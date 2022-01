Co z komisją śledczą w sprawie Pegasusa? Poseł PiS: nie ma w Polsce masowej kontroli operacyjnej

Senat powołał komisję nadzwyczajną do zbadania przypadków nielegalnej inwigilacji przy użyciu systemu Pegasus. Opozycja domaga się też komisji śledczej w Sejmie. O jej powołanie pytany był poseł PiS Jarosław Krajewski, wiceszef sejmowej komisji ds. służb specjalnych. Ocenił, że nie widzi takiej potrzeby, bo nie ma "w Polsce żadnej masowej kontroli operacyjnej" . W Sejmie mówiono także o propozycji powołania komisji do spraw wykorzystania Pegasusa w Parlamencie Europejskim.

Co z sejmową komisją śledczą?

Takie uprawnienia może mieć za to komisja śledcza powołana w Sejmie. Tej - w sprawie inwigilacji Pegasusem - domaga się opozycja. Taka komisja, zgodnie ustawą o sejmowej komisji śledczej, ma prawo między innymi wzywać osoby na przesłuchania (stawiennictwo jest obowiązkowe), przesłuchiwać osoby wezwane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, powoływać biegłych, czy zwracać się do prokuratora generalnego o podjęcie określonych czynności.

Krajewski: nie uciekamy przed tym

- Jesteśmy za tym, żeby opozycja działała zgodnie z prawem. Od tego, żeby wyjaśniać jakiekolwiek wątpliwości jest komisja do spraw służb specjalnych - mówił. Jego zdaniem "nie ma potrzeby powoływania dzisiaj komisji śledczej, w momencie gdy tę pracę powinna (wykonywać), i wykonuje, komisja do spraw służb specjalnych". Mówił przy tym, że komisja ta to "kompetentny organ Sejmu i jedyny organ w parlamencie". Według niego to "element, który pokazuje, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym".