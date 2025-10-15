Mejza zatrzymany, D'Angelo nie żyje, nominacje sędziowskie Nawrockiego

Rzeczniczka MSWiA: poseł Łukasz Mejza przekroczył prędkość na S3 Źródło: TVN24

1. Mejza zatrzymany, nie przyjął mandatu

Poseł Łukasz Mejza został zatrzymany przez policję, gdy jechał drogą ekspresową z prędkością 200 kilometrów na godzinę. - Policjanci nałożyli na miejscu mandat w wysokości 2500 złotych i 15 punktów karnych, natomiast kierujący, powołując się na immunitet poselski, odmówił przyjęcia tego mandatu – powiedział rzecznik policji w Polkowicach.

Poseł Mejza w oświadczeniu napisał m.in. że "źle się zachował" i "nic tego nie tłumaczy". "Przepraszam. Taka sytuacja nie powtórzy się więcej" - stwierdził. Polityk tłumaczył się, że jechał tak szybko, bo spieszył się na samolot.

Poseł PiS Łukasz Mejza Źródło: PAP/Paweł Supernak

2. Nie żyje D'Angelo

Wokalista D'Angelo, legenda muzyki R&B i pionier neosoulu, nie żyje - potwierdziła "Variety" rodzina artysty. Muzyk miał 51 lat.

Jak przekazali bliscy, "po długiej i odważnej walce z rakiem" Michael D'Angelo Archer, znany fanom na całym świecie jako D'Angelo, "odszedł dzisiaj z tego świata".

3. Nominacje sędziowskie Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki wręczył we wtorek 36 aktów powołania do pełnienia urzędu sędziego w sądzie rejonowym oraz 24 akty powołania na sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nominację na asesora sądowego w sądzie rejonowym otrzymały cztery osoby. Nowo powołani sędziowie i asesorzy złożyli ślubowanie.

- Żadne regulacje podustawowe, rozporządzenia, dekrety ludzi, którym wydaje się, że będą regulować porządek prawny pozaustawowo, państwa nie obowiązują - mówił Nawrocki podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

4. Pokazali zdjęcia uwolnionionych zakładników Hamasu

W poniedziałek Hamas uwolnił pozostałych 20 żywych zakładników porwanych w trakcie ataku na Izrael 7 października 2023 roku. Wśród nich są cywile Evyatar David i Rom Braslavski, żołnierz Matan Angrest i mieszkańcy przygranicznego kibucu.

Ich zdjęcia dobitnie pokazują, jak zmienili się podczas niewoli Hamasu.

5. KO liderem sondażu

Pracownia Opinia24 w przeprowadzonym dla "Faktów" TVN i TVN24 sondażu zapytała respondentów, na którą partię zagłosowaliby w wyborach parlamentarnych.

Największe poparcie - 29,5 procent (-1,3 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego sondażu) zdobyła Koalicja Obywatelska. Za nią uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,5 procent (+0,1). Na ostatnim miejscu podium znalazła się Konfederacja, na którą wskazało 14,4 procent (-0,6).

