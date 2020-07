Ciało 20-latka na łące obok kościoła. Trzech zatrzymanych w związku ze śmiercią mężczyzny

- Zatrzymani to trzej mężczyźni w wieku od 21 do 25 lat. Policjanci ustalają okoliczności tego zdarzenia oraz czy mogli się oni przyczynić do śmierci 20-latka - powiedziała w poniedziałek Ewelina Wrzesień, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.