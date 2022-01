Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje u premiera w sprawie inwigilacji, w tym Pegasusem

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego o dostosowanie zasad inwigilacji do standardów konstytucyjnych i europejskich. Stwierdził, że "generalnie" polskie prawo w sprawie inwigilacji nie odpowiada tymże standardom, a kontrola nad zbieraniem informacji o obywatelach jest "iluzoryczna".

W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do premiera o podjęcie "pilnych działań mających na celu dostosowanie obowiązującego w tym zakresie stanu prawnego do standardów konstytucyjnych oraz europejskich".

Jednocześnie rzecznik zwrócił się o przekazanie "wszelkich informacji o podjętych do tej pory działaniach, w szczególności o rozpoczętych analizach i pracach legislacyjnych poprzedzających opracowanie stosownego projektu aktu normatywnego - o ile takie zostały podjęte". "Ponadto uprzejmie proszę o szczegółowe odniesienie się do wszystkich kwestii oraz wątpliwości podniesionych przez Rzecznika" - zwrócił się Wiącek do premiera.

Pytania o dopuszczalność wykorzystywania Pegasusa

Postulaty Rzecznika Praw Obywatelskich

RPO przypomniał jednak swoje wcześniejsze - opracowane we współpracy z ekspertami - postulaty odnoszące się do tej problematyki. W postulatach tych wskazywano między innymi na konieczność powołania specjalnego niezależnego organu, który zajmowałby się nadzorem nad działalnością służb specjalnych i mógł rozpatrywać skargi na ich działania. Ponadto proponowano "przyznanie jednostce prawa do informacji o byciu przedmiotem zainteresowania ze strony uprawnionych instytucji i prawa dostępu do zebranych danych".