych mistrzostwach świata rozgrywanych w Tajlandii

Plasujące się na trzecim miejscu w światowym rankingu Biało-Czerwone są zdecydowanymi faworytkami grupy G, w której rywalizują również drużyny Niemiec i Kenii.

3. Poziom wody w Wiśle spadł do najniższego stanu w historii pomiarów

Wodowskaz przy stołecznych bulwarach pokazał w sobotę rano zaledwie 10 centymetrów. Dotychczas to najniższy stan Wisły od początku pomiarów. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, taki stan wody może utrzymać się przez kolejnych kilka dni.

Z powodu niskiego poziomu wody na Wiśle od 12 sierpnia promy Warszawskich Linii Turystycznych nie kursują. Ich kursy zostały zawieszone do odwołania.

Rekordowo niski stan Wisły
Rekordowo niski stan Wisły
Źródło: TVN24

4. Polskę nawiedziły burze, silny wiatr i grad

Nad Polską przechodziły burze, którym towarzyszyły opady deszczu i silny wiatr. Na Pomorzu Zachodnim odnotowano opady gradu. Miejscami było go dość dużo, co sprawiło, że krajobraz zrobił się biały. 

Opady gradu w Bobolinie (Zachodniopomorskie)
Opady gradu w Bobolinie (Zachodniopomorskie)
Źródło: Wisst/Kontakt24

Z kolei na północy Polski, nad samym Bałtykiem, znowu pojawiły się korzystne warunki do tworzenia się trąb wodnych. Zaobserwowano je między innymi w Międzyzdrojach, a także w Ustce.

Trąba wodna, Ustka
Trąba wodna, Ustka
Źródło: Krystian/ Kontakt24

>> ZOBACZ PROGNOZĘ POGODY NA DZIŚ

5. Ciemne oblicze chińskich samochodów na europejskim rynku

Samochody z Chin zalały światowe rynki. W Polsce w 2024 roku zarejestrowano ich około 11 tysięcy, ze wzrostem w skali roku aż o 3000 procent. W obecnym roku do końca lipa sprzedano ich już w Polsce już 20 754 sztuk. Są bardzo nowoczesne, przyjazne użytkownikom i niesamowicie tanie. Istnieje jednak ich ciemniejsze oblicze, o którym nie dowiemy się w salonach, a które odróżnia chińskie samochody od japońskich czy koreańskich. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Kaliński/PAP

Najważniejsze informacjeSiatkówkaWisłapogodaSamochody elektryczne
