"Krytyczna sytuacja" w elektrowni jądrowej, radni wyrzuceni z PiS, podatek w górę

1. "Krytyczna sytuacja" w zaporoskiej elektrowni jądrowej

Jeden z generatorów zapewniających zasilanie w samej Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej w Enerhodadze przestał działać, a zewnętrznego zasilania nie ma ona od tygodnia. "Takiej sytuacji awaryjnej tam jeszcze nie było" - poinformował we wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- Nigdy wcześniej takiej sytuacji awaryjnej w zaporoskiej elektrowni nie było. Sytuacja jest krytyczna. Rosyjskie ostrzały odcięły ją od sieci energetycznej - powiedział, cytowany przez Reutersa.

2. Hegseth przemówił do generałów

Szef Pentagonu Pete Hegseth wezwał do bazy Quantico na wysłuchanie swojego przemówienia kilkuset amerykańskich generałów i admirałów z całego świata.

- Koniec z miesiącami tożsamości, biurami do spraw inkluzywności, facetami w sukienkach. Koniec z kultem zmian klimatycznych i złudzeniami dotyczącymi płci - grzmiał. Mówił też o tym, że niedopuszczalne są brody i nadwaga.

3. Tragedia na torach

Starszy mężczyzna i dziewczynka zostali potrąceni przez szynobus , kiedy przechodzili przez oznakowane przejście kolejowe w miejscowości Chorzelów. Jak informuje policja, to dziadek i wnuczka. Nie udało się ich uratować.

Dziewczynka chodziła do czwartej klasy szkoły podstawowej. Mężczyzna miał ponad 80 lat. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśni teraz policja pod nadzorem prokuratury.

4. Kaczyński wyrzucił z PiS dolnośląskich radnych

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zdecydował o wykluczeniu z partii siedmiorga radnych sejmiku dolnośląskiego.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński

Reprezentacja PiS w samorządzie spadła z trzynaściorga do sześciorga radnych. Postanowienie nie zmieniło układu koalicyjnego.

5. Podatek mocno w górę

Rząd przyjął projekt zakładający podwyższenie podatku dochodowego pobieranego od banków - poinformował podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.

Podatek CIT od banków, którego stawka wynosi obecnie 19 proc., zostanie podniesiony do 30 proc. w roku 2026, w roku 2027 będzie to 26 proc. a od roku 2028 - 23 proc.

