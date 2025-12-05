Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Różnica "przekroczyła 10 punktów". Tusk o sondażu

Tusk, Szłapka, Nowacka
Tusk: proszę o odrzucenie weta prezydenta
Źródło: TVN24
Przewaga Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością przekroczyła 10 punktów procentowych - komentował premier Donald Tusk, odnosząc się do jednego z wariantów sondażu przeprowadzonego przez CBOS. Zwrócił też uwagę na kontekst ostatnich wydarzeń politycznych.

Premier Donald Tusk opublikował na X wpis z komentarzem do wyników sondażu dotyczącego preferencji wyborczych - w wariancie z rozkładem głosów bez wyników dla opcji "trudno powiedzieć" oraz odmowy odpowiedzi - przeprowadzonego przez CBOS. "Przewaga Koalicji (Obywatelskiej - red.) nad PiS przekroczyła 10 punktów (procentowych - red.). I to przed #KryptoAferąPiS" - napisał.

Do wpisu dołączył grafikę z wynikami sondażu dla rozkładu głosów bez preferencji "trudno powiedzieć" i odmowy odpowiedzi.

Sondaż CBOS

Według wariantu sondażu CBOS, do którego odniósł się szef rządu, Koalicja Obywatelska może liczyć na 35 procent poparcia wśród zdecydowanych respondentów, a Prawo i Sprawiedliwość na 24,8 procent. Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja z wynikiem 14,2 procent.

Konfederacja Korony Polskiej uzyskała w tym wariancie sondażu 8 procent poparcia, a Lewica 6,2 procent.

Pod progiem wyborczym uplasowały się partia Razem z poparciem na poziomie 4,4 procent, Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 3,7 procent oraz Polska 2050, na którą zagłosowałoby 2,7 procent ankietowanych. Za opcją "inna partia" opowiedziało się 1 procent badanych.

Pracownia CBOS opublikowała też na swojej stronie wyniki sondażu w wariancie z uwzględnieniem wskazań na opcję "trudno powiedzieć" i odmów odpowiedzi. Wynika z niego, że KO zdobyłaby 30,3 procent głosów ankietowanych. Na PiS z kolei wskazało 20,7 procent. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 12,5 procent.

Sondaż partyjny CBOS
Sondaż partyjny CBOS
Źródło: TVN24

Konfederacja Korony Polskiej zdobyła w tym wariancie sondażu 7 procent, Lewica - 5,2 procent, partia Razem - 3,8 procent, Polska 2050 - 2 procent, PSL - 1,4 procent.

Opcję "inna partia" wybrało 0,4 procent ankietowanych, a "trudno powiedzieć" - 14,3 procent. Odpowiedzi odmówiło 2,5 procent badanych.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 90 procent) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 10 procent) w okresie 1–3 grudnia 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 1000 osób.

Sprawa kryptowalut

W piątek Sejm głosował za odrzuceniem weta prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie rządowej ustawy o kryptoaktywach. Za wnioskiem zagłosowało 243 posłów, a przeciw 192, żaden nie wstrzymał się od głosu. Do obalenia prezydenckiego weta potrzebne było 3/5 głosów obecnych na sali posłów, czyli w tym przypadku 261, w związku z czym wniosek nie został uwzględniony, a weto pozostało w mocy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Tusk
"Ludzie, ogarnijcie się. Tu nie ma miejsca ani czasu na slogany partyjne"
Waldemar Żurek
"Przedstawiciel prezydenta nie odpowiedział na rzecz zasadniczą"
Głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o kryptowaktywach
Jest decyzja w sprawie weta Nawrockiego
BIZNES

Przeciwko odrzuceniu weta głosowali wszyscy obecni posłowie PiS. Politycy KO zarzucają opozycji, że poprzez poparcie weta uniemożliwia rządowi walkę m.in. z rosyjskimi służbami, które korzystają z kryptowalut do opłacania zwerbowanych współpracowników.

Podczas sejmowej debaty, poprzedzającej głosowanie, premier Tusk wskazał, że kwestia "dotyczy bezpośrednio bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa inwestorów i bezpieczeństwa obywateli". Zwracając się z prośbą o odrzucenie weta, szef rządu powiedział, że ustawa dałaby "narzędzia, do skontrolowania tej części rynku kryptowalut, która jest ewidentnie (...) infiltrowana i zagospodarowana przez podmioty rosyjskie, białoruskie i podmioty z innych państw byłego Związku Sowieckiego".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/akr

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskSondażeKoalicja ObywatelskaPrawo i SprawiedliwośćKonfederacja
Czytaj także:
Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron
Macron pytany o doniesienia "Spiegla". "Wszystkiemu zaprzeczam"
Świat
Warszawa, ludzie, noc (listopad 2024)
Stopa bezrobocia w listopadzie. Resort podał szacunki
BIZNES
Sejm
"Fatalny spektakl" w Sejmie. "Wygrali ci, którzy z ciemnych interesów czerpią zyski"
Polska
Prezydent FIFA Gianni Infantino na ceremonii losowania grup MŚ 2026
Ruszyła ceremonia losowania grup mistrzostw świata
EUROSPORT
Wizualizacja mostu na Wiśle w Górze Kalwarii
Zbudują nowy most kolejowy. Z kładką pieszo-rowerową
WARSZAWA
Donald Tusk w Sejmie
Sejm przyjął informację premiera. "Pokazywała cały obraz, czym jest rynek kryptowalut"
Polska
Służby pracują na przejeździe kolejowym na Bałtyckiej w Poznaniu
Akcja służb na przejeździe kolejowym. Ruch pociągów wznowiony
Poznań
Foka wskoczyła do nowozelandzkiego baru
"O mój Boże, co mamy zrobić?"
METEO
Posłanka PiS Krystyna Pawłowicz podczas posiedzenia Sejmu
Krystyna Pawłowicz żegna się z TK i odchodzi na emeryturę
Maciej Wacławik
Prezydencki szczyt zdrowotny
Dwa szczyty, jeden kryzys. Lekarze: w kilka godzin systemu nie uzdrowimy
Piotr Wójcik
Konrad Berkowicz
Dziennikarze zapytali o paragon i się zaczęło
Polska
Dworzec Centralny obchodzi 50. urodziny
Budowniczy Dworca Centralnego: dziś jest ładniejszy niż w 1975 roku
WARSZAWA
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Wielka sieć w Polsce może zmienić właściciela. Minister zabrał głos
BIZNES
Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim
Spacery w blasku świątecznej iluminacji. Trakt Królewski zmieni się w deptak
WARSZAWA
Diana Ross na Met Gala 2025
Oto kolor roku 2026. Króluje na wybiegach
BIZNES
Zastrzelił ojca po spotkaniu świątecznym. Proces oskarżonego dobiegł końca
Zastrzelił ojca po spotkaniu świątecznym. Zapadł wyrok
Szczecin
Puma
"To niesamowite, że mieliśmy pumę w mieście"
METEO
Jarosław Kaczyński
Kaczyński pytany o wystąpienie Ziobry. "Nic o tym nie wiem"
Polska
Sejm
Sejm zdecydował w sprawie budżetu
BIZNES
Chińskie okręty na Morzu Filipińskim, widoczny m.in. niszczyciel rakietowy, 3 grudnia 2025
Okręty pojawiły się wzdłuż wszystkich wybrzeży. W rządowych mediach cisza
Maciej Michałek
netflix hq - Michael Vi shutterstock_2156741217
Netflix przejmie część Warner Bros. Discovery
BIZNES
Wypadek koło Magnuszewa
Pijany wjechał w pieszych, trzy osoby zginęły. Wyrok
WARSZAWA
Postawę świadków wypadku zarejestrowała kamera monitoringu
Pieszy zmarł po wypadku. Wstrząsająca postawa świadków
Lublin
Remonty ulic w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Zamkną ulice, kierowcy pojadą objazdami. Ruszają prace w trzech dzielnicach
WARSZAWA
Papież Leon XIV
Papież: to jest pilna kwestia
BIZNES
Eurofighter Typhoon RAF
Niemieckie myśliwce w Polsce. "Rozpoczną pełnienie dyżurów bojowych"
Polska
cisnienie nadcisnienie shutterstock_2597624541
Przełom w diagnozowaniu nadciśnienia? "Udało się zwizualizować chorobę"
Anna Bielecka
Mgły w Polsce
Tu pogoda sprawi kłopoty. IMGW ostrzega
METEO
Akt oskarżenia trafił do sądu. Księdzu grozi do 30 lat więzienia (zdjęcie ilustracyjne)
Szokujące ustalenia śledczych. Księdzu grozi 30 lat więzienia
Katowice
pap_20251027_0Y0 (1)
Gigant wyprzedaje stacje paliw i rafinerie. Nowy chętny
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica