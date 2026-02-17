Kolejny poseł odchodzi z Polski 2050

Aleksandra Leo o "symbolicznym końcu Polski 2050" Źródło: TVN24

Wiceminister poinformował o swoim odejściu w poście na platformie X we wtorkowym wpisie.

"Jestem wierny obietnicom z 2023 r. Niestety po odejściu Polski 2050 od wartości, które głosiliśmy w Trzeciej Drodze, nie jestem w stanie ich wypełniać. Skupiam się na służbie w MON w rządzie K15X, uważając, że bezpieczeństwo i obrona są dziś najważniejsze. Pozostanę niezrzeszonym" - przekazał.

Wiceminister opublikował kilka minut później kolejny wpis, w którym podziękował Szymonowi Hołowni za zaproszenie do współpracy i wyraził wdzięczność za wspólne dobre chwile. "Dziękuję też Paulinie [Hennig-Klosce - red.] i jej współpracownikom za nadzieję, że możemy odzyskać zaufanie wyborców. Z koleżankami i kolegami z K15X będę pracować dla praworządnej i demokratycznej Polski" - zapewnił Zalewski.

Napięcia i fala odejść w Polsce 2050

Sobotnia Rada Krajowa Polski 2050 zobowiązała w uchwale członków partii, by do Zjazdu Krajowego zaplanowanego na 21 marca zaprzestali eskalacji napięć. Rada chce też zawieszenia postępowań dyscyplinarnych oraz powstrzymania się od zmian personalnych w organach publicznych i samorządowych. Uchwała została źle przyjęta zwłaszcza przez część działaczy, którzy określili ją jako "kagańcową".

Na początku tygodnia z członkostwa w partii zrezygnował europoseł i były lider Polski 2050 Michał Kobosko, a także była wiceministra spraw zagranicznych Anna Radwan-Röhrenschef. Swoje odejście z partii ogłosiła z kolei w miniony weekend posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska.

Polityczna kariera Pawła Zalewskiego

Zalewski z partią był związany od 2021 roku. W 2023 roku otrzymał mandat poselski, startując z list Trzeciej Drogi, czyli nieistniejącego już sojuszu zawiązanego przez PSL i Polskę 2050. W powstałym po tych wyborach rządzie Donalda Tuska objął funkcję wiceministra obrony narodowej, odpowiadającego przede wszystkim za sprawy zagraniczne w tym resorcie. W przeszłości związany był między innymi z Platformą Obywatelską, z której list startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 i 2014 roku, a następnie z list Koalicji Obywatelskiej w 2019 roku.

Przedtem związany był również z PiS - startował z list tej partii w wyborach do PE w 2004 roku, a następnie w wyborach parlamentarnych w 2005 i 2007 roku. Dawniej związany był z ugrupowaniami takimi jak Forum Prawicy Demokratycznej, Unia Demokratyczna, Partia Konserwatywna, Koalicja Konserwatywna i Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe.

