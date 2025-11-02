Nowa opcja dla Hołowni? "W sam raz miejsce dla niego"

Gdzie przebywa Zbigniew Ziobro i co zrobi w najbliższym tygodniu? Dyskusja w programie "W kuluarach" Źródło: TVN24

Prokuratura zwróciła się we wtorek do Sejmu o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i zgodę na zatrzymanie i tymczasowy areszt posła PiS. Śledczy podejrzewają, że były minister sprawiedliwości popełnił 26 przestępstw ściśle związanych z pełnioną przez niego funkcją szefa MS. Jeden z zarzutów dotyczy założenia i kierowania grupą przestępczą w MS. Chodzi przede wszystkim o sprawę wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości zarządzanego przez resort.

W czwartek na Węgrzech polityk PiS spotkał się z premierem tego państwa Viktorem Orbanem.

Reporterzy "Czarno na białym" dotarli do wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu Ziobrze. O szczegółach każdego z zarzutów, jakie śledczy chcą postawić politykowi, można dowiedzieć się w TVN24+ >>>

"Jak rozegrać najbliższy tydzień", czyli co dalej z Ziobrą?

O tym, jak może wyglądać najbliższa przyszłość Zbigniewa Ziobry, dyskutowali w programie "W kuluarach" reporterzy TVN24 - Maja Wójcikowska, Radomir Wit i Maciej Warsiński.

Dziennikarze zastanawiali się gdzie obecnie przebywa były minister sprawiedliwości. - Na pewno był w Budapeszcie. Gdzie jest teraz? W Prawie i Sprawiedliwości nie każdy chce oczywiście wprost odpowiadać na to pytanie, a właściwie ciężko taką odpowiedź wydobyć - mówiła Wójcikowska.

- Ale chociażby w obozie władzy słyszałam, zresztą w Prawie i Sprawiedliwości też, że (Ziobro - red.) jeszcze pewnie będzie się zastanawiał, jak rozegrać ten najbliższy tydzień - mówiła dalej. W czwartek po południu ma się odbyć posiedzenie sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych, podczas którego posłowie zajmą się wnioskiem w sprawie Ziobry.

Radomir Wit mówił, że dopóki decyzji o immunitecie byłego ministra nie podejmie Sejm, to służby "nie mają prawa wiedzieć, gdzie jest Zbigniew Ziobro".

"Czyta się to jak jakiś scenariusz filmu sensacyjnego"

Maciej Warsiński zwracał uwagę na to, co znalazło się we wniosku prokuratury w sprawie Ziobry.

Stwierdził, że wniosek prokuratury "czyta się jak jakiś scenariusz filmu sensacyjnego". - Czytamy tam, że Zbigniew Ziobro w swojej willi w Jeruzalu, kiedy spotykał się ze swoimi współpracownikami, kazał im w przedpokoju zostawić wszelką elektronikę. Następnie zapraszał ich na werandę, gdzie na tej werandzie były omawiane ważne sprawy - powiedział.

Nowa opcja dla Hołowni? "Akurat w sam raz"

Dziennikarze rozmawiali też o planowanej zmianie na stanowisku marszałka Sejmu. Szymona Hołownię w drugiej połowie listopada ma na tym stanowisku zastąpić Włodzimierz Czarzasty.

Lider Polski 2050 ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw Uchodźców. Maja Wójcikowska przekazała, że słyszała o nowym scenariuszu dotyczącym przyszłości Hołowni. Chodziłoby o zostanie ambasadorem w Watykanie. - Wśród wielu scenariuszy usłyszałam - Watykan, że może to byłoby rozwiązanie dobre dla wszystkich, że na to zgodziłby się prezydent, że (Hołownia - red.) ma dobre relacje z prezydentem i że może ambasador w Watykanie to nie byłaby taka zła propozycja - powiedziała reporterka.

- (Usłyszałam - red.), że taka międzynarodowa kariera również jest rozważana wśród scenariuszy, że to akurat w sam raz miejsce dla niego - dodała.

Pełczyńska-Nałęcz chciała komisji śledczej w sprawie CPK

Dziennikarze rozmawiali także o sprawie działki pod CPK. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na którego czele stał wówczas Robert Telus, wydało w 2023 roku, niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, zgodę na sprzedaż wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 hektarów w miejscowości Zabłotnia, przez którą między innymi ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK.

Maja Wójcikowska przekazała, że ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050 "miała taki pomysł, żeby sprawą zajęła się komisja śledcza", jednak "została storpedowana w swojej partii".

