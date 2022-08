Główna konserwator przyrody pytana, czy podjęła "dodatkowe działania" w sprawie Odry. Golińska: niech pan coś zaproponuje 

Golińska pytana o "dodatkowe działania" w sprawie Odry. "Niech pan coś zaproponuje"

Po chwili dodała: "To, co jest w kompetencji głównego konserwatora przyrody i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, którą nadzoruję, to są kwestie związane chociażby z ustawą szkodową". Jak mówiła, "zostało to wszczęte" przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska we Wrocławiu.