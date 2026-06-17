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Polska

Nowa umowa Polski i Niemiec. Bartosz Grodecki krytykuje, Tomasz Siemoniak odpowiada

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Boris Pistorius i Władysław Kosiniak-Kamysz
Siemoniak o zarzutach wobec umowy z Niemcami: niepotrzebne działanie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
Umowa obronna Polski z Niemcami jest dość niesymetryczna - ocenił szef BBN Bartosz Grodecki. Wskazał też na artykuł, który "budzi nieco wątpliwości" i stwierdził, że dotyczy on "kompetencji pana prezydenta". Na zarzuty Grodeckiego odpowiedział minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, oceniając, że to "niepotrzebne działanie".

Ministrowie obrony Polski i Niemiec Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius podpisali w środę w Warszawie nową umowę obronną zacieśniającą współpracę obu państw. Umowa ta - jak podało MON - "będzie stanowiła podstawę prawną określającą nowe, aktualne ramy współpracy Stron w sprawach obronności".

Boris Pistorius i Władysław Kosiniak-Kamysz po podpisaniu umowy obronnej
Boris Pistorius i Władysław Kosiniak-Kamysz po podpisaniu umowy obronnej
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Szef BBN o polsko-niemieckiej umowie: dosyć niesymetryczna

Do sprawy odniósł się w środę w Orzyszu szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. - Gdyby to był traktat, to pan prezydent byłby naturalnie włączony w proces jego zatwierdzania, implementacji, podpisania. Takiej drogi, jak rozumiem, polski rząd nie przewidział - powiedział. - My tę umowę, treść, dostaliśmy wczoraj po południu - dodał.

- Na tyle, ile byliśmy w stanie się z nią zapoznać, to na dziś mogę ocenić, że jest ona dosyć niesymetryczna. To znaczy, nakłada pewne obowiązki na Polskę niesymetrycznie, czyli nieadekwatnie - ocenił Grodecki. - Tak na szybko jeszcze mogę dodać, że - na ile zdołałem się zapoznać z materiałami przedstawionymi przez naszych analityków - to artykuł 7 budzi nieco wątpliwości - powiedział.

Bartosz Grodecki w Orzyszu
Bartosz Grodecki w Orzyszu
Źródło zdjęcia: PAP/Tomasz Waszczuk

Jak sprecyzował, artykuł 7. umowy mówi o wspólnych operacjach i zadaniach międzynarodowych, co - jak ocenił - "troszkę wychodzi poza kompetencje MON-u". - To są kompetencje pana prezydenta - powiedział.

- Powinna ta umowa być do nas wcześniej przesłana. Ja występowałem z takim wnioskiem do Ministerstwa Obrony Narodowej. Dostaliśmy ją wczoraj - zaznaczył. - Wydaje się, że znowu tak, jak przy traktacie z Wielką Brytanią, zostaliśmy trochę pominięci w tym systemie - dodał.

Chodzi o traktat podpisany 27 maja w Londynie przez premierów Polski i Wielkiej Brytanii - Donalda Tuska i Keira Starmera. Tego samego dnia prezydent Nawrocki skomentował, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię prezydenta i samego prezydenta o tym, że takie rozwiązania są przygotowywane. Dodał, że informacje na ten temat pozyskiwał wyłącznie "z opinii publicznej". Rzecznik MSZ Maciej Wewiór odpowiadał wówczas, że "MSZ od początku procesu regularnie informowało Kancelarię Prezydenta RP o stanie negocjacji i planowanej treści Traktatu".

Siemoniak odpowiada Grodeckiemu. "Na jakiej podstawie?"

Na zarzuty Grodeckiego odpowiedział w "Kropce nad i" w TVN24 minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. - To jest takie niepotrzebne działanie w moim przekonaniu, którego już doświadczyliśmy przy traktacie z Wielką Brytanią - ocenił.

- To, co robi premier Kosiniak-Kamysz, ta umowa podpisana przez MON, negocjowana przez prawników, akceptowana przez MSZ-y, tam wszystko jest w najlepszym porządku i w interesie Polski - zapewniał. - Jak można powiedzieć, że jest niesymetryczna? Na jakiej podstawie? - pytał Siemoniak.

Tomasz Siemoniak
Tomasz Siemoniak
Źródło zdjęcia: TVN24

- Zachęcam do tego, żeby w sprawach bezpieczeństwa, nawet jeżeli są jakieś wątpliwości, to nie od razu publicznie mówić o pewnych rzeczach, tylko chwycić za telefon, zadzwonić do premiera Kosiniaka-Kamysza, czy po prostu normalnie rozmawiać - powiedział. - Jeżeli będziemy w każdej sprawie się już kłócić dotyczącej bezpieczeństwa Polski, to będzie to naszym kosztem - podsumował.  

Umowa polsko-niemiecka podpisana

Nową polsko-niemiecką umowę o współpracy obronnej podpisali w środę ministrowie obrony: Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius w siedzibie MON przy ul. Klonowej w Warszawie. 17 czerwca mija także 35. rocznica zawarcia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Podpisana w środę umowa zastąpi obowiązującą dotąd Umowę ramową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy obronnej, podpisaną w Warszawie w czerwcu 2011 r.

Jak opisywaliśmy wcześniej, nowe regulacje obejmują przede wszystkim obszary mobilności wojskowej, rozwoju infrastruktury wsparcia logistycznego, domeny morskiej, w tym współpracy na Morzu Bałtyckim, cyberbezpieczeństwa czy przestrzeni kosmicznej. Umowa rozszerza ponadto dotychczasową współpracę rodzajów sił zbrojnych i wojsk oraz "odzwierciedla zainteresowanie pogłębianiem przez obie strony swoich zdolności, jak również wychodzeniem naprzeciw nowym wyzwaniom technologicznym i ich zastosowaniem na polu walki".

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Źródło: PAP, TVN24
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Tagi:
Biuro Bezpieczeństwa NarodowegoNiemcyWładysław Kosiniak-KamyszBoris PistoriusMinisterstwo Obrony NarodowejKarol NawrockiWielka BrytaniaTomasz SiemoniakWojsko
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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