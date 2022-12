Przewodniczący episkopatu o "tych, którzy ciężko obrażają Boga i człowieka swoją bezlitosną agresją"

W swoich rozważaniach hierarcha mówił o nauce płynącej z dziejów króla Judy Ezechiasza. - Uczą, że - podczas gdy świat stara się zwykle zagwarantować sobie pokój poprzez przygotowanie się do następnej wojny - istnieje mądrzejsze rozwiązanie. Izajasz zachęca nas do budowania pokoju poprzez zmianę mentalności człowieka - wskazał metropolita.

Nycz: niesprawiedliwa, okrutna wojna wywołana przez Rosję

Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz przewodniczył o północy mszy w parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w stolicy. Nawiązując do słów z Ewangelii "Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom, w których Bóg sobie upodobał", Nycz podkreślił w homilii, że "prawdziwy pokój jest potrzebny całemu światu, Ukrainie i jest potrzebny także nam". - Być może wydawało nam się - tym, którzy przeżyli 40, 50, czy 60 lat bez większej zawieruchy, wojny - że będzie nam dane dożyć do śmierci w spokoju i w pokoju. Tymczasem okazuje się, że pokój jest naprawdę zagrożony, że wokół nas giną ludzie, którym nikt nie przewróci życia w tej niesprawiedliwej, okrutnej wojnie wywołanej przez Rosję wobec Ukrainy. Giną miasta, znikają wioski i uciekają miliony ludzi przed wojną - powiedział. Zaznaczył, że słowa "Chwała na wysokości Bogu (...)" nie są tylko "obwieszczeniem przez aniołów, że Bóg daje człowiekowi i światu pokój", ale przede wszystkim pouczeniem, że trzeba "związać chwałę oddawaną Bogu z ludzką troską o budowanie pokoju, które nieraz wygląda tak mizernie i tak słabo nam wychodzi".

Ryś: wierzycie, że siłą można zaprowadzić pokój na świecie?

- Wierzycie, że siłą można zaprowadzić pokój na świecie? Czy siłą można zaprowadzić pokój w twoim domu? Siłą można doprowadzić, co najwyżej, do cichych dni. Pokój to nie jest brak wojny. To, że ludzie się nie biją, to jest pokój? Pokój jest tam, gdzie ludzie żyją w jakiś relacjach, gdzie siadają razem do stołu, kiedy razem ze sobą rozmawiają. Jezus jest księciem pokoju, który staje przed nami w pozycji uniżenia i pokory - podsumował metropolita łódzki.