Cimoszewicz o rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski: jest bardzo ostra

Przyjęcie rezolucji w sprawie "kryzysu praworządności w Polsce", w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i debatę w Parlamencie Europejskim w tej sprawie komentował w piątek w "Faktach po Faktach" europoseł Włodzimierz Cimoszewicz. Ocenił, że rezolucja jest "bardzo ostra". Jego zdaniem przebieg dyskusji w PE był również bardzo mocnym sygnałem adresowanym do Komisji Europejskiej, która powstrzymuje się ze stosowaniem mechanizmu warunkowości.

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie "kryzysu praworządności w Polsce" , w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Projekt rezolucji przygotowało pięć frakcji europarlamentu. Za przyjęciem rezolucji opowiedziało się 502 deputowanych, przeciw było 153, a 16 wstrzymało się od głosu. Jej autorzy "głęboko ubolewają nad bezprawną decyzją 'Trybunału Konstytucyjnego' z dnia 7 października 2021 roku" i nazywają ją "zamachem na europejską wspólnotę wartości i prawa jako całości, podważającym prymat prawa UE jako jednej z jego fundamentalnych zasad, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej". We wtorek odbyła się natomiast debata w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

Europoseł i były premier powiedział w "Faktach po Faktach", że przebieg debaty był jednoznaczny. - Wszystkie grupy polityczne poza dwiema odniosły się niezwykle krytycznie zarówno do sytuacji w Polsce, jak i do wystąpienia pana premiera Morawieckiego - dodał.

Na uwagę, że była mowa o nielegalnym Trybunale Konstytucyjnym, powiedział, że "świadomie większość parlamentarna tak określa ten tak zwany Trybunał Konstytucyjny w Polsce". - Ten przebieg dyskusji był również bardzo mocnym sygnałem adresowanym do Komisji Europejskiej, która powstrzymuje się ze stosowaniem rozporządzenia o warunkowości przepływu transferów finansowych - ocenił Cimoszewicz.

Cimoszewicz: pozew przeciwko Komisji Europejskiej będzie wydarzeniem bez precedensu

Przypomniał, że przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli poinformował w środę, że zwrócił się do służb prawnych PE o przygotowanie pozwu przeciwko Komisji Europejskiej za niestosowanie rozporządzenia w sprawie mechanizmu warunkowości w budżecie UE.

- Jeśli do złożenia tego pozwu dojdzie w najbliższych tygodniach, będzie to wydarzenie bez precedensu w całej historii Unii, czy wspólnoty europejskiej - ocenił Cimoszewicz.

Dodał, że według traktatów Komisja Europejska jest ich strażnikiem. - Jeżeli te traktaty są naruszane, a Komisja jest przecież o tym przekonana, bo przecież o czymś pani Ursula von der Leyen (szefowa KE-red.) mówi w tej sprawie, co powinno być zmienione, to powinna podejmować takie działania do jakich ma instrumenty. Ma ten instrument, a nie chce się nim posłużyć - mówił eurodeputowany.