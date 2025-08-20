Monitoring zarejestrował moment eksplozji. Nagranie

Do eksplozji doszło w nocy z wtorku na środę. Usłyszeli ją mieszkańcy okolicznych domów. Na miejscu znaleziono nadpalone metalowe i plastikowe elementy. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W wyniku eksplozji powybijane zostały szyby w pobliskich domach. Wojsko poinformowało, że nie zarejestrowało naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy, ani Białorusi.
Na nagraniu z monitoringu z jednego z pobliskich domów widać błysk eksplozji i słychać wybuch.
Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że "w tym momencie każda wersja musi być brana pod uwagę" - Najprawdopodobniej mówimy o dronie, który rozbił się. Nie nosi on na razie znamion, które by świadczyły o charakterze militarnym. Nie należy wykluczać, że mamy do czynienia z dronem przemytniczym i nie możemy wykluczyć aktu sabotażu - mówił.
