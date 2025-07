Śmierć legendy, rządowe zmiany, decyzja Trumpa

Ozzy Osbourne to wieloletni lider zespołu Black Sabbath Źródło: Reuters Archive

1. Ozzy Osbourne nie żyje

Nie żyje Ozzy Osbourne - legendarny muzyk, założyciel zespołu Black Sabbath i autor tekstów. "Książę Ciemności" miał 76 lat. Zmarł - jak podano w oświadczeniu - "w otoczeniu rodziny".

Żegnają go najwięksi muzycy rockowi i metalowi, wskazując na jego ogromny wpływ na te gatunki.

2. Tusk przedstawi nowy rząd

W środę szef rządu Donald Tusk przedstawi skład nowej Rady Ministrów. Zgodnie z zapowiedziami celem rekonstrukcji ma być sprawniejsza praca rządu, który będzie opierać się między innymi o "mocne centrum gospodarcze".

Z wypowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że w nowej Radzie Ministrów powstaną dwa nowe duże resorty - gospodarczy i energetyczny. Stanowiska stracić ma między innymi część ministrów bez teki.

Według nieoficjalnych ustaleń stanowisko ma stracić między innymi Adam Bodnar, czy Izabela Leszczyna. Swoje odejście z rządu potwierdził Sławomir Nitras. Z kolei Radosław Sikorski ma przyjąć dodatkową funkcję wicepremiera.

Donald Tusk Źródło: PAP

3. Udaremniony zamach na Eurowizję

Luksemburskie służby bezpieczeństwa udaremniły w lutym 2020 roku zamach, który miał zostać przeprowadzony w Rotterdamie podczas Konkursu Piosenki Eurowizji - poinformowała we wtorek holenderska gazeta NRC, powołując się na prokuraturę.

O przygotowywanie zamachu podejrzany jest obywatel Szwecji Alexander H. Prokuratura w Luksemburgu zażądała dla niego 12 lat więzienia. Wyrok ma zapaść w listopadzie.

4. Sędziowie wnioskują o Trybunał Stanu dla Manowskiej

Pięciu sędziów Trybunału Stanu złożyło wniosek w sprawie zwołania pełnego składu Trybunału Stanu. Miałby on rozpatrzyć zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Małgorzaty Manowskiej. To reakcja na wcześniejszy wniosek prokuratury w tej sprawie.

Prokurator generalny Adam Bodnar wskazał, że prokuratura zebrała dowody, które "wskazują na dostateczne podejrzenie popełnienia przez Małgorzatę Manowską trzech przestępstw". Wymienił: przekroczenie uprawnień w związku z uznaniem ważności głosowań Kolegium SN mimo braku kworum, niedopełnienie obowiązków w związku z niezwołaniem w ustawowym terminie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu oraz niedopełnienie obowiązków w związku z niewykonaniem prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie dotyczącego uchwały o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna.

5. USA wycofają się z UNESCO

Prezydent Donald Trump podjął decyzję, że Stany Zjednoczone wycofają się z UNESCO - podał portal dziennika "New York Post". Według Białego Domu UNESCO ma wspierać tak zwaną "kulturę woke" oraz sprzyjać Chinom i Palestynie.

O decyzji Donalda Trumpa w sprawie Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) poinformowała we wtorkowym oświadczeniu dla "New York Post" zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly.

