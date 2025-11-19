"Niedopuszczalne" procedury za rządów PiS. Powtórzony konkurs na inwestycje onkologiczne Źródło: TVN24

W Świlczy w województwie podkarpackim powstać ma nowoczesny ośrodek onkologiczny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie. Placówka dwa lata temu wzięła udział w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia. W grę wchodziły spore pieniądze dla różnych placówek medycznych - ponad 4 miliardy złotych z Funduszu Medycznego.

- Wnioskowaliśmy o 300 milionów złotych, czyli o maksymalną kwotę dofinansowania – powiedział rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie Andrzej Sroka.

O 230 milionów złotych ubiegało się w tym samym konkursie Zachodniopomorskie Centrum Onkologii.

- To jest projekt, który jest bardzo szeroki. On zakłada rozbudowę praktycznie wszystkich istniejących jednostek na terenie szpitala, oddziałów, zakładów, pracowni, poradni onkologicznych – zwraca uwagę Agnieszka Muchla-Łagosz z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

Co wykazała kontrola CBA

Konkurs został rozstrzygnięty z korzyścią dla obydwu szpitali w październiku 2023 roku, tuż przed wyborami parlamentarnymi. Szefową resortu była jeszcze przez chwilę Katarzyna Sójka z Prawa i Sprawiedliwości. Konkurs anulowała nowa ministra zdrowia, Izabela Leszczyna.

- Okazało się niestety, że były podmioty, szpitale, które po prostu dostały fory. Dostały podpowiedź, jak napisać dobrze wniosek, żeby on dostał wystarczającą liczbę punktów - przekazała Izabela Leszczyna.

Ówczesna ministra zdrowia przejrzała dokumentacje i maile, a potem poprosiła o zbadanie sprawy Centralne Biuro Antykorupcyjne. Kontrola trwała pół roku. Wyniki kontroli udostępniło właśnie Ministerstwo Zdrowia.

CBA dopatrzyło się, że ministerstwo nie wzywało szpitali, których propozycje nie spełniały kryterium formalnego, do ich uzupełnienia lub poprawienia. Projekty uczestników konkursu przekazano do oceny pracownikom ministerstwa, którzy nie byli do tego uprawnieni. Propozycja jednego ze szpitali była zaś konsultowana w MZ jeszcze przed jej oficjalnym złożeniem przez szpital w konkursie.

- Jeden ze szpitali otrzymał wniosek poprawiony przed złożeniem. Otrzymał też wzór, jak należy ten wniosek napisać. Mógł skorzystać z innych wniosków przygotowanych przez innych beneficjentów. No to są procedury niedopuszczalne - mówiła Izabela Leszczyna.

Powtórzony konkurs na inwestycje onkologiczne

Centralne Biuro Antykorupcyjne nie uznało jednak, że doszło do przestępstwa. - CBA wykryło złamanie regulaminu, pewnie nieprawidłowości w komunikacji między szpitalami a urzędnikami, natomiast nie wykryto nieprawidłowości, czyli oszustw czy złodziejstw, które kierowałyby tę sprawę dalej, na przykład do prokuratury – podsumowała redaktorka naczelna "Rynku Zdrowia" Klara Klinger.

Była ministra zdrowia Katarzyna Sójka już na początku 2025 roku zarzucała Izabeli Leszczynie, że niesłusznie opóźniła przyznanie pieniędzy szpitalom. "To środki, na które od 2023 roku czekały szpitale w całej Polsce w Funduszu Medycznym! To prawdziwa GRANDA! Pacjenci pozostawieni bez wsparcia, a szpitale bez niezbędnych funduszy! Tymczasem CBA? Dziś służy jedynie jako pretekst do unieważnienia konkursu… Gdzie jest troska o zdrowie Polaków?!" - napisała na platformie X.

Dziś Leszczyna nie znalazła czasu dla reporterki TVN24. Znalazł go za to poseł PiS. - Doszło do złodziejstwa. Izabella Leszczyna ukradła pacjentom onkologicznym dwa lata leczenia w ludzkich warunkach - twierdzi Janusz Cieszyński.

Wiosną Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nowy konkurs dla szpitali, z pulą środków wyższą o 300 mln złotych. Wiadomo już, że 18 z 19 szpitali, które zakwalifikowały się w 2023 roku do programu z Funduszu Medycznego, ponownie zostało pozytywnie ocenionych przez Ministerstwo Zdrowia.

