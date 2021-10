Osoby z niepełnosprawnością mówią o seksualności. Wielkie zainteresowanie konferencją SeksON fundacji Avalon

Osoby z niepełnosprawnością i ich potrzeby seksualne to temat tabu, jednak wiele historii jest przykładem na to, że o tak ważnych potrzebach nie wolno milczeć. Trzeba o nich mówić i obalać stereotypy. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Czuję to, co czuje mężczyzna, który kocha swoją kobietę – mówi Marcin, który widzi Sylwię, a nie jej chorobę, bo osoba z niepełnosprawnością to człowiek z dodatkową cechą.

Olbrzymie zainteresowanie konferencją SeksON fundacji Avalon

Prezes fundacji Avalon Krzysztof Dobies mówi, że seksualność osób z niepełnosprawnością to "temat tabu dodatkowo nakryty pierzynami, żeby nikt tego tematu nie ruszył". Może dlatego, bilety na konferencję rozeszły się w kilka dni. Dobies przyznaje, że były reakcje, że "tym biednym niepełnosprawnym pokazujecie sferę, która jest nie dla nich". – No właśnie jest dla nich. To jest coś, co jest absolutnie dla wszystkich. Seksualność to jest sfera, która dotyczy każdego człowieka – dodaje.