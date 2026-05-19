Peter Magyar w Polsce. W Warszawie spotka się z premierem i prezydentem

Pierwszym punktem wizyty Petera Magyara w Polsce będzie Kraków, gdzie zwiedzi katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem.

Delegacja węgierska planuje złożyć wieńce w trzech miejscach: przy pomniku świętego Jana Pawła II przed katedrą, przy krzyżu świętej Jadwigi oraz przy grobowcu króla Stefana Batorego. Wizyta będzie miała charakter prywatny, dlatego do katedry wejdą tylko członkowie delegacji wraz ze swoją obsługą medialną.

W planach spotkanie z Tuskiem, Nawrockim i Wałęsą

Peter Magyar po pierwszym posiedzeniu rządu, 13 maja, potwierdził wcześniejsze zapowiedzi o tym, że w pierwszą zagraniczną podróż w charakterze szefa rządu uda się do Polski.

Odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. W Warszawie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. W Gdańsku - z byłym przewodniczącym NSZZ "Solidarność", byłym prezydentem Polski Lechem Wałęsą.

Szef węgierskiego rządu poinformował, że w wizytach towarzyszyć będzie mu siedmioro ministrów.

Z Krakowa do Warszawy pojedzie pociągiem. Po zakończeniu wizyty w Polsce premier Węgier pojedzie do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu.