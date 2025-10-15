Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Mejza zatrzymany, D'Angelo nie żyje, nominacje sędziowskie Nawrockiego

Poseł PiS Łukasz Mejza
Rzeczniczka MSWiA: poseł Łukasz Mejza przekroczył prędkość na S3
Źródło: TVN24
Poseł Łukasz Mejza został zatrzymany przez policję, gdy jechał drogą ekspresową z prędkością 200 kilometrów na godzinę. Nie żyje wokalista D'Angelo, legenda muzyki R&B i pionier neosoulu. Prezydent Karol Nawrocki wręczył nominacje sędziowskie. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 15 października.

1. Mejza zatrzymany, nie przyjął mandatu

Poseł Łukasz Mejza został zatrzymany przez policję, gdy jechał drogą ekspresową z prędkością 200 kilometrów na godzinę. - Policjanci nałożyli na miejscu mandat w wysokości 2500 złotych i 15 punktów karnych, natomiast kierujący, powołując się na immunitet poselski, odmówił przyjęcia tego mandatu – powiedział rzecznik policji w Polkowicach.

Poseł Mejza w oświadczeniu napisał m.in. że "źle się zachował" i "nic tego nie tłumaczy". "Przepraszam. Taka sytuacja nie powtórzy się więcej" - stwierdził. Polityk tłumaczył się, że jechał tak szybko, bo spieszył się na samolot.

Poseł PiS Łukasz Mejza
Poseł PiS Łukasz Mejza
Źródło: PAP/Paweł Supernak

2. Nie żyje D'Angelo

Wokalista D'Angelo, legenda muzyki R&B i pionier neosoulu, nie żyje - potwierdziła "Variety" rodzina artysty. Muzyk miał 51 lat.

Jak przekazali bliscy, "po długiej i odważnej walce z rakiem" Michael D'Angelo Archer, znany fanom na całym świecie jako D'Angelo, "odszedł dzisiaj z tego świata".

3. Nominacje sędziowskie Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki wręczył we wtorek 36 aktów powołania do pełnienia urzędu sędziego w sądzie rejonowym oraz 24 akty powołania na sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nominację na asesora sądowego w sądzie rejonowym otrzymały cztery osoby. Nowo powołani sędziowie i asesorzy złożyli ślubowanie.

- Żadne regulacje podustawowe, rozporządzenia, dekrety ludzi, którym wydaje się, że będą regulować porządek prawny pozaustawowo, państwa nie obowiązują - mówił Nawrocki podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Nawrocki wręczył nominacje sędziom. Mówił, co "ich nie obowiązuje"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nawrocki wręczył nominacje sędziom. Mówił, co "ich nie obowiązuje"

4. Pokazali zdjęcia uwolnionionych zakładników Hamasu

W poniedziałek Hamas uwolnił pozostałych 20 żywych zakładników porwanych w trakcie ataku na Izrael 7 października 2023 roku. Wśród nich są cywile Evyatar David i Rom Braslavski, żołnierz Matan Angrest i mieszkańcy przygranicznego kibucu.

Ich zdjęcia dobitnie pokazują, jak zmienili się podczas niewoli Hamasu.

Tak zmieniła ich niewola Hamasu. Zakładnicy na zdjęciach przed i po uwolnieniu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tak zmieniła ich niewola Hamasu. Zakładnicy na zdjęciach przed i po uwolnieniu

Świat

5. KO liderem sondażu

Pracownia Opinia24 w przeprowadzonym dla "Faktów" TVN i TVN24 sondażu zapytała respondentów, na którą partię zagłosowaliby w wyborach parlamentarnych.

Największe poparcie - 29,5 procent (-1,3 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego sondażu) zdobyła Koalicja Obywatelska. Za nią uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,5 procent (+0,1). Na ostatnim miejscu podium znalazła się Konfederacja, na którą wskazało 14,4 procent (-0,6).

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
Łukasz MejzaKarol NawrockiIzraelHamasSondażeNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Strefa Gazy, klęska głodu, dzieci, Palestyńskie matki, katastrofa humanitarna
"Niektóre dzieci są tak chore, że nie są w stanie jeść"
Świat
Jesień, liście, park, pochmurno, drzewa, chmury, wilgoć
Dziś będzie pochmurno, miejscami przelotnie popada
METEO
imageTitle
Zepsuli wielki dzień Ronaldo w jednej z ostatnich akcji
EUROSPORT
imageTitle
Mecz w cieniu demonstracji i zamieszek. Włosi zapewnili sobie baraże
EUROSPORT
Hamas
Trump ostrzega: albo się rozbroją, albo my ich rozbroimy
Świat
imageTitle
Znamy kolejnego finalistę mundialu
EUROSPORT
Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu? Sondaż
Polska
Magda Łucyan i Katarzyna Górniak nagrodzone na Gali Wszechmocne
"Wszechmocne" reporterki "Faktów" TVN. Dostały nagrodę
Polska
madryt hiszpania shutterstock_1734313574
Trump grozi Hiszpanii. "Jest to niewyobrażalnie lekceważące"
BIZNES
Noc, mgła, jesień, chłód, zimno, widzialność ograniczona
Ponad połowa kraju objęta ostrzeżeniami
METEO
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
imageTitle
Mistrzostwa świata ostatecznie bez Izraela. Wszystkie wnioski odrzucone
EUROSPORT
shutterstock_2066562665
Zmiany w PIT. Rząd przyjął projekt
BIZNES
Sejm
Najnowszy sondaż partyjny
Polska
Przebudowana winda przy stacji PKP Gocławek
"Po starej windzie został jedynie fundament". Wygodniej na ważnym węźle
WARSZAWA
Centralne Biuro Antykorupcyjne
CBA pod lupą. Osiem audytów, piętnaście zawiadomień
Polska
Meksyk
"Usłyszeliśmy krzyki, woda wdzierała się z każdej strony"
METEO
Robert Bąkiewicz
Bąkiewicz "jest mocny w gębie". "Stawianie go na piedestał napawa mnie niesmakiem"
Polska
Nawrocki
Tyle zarabiają ludzie prezydenta
BIZNES
14 1925 fpf cl-0008
"Ktoś musi nazwać pewne rzeczy po imieniu". Kowal o byłym premierze
Polska
141019 KOSTKOWSKI WT arch-0010
"Boże! Chce się żyć!". Przemiana pana Piotra po przeszczepie
Fakty
imageTitle
Są nie do zatrzymania. Młoda kadra Brzęczka znów zachwyciła
EUROSPORT
imageTitle
O jego wyczynie było głośno. Zmarł multimedalista olimpijski
EUROSPORT
Boeing
Transakcja za pięć miliardów dolarów. Jest zgoda
BIZNES
shutterstock_1971141260
Duża awaria sieci komórkowej w polskim kurorcie
Kraków
Stacja metra Kabaty
Pies biegał po torach metra. Sześć stacji wyłączono z ruchu
WARSZAWA
imageTitle
Polak zdominował Austriaka. Teraz poprzeczka idzie w górę
EUROSPORT
Donald Trump na szczycie w Szarm el-Szejk
Trump: rozpoczyna się faza druga
Świat
Mgła, zamglenie, noc, ograniczona widzialność
Nocą pojawią się mgły. Możliwe przymrozki
METEO
D'Angelo
D'Angelo nie żyje
Kultura i styl

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica