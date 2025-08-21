Wybuch w Osinach, "awantura" na posiedzeniu rządu, izraelski atak

1. "Rosyjski dron" spadł w Polsce
W nocy z wtorku na środę w Osinach (pow. łukowski, woj. lubelskie) w polu kukurydzy spadł obiekt. Mieszkańcy mówią, że słyszeli eksplozję. Nikomu nic się nie stało.
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że był to rosyjski dron. Podkreślił, że to kolejna rosyjska prowokacja, która ma miejsce w "szczególnym momencie" - negocjacji w sprawie pokoju w Ukrainie.
2. Polskie władze reagują na wybuch w Osinach
"Kolejne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej ze Wschodu potwierdza, że najważniejszą misją Polski wobec NATO jest obrona naszego własnego terytorium" - przekazał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i zapowiedział reakcję.
Według rzecznika MSZ Pawła Wrońskiego będzie to nota protestacyjna skierowana do strony rosyjskiej w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Jak podkreślił Wroński, to standardowe działanie w takiej sytuacji. Zaznaczył, że o incydencie zostały poinformowane państwa sojusznicze w NATO.
3. Monitoring zarejestrował moment eksplozji w Osinach
W wyniku eksplozji w Osinach powybijane zostały szyby w pobliskich domach. Na miejscu znaleziono nadpalone metalowe i plastikowe elementy. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Na nagraniu z monitoringu z jednego z pobliskich domów widać błysk eksplozji i słychać wybuch.
4. "Awantura" na posiedzeniu rządu
Nieobecność Polski w czasie szczytu w Waszyngtonie nie przeszła bez echa. Mimo przerzucania się odpowiedzialnością przez Pałac Prezydencki i rząd panuje przekonanie, że coś poszło nie tak. Rozczarowanie znalazło swoje odbicie podczas wtorkowego posiedzenia rządu, na którym doszło do spięcia. O tym i nie tylko dyskutowali autorzy "Podcastu politycznego" w TVN24+.
5. Izrael rozpoczął atak na miasto Gaza
Izrael rozpoczął pierwszy etap planowanego ataku na miasto Gaza i już kontroluje przedmieścia miasta - podał rzecznik izraelskiej armii Effie Defrin.
Jak poinformował rzecznik izraelskiej armii, już doszło do starcia z Hamasem i zajęcia przedmieść. W oświadczeniu premier Benjamin Netanjahu przekazał, że wydał rozkaz szybszego niż zakładano przejęcia kontroli nad miejscami, gdzie działa Hamas i pokonania organizacji.
Autorka/Autor: asty/lulu
Źródło: PAP, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło