Monitoring zarejestrował moment eksplozji. Nagranie

Moment wybuchu w Osinach

Do eksplozji doszło w nocy z wtorku na środę. Usłyszeli ją mieszkańcy okolicznych domów. Na miejscu znaleziono nadpalone metalowe i plastikowe elementy. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W wyniku eksplozji powybijane zostały szyby w pobliskich domach. Wojsko poinformowało, że nie zarejestrowało naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy, ani Białorusi.

Na nagraniu z monitoringu z jednego z pobliskich domów widać błysk eksplozji i słychać wybuch.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że "w tym momencie każda wersja musi być brana pod uwagę" - Najprawdopodobniej mówimy o dronie, który rozbił się. Nie nosi on na razie znamion, które by świadczyły o charakterze militarnym. Nie należy wykluczać, że mamy do czynienia z dronem przemytniczym i nie możemy wykluczyć aktu sabotażu - mówił.

Fragment obiektu znalezionego w Osinach Źródło: TVN24

Osiny w województwie lubelskim Źródło: Google Maps

