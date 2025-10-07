Logo strona główna
Polska

"Patoposłowie" w Sejmie. Krajewski potwierdza dwa nazwiska. Śliz: niektórzy nie trzymają pionu

Byli posłowie i ich rodziny mogą za darmo nocować w Domu Poselskim w Warszawie
Krajewski pytany o "patoposłów". Mówi o Mateckim i Mejzie
Źródło: TVN24
"Patoposłowie" stali się tematem wtorkowych dyskusji w Sejmie, po tym jak minister rolnictwa Stefan Krajewski użył tego określenia wobec niektórych polityków. Później przekazał dwa nazwiska posłów PiS, których miał na myśli. Wymieniony wśród nich Dariusz Matecki odniósł się do opisanej przez "Rzeczpospolitą" awantury na terenie hotelu poselskiego.

Minister rolnictwa z Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski powiedział w poniedziałek w Radiu ZET, że wyprowadził się z hotelu poselskiego i mieszka w wynajętym mieszkaniu. Stwierdził, że w ostatnim czasie pojawili się tam "patoposłowie".

Krajewski we wtorek w rozmowie z reporterem TVN24 Radomirem Witem powiedział, że "zupełnie inne były relacje w poprzedniej kadencji (Sejmu), kiedy tych posłów, o których wszyscy mówią, nie było".

Dopytywany o nazwiska, przekazał, że wśród nich "między innymi" znajduje się poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki. Potwierdził też nazwisko innego posła PiS Łukasza Mejzy. - Też gdzieś tam uczestniczy w tych spotkaniach - powiedział.

"Patoposłowie" w sejmowym hotelu. Minister: miałem dosyć, wyprowadziłem się
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Patoposłowie" w sejmowym hotelu. Minister: miałem dosyć, wyprowadziłem się

- Nawet posłowie, którzy grają wspólnie od lat w piłkę, kiedy do autobusów wsiadają, potrafią wyjść z autobusu i na tę piłkę nie pojechać. To świadczy o ogromnym podziale wśród posłów - dodał minister rolnictwa.

Krajewski pytany o "patoposłów". Mówi o Mateckim i Mejzie
Źródło: TVN24

Matecki o awanturze w hotelu poselskim

Dziennik "Rzeczpospolita" podał, że 6 sierpnia miało dojść do awantury w restauracji poselskiego hotelu między posłami PiS i senatorkami oraz senatorami Koalicji Obywatelskiej.

Według senatora KO Wadima Tyszkiewicza, który dzień później opublikował w tej sprawie post w mediach społecznościowych, "w restauracji sejmowej pijana tłuszcza pod przywództwem Mateckiego wspieranego przez Mejzę, świętując zwycięstwo i zaprzysiężenie Nawrockiego, zaatakowała rynsztokowymi wulgaryzmami senatorki koalicji 15X".

"Mało brakowało, a doszłoby do rękoczynów". Awantura w hotelu poselskim
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Mało brakowało, a doszłoby do rękoczynów". Awantura w hotelu poselskim

Pytany we wtorek o to zdarzenie Matecki powiedział, że "nie może pić alkoholu ze względu na chorobę". - Proszę spytać panie senator z Platformy (Obywatelskiej), czy były pod wpływem alkoholu. To one z agresją rzuciły się na posłów - mówił polityk PiS.  

Na uwagę, że to kolejna podobna sytuacja z jego udziałem, Matecki zareagował: - Proszę mi powiedzieć, co ja mam wspólnego z tym że siedzę sobie po oświadczeniach poselskich, jem zupę i napada na mnie jakiś aktor. 

Matecki: nie mogę pić alkoholu ze względu na chorobę
Źródło: TVN24

Matecki przywołał na zdarzenie z maja z udziałem aktora Jacka Kopczyńskiego.

Śliz: niektórzy posłowie nie trzymają pionu

- Niektórzy posłowie nie trzymają pionu, to prawda. Słyszeliśmy o różnych wyskokach pana posła Mateckiego i jego kolegów - zauważył natomiast poseł Polski 2050 i przewodniczący klubu parlamentarnego tej partii Paweł Śliz.

Zaapelował, aby nie generalizować. - Ja śpię w hotelu poselskim, jestem z tego miejsca zadowolony. W mojej części hotelu nie dochodzi do żadnych burd ani żadnego pijaństwa. Nie kreujmy obrazu dwoma, trzema posłami, którzy zachowują się w sposób niestandardowy - podkreślił.

Śliz: niektórzy posłowie nie trzymają pionu, to prawda
Źródło: TVN24

Kuźmiuk: mieszkam w hotelu poselskim i nie było żadnego incydentu

Według posła PiS Zbigniewa Kuźmiuka, minister Krajewski "mija się z prawdą".  - Mieszkam od dwóch lat w hotelu poselskim i nie było żadnego incydentu, który przeszkadzałby mi w pracy w pokoju i w spaniu - dodał.

Kuźmiuk: mieszkam w hotelu poselskim od dwóch lat i nie było żadnego incydentu
Źródło: TVN24

Zaznaczył, że nie miał do czynienia "z takimi sytuacjami". - Nie wiem, co robił pan minister Krajewski, że takich sytuacji doświadczył - powiedział Kuźmiuk.

Autorka/Autor: sz/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: sejm.gov.pl

Sejm Stefan Krajewski Dariusz Matecki Łukasz Mejza Prawo i Sprawiedliwość
