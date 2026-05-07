Polska Operacja "Hellfire". Ponad stu zatrzymanych

Operacja "Hellfire". Zatrzymano łącznie 123 osoby i zabezpieczono 330 tysięcy plików z nielegalnymi treściami Źródło: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Podczas trwającej dwa tygodnie ogólnopolskiej akcji pod kryptonimem "Hellfire" wymierzonej w przestępczość o charakterze pedofilskim funkcjonariusze CBZC (Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości) zatrzymali łącznie 123 osoby w wieku od 19 do 94 lat oraz zabezpieczyli 330 tysięcy plików z nielegalnymi treściami.

W czwartek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podziękował w mediach społecznościowych prokuratorom i funkcjonariuszom biorącym udział w akcji. "Operacja 'Hellfire' to stanowcza reakcja państwa na przestępstwa wobec dzieci. (...) Dziękuję prokuratorom i funkcjonariuszom za tę trudną pracę. Internet nie może być miejscem bezkarności. Zwłaszcza wtedy, gdy krzywdzone są dzieci" - oświadczył.

Prokuratorzy z 64 jednostek w całej Polsce wzięli udział w czynnościach po zatrzymaniach dokonanych przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Policję i Żandarmerię Wojskową. Zatrzymano… https://t.co/mY6l7DY30O — Waldemar Żurek (@w_zurek) May 7, 2026 Rozwiń

"Prokuratorzy z 64 jednostek w całej Polsce wzięli udział w czynnościach po zatrzymaniach dokonanych przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Policję i Żandarmerię Wojskową. Zatrzymano 123 osoby, zabezpieczono około 1500 urządzeń i ujawniono blisko 330 tysięcy plików, które mogą zawierać materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie małoletnich" - czytamy we wpisie Żurka.

Przekazał również, że 95 osobom przedstawiono zarzuty, a wobec 47 podejrzanych sądy zastosowały tymczasowy areszt.

Ósma operacja o takim charakterze

Operacja była ściśle koordynowana z Departamentem do spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej oraz prokuraturami z całego kraju. W akcję zaangażowanych było 500 funkcjonariuszy z CBZC, komend wojewódzkich i powiatowych policji oraz Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi Komendy Głównej Policji. Ich działania wsparła Żandarmeria Wojskowa.

"Hellfire" to ósma operacja CBZC wymierzona w przestępczość o charakterze pedofilskim. W ramach poprzednich przeprowadzono łącznie blisko 6,5 tysiąca przeszukań, przedstawiono zarzuty 477 osobom, a wobec prawie 200 podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt. Zabezpieczonych zostało ponad 2,5 miliona plików z nielegalnymi treściami przestawiającymi seksualne wykorzystywanie małoletnich.

Z danych udostępnionych przez Internet Watch Foundation wynika, że Polska jest w pierwszej dziesiątce państw z największą liczbą raportów (adresów URL) związanych z wykorzystaniem seksualnym dzieci (3 procent w skali światowej).

