WARTO WIEDZIEĆ

Wybuch w Osinach, "awantura" na posiedzeniu rządu, izraelski atak

Służby zabezpieczają teren pola kukurydzy w miejscowości Osiny, na które spadł niezidentyfikowany obiekt
Szef MON: to był rosyjski dron
Źródło: TVN24
Rosyjski dron spadł na pole kukurydzy w Osinach - podał MON. Podczas wtorkowego posiedzenia rządu doszło do spięcia. Izrael rozpoczął atak na miasto Gaza. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 21 sierpnia.

1. "Rosyjski dron" spadł w Polsce

W nocy z wtorku na środę w Osinach (pow. łukowski, woj. lubelskie) w polu kukurydzy spadł obiekt. Mieszkańcy mówią, że słyszeli eksplozję. Nikomu nic się nie stało.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że był to rosyjski dron. Podkreślił, że to kolejna rosyjska prowokacja, która ma miejsce w "szczególnym momencie" - negocjacji w sprawie pokoju w Ukrainie.

Służby zabezpieczają teren pola kukurydzy w miejscowości Osiny
Służby zabezpieczają teren pola kukurydzy w miejscowości Osiny
Źródło: PAP/Wojtek Jargiło

2. Polskie władze reagują na wybuch w Osinach

"Kolejne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej ze Wschodu potwierdza, że najważniejszą misją Polski wobec NATO jest obrona naszego własnego terytorium" - przekazał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i zapowiedział reakcję.

Według rzecznika MSZ Pawła Wrońskiego będzie to nota protestacyjna skierowana do strony rosyjskiej w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Jak podkreślił Wroński, to standardowe działanie w takiej sytuacji. Zaznaczył, że o incydencie zostały poinformowane państwa sojusznicze w NATO.

3. Monitoring zarejestrował moment eksplozji w Osinach

W wyniku eksplozji w Osinach powybijane zostały szyby w pobliskich domach. Na miejscu znaleziono nadpalone metalowe i plastikowe elementy. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Na nagraniu z monitoringu z jednego z pobliskich domów widać błysk eksplozji i słychać wybuch.

4. "Awantura" na posiedzeniu rządu

Nieobecność Polski w czasie szczytu w Waszyngtonie nie przeszła bez echa. Mimo przerzucania się odpowiedzialnością przez Pałac Prezydencki i rząd panuje przekonanie, że coś poszło nie tak. Rozczarowanie znalazło swoje odbicie podczas wtorkowego posiedzenia rządu, na którym doszło do spięcia. O tym i nie tylko dyskutowali autorzy "Podcastu politycznego" w TVN24+.

5. Izrael rozpoczął atak na miasto Gaza

Izrael rozpoczął pierwszy etap planowanego ataku na miasto Gaza i już kontroluje przedmieścia miasta - podał rzecznik izraelskiej armii Effie Defrin.

Jak poinformował rzecznik izraelskiej armii, już doszło do starcia z Hamasem i zajęcia przedmieść. W oświadczeniu premier Benjamin Netanjahu przekazał, że wydał rozkaz szybszego niż zakładano przejęcia kontroli nad miejscami, gdzie działa Hamas i pokonania organizacji.

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło

TAGI:
Wojsko PolskieIzraelStrefa GazyRosjaWładysław Kosiniak-KamyszRadosław SikorskiNajważniejsze informacje
