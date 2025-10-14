Hamas uwolnił zakładników, Sarkozy idzie do więzienia, Nobel z ekonomii przyznany

Zakładnicy uwolnieni w poniedziałek z rąk Hamasu Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Hamas uwolnił żyjących zakładników

Prezydent USA Donald Trump i przedstawiciele Egiptu, Turcji oraz Kataru podpisali plan pokojowy dla Strefy Gazy.

Wcześniej w poniedziałek Hamas przekazał stronie izraelskiej zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy, a w zamian Izrael zwolnił z więzień Palestyńczyków.

Hamas uwolnił zakładników Źródło: ABIR SULTAN/PAP/EPA

2. Sarkozy idzie do więzienia

Nicolas Sarkozy trafi do więzienia pod koniec października - podały francuskie media. Były prezydent Francji został skazany na pięć lat pozbawienia wolności za udział w "przestępczej zmowie". Zarówno obrona jak i prokuratura zapowiedziały odwołanie.

Były prezydent ma rozpocząć odbywanie kary 21 października w paryskim więzieniu La Sante - przekazała w poniedziałek agencja AFP, powołując się na swoje źródła.

3. Nobel z ekonomii przyznany

Joel Mokyr, Philippe Aghion oraz Peter Howitt to laureaci Nagrody Nobla z ekonomii w 2025 roku - ogłosiła Królewska Szwedzka Akademia Nauk.

"Laureaci nauczyli nas, że zrównoważonego wzrostu nie można brać za pewnik. Normą przez większość historii ludzkości była stagnacja, a nie wzrost. Ich praca pokazuje, że musimy być świadomi zagrożeń dla dalszego wzrostu i przeciwdziałać im" - brzmi uzasadnienie komitetu noblowskiego.

4. Trump wstrząsnął rynkiem kryptowalut

Groźba prezydenta Donalda Trumpa dotycząca wprowadzenia 100-procentowych ceł na import z Chin od 1 listopada wywołała rekordową wyprzedaż kryptowalut.

Wielkość likwidacji na rynku miała wynieść 18 miliardów dolarów, choć nawet tak wysoka kwota może być zaniżona.

5. Prokuratura o kolizji z udziałem sędziego

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak odniósł się do kolizji, którą miał spowodować nietrzeźwy sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa Jakub Iwaniec, zamieszany w tak zwaną aferę hejterską.

Policja została zaalarmowana przez sąsiadów sędziego, którzy stali trzy metry od drzewa, w które uderzyło auto – relacjonował Nowak. Obrońca sędziego kwestionuje tę wersję.

OGLĄDAJ: TVN24 HD