Deklaracja Siewiery, zdewastowany pomnik, szarpanina w sejmowej restauracji

Siewiera: jeśli Rafał Trzaskowski zwróci się o pomoc, wsparcie, o moją wiedzę, to jestem do dyspozycji pana prezydenta Źródło: TVN24

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo

1. Jacek Siewiera "do dyspozycji" Trzaskowskiego

W Warszawie odbył się Polski Kongres Gospodarczy, w którym wziął udział między innymi były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.

Zapytany o możliwość współpracy z Rafałem Trzaskowskim, odpowiedział: "jeśli prezydent Rafał Trzaskowski zwróci się o pomoc, wsparcie, o moją wiedzę, o mój network, moje możliwości, to jestem do dyspozycji pana prezydenta".

2. "Oburzająca prowokacja" w Miednoje

Pomnik zamordowanych polskich więźniów w Miednoje w Rosji został zdewastowany - poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Szef dyplomacji przekazał, że była to decyzja lokalnej prokuratury, czyli "na polecenie państwa rosyjskiego". MSZ opublikowało oświadczenie w tej sprawie.

3. Szarpanina w sejmowej restauracji

Aktor i dwóch posłów z ramienia Prawa i Sprawiedliwości brało udział w szarpaninie na terenie Sejmu. Agresorem miał być aktor Jacek Kopczyński, a poszło o ocenę Zbigniewa Ziobry.

Policja przyjęła dwa zawiadomienia w tej sprawie od Dariusza Mateckiego i Krzysztofa Ciecióry. Aktor usłyszał zarzuty naruszenia ich nietykalności cielesnej. Zaprzecza, by kogoś pobił.

4. Premier o "podejrzanych manewrach" statku z "floty cieni"

Objęty sankcjami rosyjski statek z "floty cieni" wykonywał podejrzane manewry w pobliżu kabla energetycznego łączącego Polskę ze Szwecją - poinformował premier Donald Tusk.

Doszło do interwencji polskiego wojska. Głos w tej sprawie zabrali również minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i szef dyplomacji Radosław Sikorski.

5. Pierwsze słowa papieża do Polaków

Miesiąc po śmierci papieża Franciszka na placu Świętego Piotra odbyła się pierwsza audiencja generalna nowego papieża - Leona XIV. Do Rzymu z tej okazji przybyły tysiące osób z całego świata. Wśród nich było również wielu Polaków.

Papież zwrócił się między innymi do pielgrzymów z Polski. Zachęcił do słuchania Słowa Bożego, by "móc dokonywać mądrych wyborów w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym".

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo