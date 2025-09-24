Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Pięć listów ministra sprawiedliwości do neosędziów Sądu Najwyższego. "Wzywam do zaprzestania"

Waldemar Żurek
Żurek: powołałem specjalny zespół prokuratorów do spraw neosędziów
Źródło: TVN24
"Państwa działania w charakterze sędziów Sądu Najwyższego niosą ze sobą negatywne skutki dla Polski" - napisał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w listach skierowanych do neosędziów, których treść poznała TVN24.
Kluczowe fakty:
  • Do 57 neosędziów w Sądzie Najwyższym trafiło pięć listów od szefa resortu sprawiedliwości.
  • Żurek wskazuje, że konsekwencją ich działań jest konieczność wypłaty odszkodowań obywatelom, za co "Skarb Państwa może dochodzić (...) zwrotu wypłaconych kwot".
  • Szef resortu wzywa ich do zaprzestania czynności w charakterze sędziów Sądu Najwyższego.
  • Minister powołuje się na wyroki europejskich trybunałów, które niejednokrotnie wskazywały na wadliwość powołania neo-KRS, która przyznaje nominacje sędziowskie.

Waldemar Żurek wysłał listy do wszystkich pięciu izb: Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, Izby Cywilnej, Izby Karnej, Izby Odpowiedzialności Zawodowej, Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Treść wszystkich listów brzmiała podobnie, ale minister wskazał też zakres, w jakim jego zdaniem neosędziowie poszczególnych izb łamią przepisy unijne oraz Konstytucji, powołując się przy tym na orzecznictwo europejskich trybunałów.

Żurek o Izbie Kontroli i Izbie Odpowiedzialności Zawodowej

TVN24 poznała treść listów i adresatów. W tym skierowanym do nieuznawanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych minister po raz kolejny podkreśla, że izba ta "nie jest sądem". Nie uznają jej między innymi europejskie trybunały. W 2021 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że izba nie jest niezależnym i niezawisłym sądem, a system powoływania sędziów jest niewłaściwy.

Wyroki kontrowersyjnej izby Sądu Najwyższego niebyłe? Jest decyzja
Dowiedz się więcej:

Wyroki kontrowersyjnej izby Sądu Najwyższego niebyłe? Jest decyzja

W szczególny sposób szef MS zwraca się do neosędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN, wskazując na wadliwy sposób jej powołania. Izba powstała w miejsce nielegalnej Izby Dyscyplinarnej, ale od początku wzbudzała wątpliwości co do niezależności i zgodności z Konstytucją.

"O jej składzie zadecydował arbitralnie Prezydent jako organ władzy wykonawczej, dokonując wyboru jej członków bez określonych ustawą kryteriów, bez jakiegokolwiek uzasadnienia" - przypomina Żurek. Dodaje, że "wymaga ona gruntownej zmiany systemowej".

Skarb Państwa może dochodzić zwrotu kwot wypłaconych na odszkodowania

We wszystkich listach minister podkreśla, że udział neosędziów w składach orzekających SN pozbawia strony postępowań istoty "prawa do sądu". Zgodnie z orzecznictwem europejskich trybunałów, sądy, w których zasiadają wadliwie powołani sędziowie, łamią prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy.

Jak dodaje Żurek, działalność neosędziów może zostać oceniona jako przekroczenie uprawnień albo przywłaszczenie funkcji publicznej. Szef MS zwraca uwagę także na konsekwencje orzekania przez wadliwie powołane składy sędziowskie.

"Co więcej, jako że konsekwencją tych działań są wymierne, bo sięgające już milionów złotych, szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z obowiązku wypłaty zadośćuczynień osobom, których określone w art. 6 ust. 1 EKPC prawo do rozpoznania sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd zostało naruszone, informuję, że Skarb Państwa może dochodzić - na zasadzie regresu - zwrotu wypłaconych kwot od osób, które do powstania tych szkód doprowadziły" - ostrzega minister sprawiedliwości. Takie zapowiedzi resortu padły już wcześniej.

Na koniec Żurek oznajmia: "Z przytoczonych względów oraz biorąc pod uwagę, że Państwa działania w charakterze sędziów Sądu Najwyższego niosą ze sobą negatywne skutki dla Polski i całego polskiego społeczeństwa, jako naczelny organ prokuratury i - z uwagi na jej zadania - rzecznik interesu publicznego, wzywam Państwa do zaprzestania podejmowania czynności (w charakterze sędziów SN)".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr, os/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Krajowa Rada SądownictwaSpór o Sąd NajwyższySąd NajwyższyWymiar sprawiedliwościMinisterstwo SprawiedliwościWaldemar ŻurekProkuraturaProkuratura Krajowa
Czytaj także:
imageTitle
Spektakularne trafienie Lewandowskiego. Kolega aż złapał się za głowę
EUROSPORT
Dallas. Służby na miejscu strzelaniny (24.09.2025)
Strzelanina w ośrodku ICE. FBI o motywach sprawcy
Świat
Deutsche Bahn
Deutsche Bahn ma złą passę. Jest plan rządu
Justyna Zuber
Jolanta Sobierańska-Grenda
Kontynuacja in-vitro i miliard złotych dla szpitali. Ministra Zdrowia przedstawiła priorytety
Anna Bielecka
Strażacy w miejscowości Altadena w Kalifornii, 13 stycznia 2024 r.
Jej dom przetrwał pożogę, ale wykryto w nim cyjanek i ołów
METEO
shutterstock_2210891727
PILNENowy prezes polskiego giganta. Jest decyzja
BIZNES
imageTitle
Ekstraklasa górą. Bez sensacji w Pucharze Polski
EUROSPORT
Sikorski i Nawrocki
"Jednolity przekaz" za granicą. Rzecznik rządu o zdjęciu z ONZ
Polska
Spotkanie Marco Rubio-Siergiej Ławrow
Rubio rozmawiał z Ławrowem "za zamkniętymi drzwiami"
Świat
Prezydent RP Karol Nawrocki
Co zrobi prezydent? "Ustawę poparli jego koledzy z PiS"
BIZNES
imageTitle
"Wrócił". Djoković zagra o piąty tytuł w Szanghaju
EUROSPORT
91-letni rolnik po wypadku trafił do szpitala
91-latek chciał naprawić ciągnik, ten ruszył i po nim przejechał
WARSZAWA
Akcja "Trzeźwość Lokalnie" na mazowieckich drogach
65 pijanych kierowców, dwóch po narkotykach. I to w dwa dni
WARSZAWA
Samochody niczym kostki domina na Tajwanie
Auta jak kostki domina. Skala żywiołu na zdjęciach
METEO
Dziewczynka została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR
11-latka na hulajnodze elektrycznej potrącona przez auto
Łódź
imageTitle
Polska - Włochy w półfinale MŚ. Kiedy i o której godzinie mecz?
EUROSPORT
ludzie przejscie dla pieszych shutterstock_1420275392
Ogromne kontrowersje w sprawie pensji. "Coś tutaj nie gra"
Joanna Rubin-Sobolewska
imageTitle
Australia ponownie najlepsza w sztafecie. Pech mistrzyni świata
Najnowsze
Radosław Sikorski i Karol Nawrocki na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Pytania o relacje z Sikorskim. Nawrocki: tak powinno zostać, tak powinno być zawsze
Polska
imageTitle
Dlaczego ten tytuł i rekord świata smakują Oli Mirosław wyjątkowo?
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski przemawiał w ONZ. Podał przykład Polski
Świat
Kosiniak i Hołownia śmieją się w sejmie
"Auć, auć" i "dawanie po razie". Seria żartów w Sejmie
Polska
shutterstock_2376208007
Plaga oszustw z wykorzystaniem wizerunku znanych osób. Urząd zabiera głos
BIZNES
Przymrozki
Lokalnie mogą pojawić się przymrozki
METEO
imageTitle
Azjatyccy kibice oszaleli na punkcie Graniecznego. "Nie wiem, czym sobie zasłużyłem"
EUROSPORT
Prawo jazdy (zdjęcie ilustracyjne)
12 osób oskarżonych o handel prawami jazdy
Katowice
G1krpayWcAEULQ4
Nawrocki zdradził, o czym rozmawiał z Trumpem. "Nawiązał do sytuacji w Polsce"
Polska
Policja szuka 63-letniego Józefa Kozoduja
Próbował zabić żonę. Trwa obława za tym mężczyzną
Kielce
Wystawa "Starsze miasto" w Muzeum Woli
Starsi państwo w "Starszym mieście"
Piotr Bakalarski
Kościół, krzyż, ławy kościelne, wnętrze kościoła
Tragedia w kościele. Nie żyje 56-letni proboszcz
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica