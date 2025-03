Najnowszy sondaż, doradca prezydenta oskarżony, Ziobro przeprosił WOŚP

Sławomir Mentzen na trzecim miejscu w sondażach. Nawrocki i Trzaskowski walczą o jego wyborców Źródło: Arleta Zalewska/Fakty TVN

Z najnowszego sondażu Ipsos wynika, że Karol Nawrocki ma już tylko 4 punkty procentowe przewagi nad trzecim Sławomirem Mentzenem. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec Alvina Gajadhura, doradcy społecznego prezydenta Andrzeja Dudy. Zbigniew Ziobro przeprosił Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy po tym, jak wezwał go do tego Jurek Owsiak. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 15 marca.

1. Nawrocki traci poparcie

W piątek ukazał się nowy sondaż Ipsos przeprowadzony dla TVP. Wynika z niego, że chęć udziału w majowych wyborach prezydenckich deklaruje 67 proc. pytanych.

Karol Nawrocki Źródło: Mikołaj Kuras/PAP/EPA

W pierwszej turze głosowania Rafał Trzaskowski mógłby liczyć na 36 procent poparcia. Drugie miejsce zająłby Karol Nawrocki - 21 procent, a trzecie Sławomir Mentzen - 17 procent. Szymon Hołownia zdobyłby 6 procent, Adrian Zandberg - 3 procent, Magdalena Biejat, Grzegorz Braun i Krzysztof Stanowski po 2 procent, a Marek Jakubiak - 1 procent.

2. Akt oskarżenia wobec doradcy prezydenta Dudy

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec Alvina Gajadhura, byłego szefa Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i doradcy społecznego prezydenta Andrzeja Dudy, w sprawie bezprawnego ujawnienia informacji służbowych.

Gajadhurowi grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.

3. Świątek odpadła z Indian Wells

Iga Świątek odpadła z Indian Wells. W półfinale turnieju w Kalifornii przegrała z Mirrą Andriejewą 6:7 (1-7), 6:1, 3:6.

To druga bolesna porażka naszej tenisistki z rosyjską 17-latką w ostatnim czasie.

4. Ziobro przeprasza WOŚP

Zbigniew Ziobro przeprosił Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy za słowa o 40 milionach złotych dla fundacji od Donalda Tuska.

Do natychmiastowych przeprosin i sprostowania wezwał w czwartek byłego ministra sprawiedliwości prezes WOŚP Jerzy Owsiak.

5. J.D. Vance wybuczany w Waszyngtonie

Wiceprezydent USA JD Vance został wybuczany przez publiczność w sali koncertowej w Waszyngtonie tuż przed koncertem Narodowej Orkiestry Symfonicznej.

Gdy para zajmowała swoje miejsca na balkonie, na sali podniósł się hałas. Wiceprezydent USA został wybuczany przez zgromadzoną publiczność, a głośne gwizdy i okrzyki trwały około 30 sekund.