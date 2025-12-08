Nowa strategia USA. W Polsce "nie ma co dramatyzować"

Siemonia: "Nie spieszyłbym się z daleko idącymi interpretacjami tej nowej strategii USA"

Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Ona oczywiście budzi ogromne emocje, bo jej kontekstem są rozmowy pokojowe dotyczące Ukrainy, amerykańskie wahania co do tego, w jakiej liczbie ich żołnierze, ich sprzęt powinni być w Europie, natomiast wydaje mi się, że tutaj nie ma co dramatyzować. Jest NATO, są tysiące żołnierzy amerykańskich w Polsce, jest amerykańska instalacja (antyrakietowa - red.) w Polsce - uspokajał Siemoniak w czasie konferencji prasowej w poniedziałek.

Przypomniał słowa premiera Donalda Tuska, który w weekend w mediach społecznościowych odniósł się do rewizji amerykańskiej strategii. - Tam jest w kilku zdaniach wyrażone nasze stanowisko. To jest bardzo mocne wskazanie tego, że Europa jest tradycyjnie partnerem Stanów Zjednoczonych w NATO. Więzi transatlantyckie, cały ład bezpieczeństwa w Europie jest na tym ufundowany - powiedział Siemoniak.

USA o "modelowych sojusznikach"

Siemoniak zwrócił ponadto uwagę na sobotnie słowa amerykańskiego sekretarza wojny Pete'a Hegsetha, który - odnosząc się do nowej strategii bezpieczeństwa - podkreślał konieczność wzięcia na siebie odpowiedzialności przez sojuszników USA.

Hegseth wyraził zadowolenie z krajów, które zwiększyły wydatki na obronność, w tym z Polski. - Nasi modelowi sojusznicy, tacy jak Izrael, Korea Południowa, Polska, w coraz większym stopniu Niemcy, kraje bałtyckie i inni będą przez nas traktowani ze szczególną przychylnością - mówił wówczas sekretarz wojny.

W tym kontekście, według Siemoniaka, z polskiej perspektywy zmiana strategii USA nie jest aż tak dużym powodem do niepokoju. - Ja bym tutaj nie śpieszył się z daleko idącymi interpretacjami tej nowej strategii - podkreślił minister.

OGLĄDAJ: Kryzys w Rosji nadchodzi. Co wiedzą Amerykanie? Zobacz cały materiał