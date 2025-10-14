Hamas uwolnił zakładników, Sarkozy idzie do więzienia, Nobel z ekonomii przyznany

1. Hamas uwolnił żyjących zakładników
Prezydent USA Donald Trump i przedstawiciele Egiptu, Turcji oraz Kataru podpisali plan pokojowy dla Strefy Gazy.
Wcześniej w poniedziałek Hamas przekazał stronie izraelskiej zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy, a w zamian Izrael zwolnił z więzień Palestyńczyków.
2. Sarkozy idzie do więzienia
Nicolas Sarkozy trafi do więzienia pod koniec października - podały francuskie media. Były prezydent Francji został skazany na pięć lat pozbawienia wolności za udział w "przestępczej zmowie". Zarówno obrona jak i prokuratura zapowiedziały odwołanie.
Były prezydent ma rozpocząć odbywanie kary 21 października w paryskim więzieniu La Sante - przekazała w poniedziałek agencja AFP, powołując się na swoje źródła.
3. Nobel z ekonomii przyznany
Joel Mokyr, Philippe Aghion oraz Peter Howitt to laureaci Nagrody Nobla z ekonomii w 2025 roku - ogłosiła Królewska Szwedzka Akademia Nauk.
"Laureaci nauczyli nas, że zrównoważonego wzrostu nie można brać za pewnik. Normą przez większość historii ludzkości była stagnacja, a nie wzrost. Ich praca pokazuje, że musimy być świadomi zagrożeń dla dalszego wzrostu i przeciwdziałać im" - brzmi uzasadnienie komitetu noblowskiego.
4. Trump wstrząsnął rynkiem kryptowalut
Groźba prezydenta Donalda Trumpa dotycząca wprowadzenia 100-procentowych ceł na import z Chin od 1 listopada wywołała rekordową wyprzedaż kryptowalut.
Wielkość likwidacji na rynku miała wynieść 18 miliardów dolarów, choć nawet tak wysoka kwota może być zaniżona.
5. Prokuratura o kolizji z udziałem sędziego
Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak odniósł się do kolizji, którą miał spowodować nietrzeźwy sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa Jakub Iwaniec, zamieszany w tak zwaną aferę hejterską.
Policja została zaalarmowana przez sąsiadów sędziego, którzy stali trzy metry od drzewa, w które uderzyło auto – relacjonował Nowak. Obrońca sędziego kwestionuje tę wersję.
Autorka/Autor: asty/ft
Źródło: PAP, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: ABIR SULTAN/PAP/EPA