Polska

Nawrocki przemawiał w Gdyni. "Precz z komuną!"

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki na obchodach 55 rocznicy Grudnia '70 w Gdyni: precz z komuną!
Źródło: TVN
- Oni trwają, trwają w pokoju i narodowej pamięci - powiedział prezydent Karol Nawrocki w czasie obchodów 55. rocznicy Grudnia '70 w Gdyni, oddając hołd poległym stoczniowcom.

- Spotykamy się, aby oddać hołd zamordowanym, ale powiedzieć też prawdę o tych, którzy mordowali - podkreślił w środę w Gdyni prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów 55. rocznicy czarnego czwartku w grudniu 1970 r. - Nasza narodowa pamięć jest po stronie ofiar - dodał.

- Są z nami i dzięki nim mamy wolność. Niech żyje wolna, niepodległa Polska. Precz z komuną! - wykrzyknął Karol Nawrocki na koniec swojego przemówienia. Kiedy zakończył, w tle również rozległy się okrzyki "precz z komuną".

Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w obchodach 55. rocznicy Grudnia '70 w Gdyni. 
Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w obchodach 55. rocznicy Grudnia '70 w Gdyni. 
Źródło: TVN24

Nawrocki podkreślił w przemówieniu, że "dwa grudnie" - 1970 i 1981 roku - łączy osoba Wojciecha Jaruzelskiego, który w 1970 roku był ministrem obrony narodowej. Zaznaczył, że zarówno ofiary stanu wojennego, jak i ofiary Grudnia '70 to odpowiedzialność Jaruzelskiego. - Ten sam Wojciech Jaruzelski, którego część dzisiejszych, współczesnych elit politycznych nazywała człowiekiem honoru - stwierdził prezydent.

54. rocznica Grudnia '70. "Wierzę, że wszyscy, ponad podziałami, czcimy ofiary"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

54. rocznica Grudnia '70. "Wierzę, że wszyscy, ponad podziałami, czcimy ofiary"

Trójmiasto

Mówił także, że Polska komunistyczna była złem, sowiecką kolonią, która na Polaków wysyłała Polaków.

Rocznica Grudnia '70

17 grudnia 1970 roku około godziny 6 w okolicach przystanku kolejowego Gdynia Stocznia wojsko i milicja otworzyły ogień do idących do zakładu stoczniowców, którzy posłuchali apelu wicepremiera PRL Stanisława Kociołka, aby wrócić do pracy.

W okolicach przystanku kolejowego Gdynia Stocznia zginęło wówczas 16 bezbronnych osób.

Nie brali udziału w protestach. Planowali ślub, spodziewali się dziecka. "Znajomy krzyczał, że chyba Mariana zabili"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie brali udziału w protestach. Planowali ślub, spodziewali się dziecka. "Znajomy krzyczał, że chyba Mariana zabili"

Trójmiasto

Kociołek, który nakłaniał w telewizyjnym wystąpieniu do podjęcia pracy, wiedział, że stocznia ma zostać zablokowana przez wojsko. Po wydarzeniach grudniowych stracił miejsce w Biurze Politycznym KC PZPR i "za karę" został wieloletnim ambasadorem PRL m.in. w Moskwie, Tunezji i Luksemburgu. W latach 1980-1982 był I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Warszawie.

Jako "kat Trójmiasta" został wymieniony z imienia i nazwiska m.in. w "Balladzie o Janku Wiśniewskim" autorstwa Krzysztofa Dowgiałły (muzyka Mieczysław Cholewa) oraz w powieści "Turbot" noblisty Güntera Grassa. Kociołek nigdy nie poniósł odpowiedzialności karnej.

Nie żyje Stanisław Kociołek
Stanisław Kociołek zmarł 1 października 2015 roku
Źródło: tvn24

Tragicznym symbolem Grudnia '70 stało się zdjęcie pochodu niosącego na drzwiach ciało zastrzelonego młodego człowieka i pokrwawioną biało-czerwoną flagę. Zamordowanym był osiemnastoletni Zbigniew Godlewski, pracownik Stoczni Gdyńskiej im. Komuny Paryskiej.

Upamiętnienie ofiar w Gdyni

Co roku 17 grudnia przed pomnikiem Grudnia 1970, koło stacji kolejki SKM Gdynia Stocznia, odbywają się uroczystości upamiętniające ofiary.

W środę w tym miejscu odczytano Apel Pamięci i oddano salwę honorową.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/lulu

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Karol Nawrocki, Gdynia, Grudzień '70, Polska
