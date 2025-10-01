Logo strona główna
WARTO WIEDZIEĆ

"Krytyczna sytuacja" w elektrowni jądrowej, radni wyrzuceni z PiS, podatek w górę

Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Kaczyński apeluje o "finansowe wsparcie"
Źródło: TVN24
Sytuacja w zaporoskiej elektrowni jądrowej jest "krytyczna" - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zdecydował o wykluczeniu z partii siedmiorga radnych sejmiku dolnośląskiego. Starszy mężczyzna i dziewczynka zostali śmiertelnie potrąceni przez szynobus. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 1 października.

1. "Krytyczna sytuacja" w zaporoskiej elektrowni jądrowej

Jeden z generatorów zapewniających zasilanie w samej Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej w Enerhodadze przestał działać, a zewnętrznego zasilania nie ma ona od tygodnia. "Takiej sytuacji awaryjnej tam jeszcze nie było" - poinformował we wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- Nigdy wcześniej takiej sytuacji awaryjnej w zaporoskiej elektrowni nie było. Sytuacja jest krytyczna. Rosyjskie ostrzały odcięły ją od sieci energetycznej - powiedział, cytowany przez Reutersa.

2. Hegseth przemówił do generałów

Szef Pentagonu Pete Hegseth wezwał do bazy Quantico na wysłuchanie swojego przemówienia kilkuset amerykańskich generałów i admirałów z całego świata.

- Koniec z miesiącami tożsamości, biurami do spraw inkluzywności, facetami w sukienkach. Koniec z kultem zmian klimatycznych i złudzeniami dotyczącymi płci - grzmiał. Mówił też o tym, że niedopuszczalne są brody i nadwaga.

3. Tragedia na torach

Starszy mężczyzna i dziewczynka zostali potrąceni przez szynobus , kiedy przechodzili przez oznakowane przejście kolejowe w miejscowości Chorzelów. Jak informuje policja, to dziadek i wnuczka. Nie udało się ich uratować.

Dziewczynka chodziła do czwartej klasy szkoły podstawowej. Mężczyzna miał ponad 80 lat. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśni teraz policja pod nadzorem prokuratury.

4. Kaczyński wyrzucił z PiS dolnośląskich radnych

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zdecydował o wykluczeniu z partii siedmiorga radnych sejmiku dolnośląskiego.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Źródło: Krzysztof Ćwik/PAP/EPA

Reprezentacja PiS w samorządzie spadła z trzynaściorga do sześciorga radnych. Postanowienie nie zmieniło układu koalicyjnego.

5. Podatek mocno w górę

Rząd przyjął projekt zakładający podwyższenie podatku dochodowego pobieranego od banków - poinformował podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.

Podatek CIT od banków, którego stawka wynosi obecnie 19 proc., zostanie podniesiony do 30 proc. w roku 2026, w roku 2027 będzie to 26 proc. a od roku 2028 - 23 proc.

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Krzysztof Ćwik/PAP/EPA

Jarosław Kaczyński Prawo i Sprawiedliwość Podatki Pete Hegseth Wojna w Ukrainie Najważniejsze informacje
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica