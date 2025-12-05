Różnica "przekroczyła 10 punktów". Tusk o sondażu

Tusk: proszę o odrzucenie weta prezydenta Źródło: TVN24

Premier Donald Tusk opublikował na X wpis z komentarzem do wyników sondażu dotyczącego preferencji wyborczych - w wariancie z rozkładem głosów bez wyników dla opcji "trudno powiedzieć" oraz odmowy odpowiedzi - przeprowadzonego przez CBOS. "Przewaga Koalicji (Obywatelskiej - red.) nad PiS przekroczyła 10 punktów (procentowych - red.). I to przed #KryptoAferąPiS" - napisał.

Do wpisu dołączył grafikę z wynikami sondażu dla rozkładu głosów bez preferencji "trudno powiedzieć" i odmowy odpowiedzi.

Sondaż CBOS

Według wariantu sondażu CBOS, do którego odniósł się szef rządu, Koalicja Obywatelska może liczyć na 35 procent poparcia wśród zdecydowanych respondentów, a Prawo i Sprawiedliwość na 24,8 procent. Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja z wynikiem 14,2 procent.

Konfederacja Korony Polskiej uzyskała w tym wariancie sondażu 8 procent poparcia, a Lewica 6,2 procent.

Pod progiem wyborczym uplasowały się partia Razem z poparciem na poziomie 4,4 procent, Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 3,7 procent oraz Polska 2050, na którą zagłosowałoby 2,7 procent ankietowanych. Za opcją "inna partia" opowiedziało się 1 procent badanych.

Pracownia CBOS opublikowała też na swojej stronie wyniki sondażu w wariancie z uwzględnieniem wskazań na opcję "trudno powiedzieć" i odmów odpowiedzi. Wynika z niego, że KO zdobyłaby 30,3 procent głosów ankietowanych. Na PiS z kolei wskazało 20,7 procent. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 12,5 procent.

Konfederacja Korony Polskiej zdobyła w tym wariancie sondażu 7 procent, Lewica - 5,2 procent, partia Razem - 3,8 procent, Polska 2050 - 2 procent, PSL - 1,4 procent.

Opcję "inna partia" wybrało 0,4 procent ankietowanych, a "trudno powiedzieć" - 14,3 procent. Odpowiedzi odmówiło 2,5 procent badanych.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 90 procent) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 10 procent) w okresie 1–3 grudnia 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 1000 osób.

Sprawa kryptowalut

W piątek Sejm głosował za odrzuceniem weta prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie rządowej ustawy o kryptoaktywach. Za wnioskiem zagłosowało 243 posłów, a przeciw 192, żaden nie wstrzymał się od głosu. Do obalenia prezydenckiego weta potrzebne było 3/5 głosów obecnych na sali posłów, czyli w tym przypadku 261, w związku z czym wniosek nie został uwzględniony, a weto pozostało w mocy.

Przeciwko odrzuceniu weta głosowali wszyscy obecni posłowie PiS. Politycy KO zarzucają opozycji, że poprzez poparcie weta uniemożliwia rządowi walkę m.in. z rosyjskimi służbami, które korzystają z kryptowalut do opłacania zwerbowanych współpracowników.

Podczas sejmowej debaty, poprzedzającej głosowanie, premier Tusk wskazał, że kwestia "dotyczy bezpośrednio bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa inwestorów i bezpieczeństwa obywateli". Zwracając się z prośbą o odrzucenie weta, szef rządu powiedział, że ustawa dałaby "narzędzia, do skontrolowania tej części rynku kryptowalut, która jest ewidentnie (...) infiltrowana i zagospodarowana przez podmioty rosyjskie, białoruskie i podmioty z innych państw byłego Związku Sowieckiego".

